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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45724573457445754576>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:33

  Damien написав:
  zРадио написав:АЗС - падение на 20%;
Электроника - падение на 40% (и то, онлайн +30% - она просто ушла туда);
Товары для дома и строительства - падение на 10%;
Автопродажи - падение на 50%.

https://q.rating.zone/

ЗРадио, я Вас всегда с любопытством читаю и во всех случаях Вы так убедительно доказываете, что я Вам верю. Но это только в тех случаях, когда сам не в курсе ситуации и полностью полагаюсь на убедительно Вами написанное.
Но в данном случае с выделенным Вы не просто ошибаетесь, а просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь. Мой друг занимается этим бизнесом(как раз онлайн). По электронике падение раза в 3-4. Причем в начале карантина оно было почти не заметно, а за май и июнь достигло апогея.
"Денег просто нет"(С)

Во время карантина в городе было не более 10-15% машин, общественный транспорт работал частично, на заправках редкие машины, хранилища нефти переполнены настолько, что фьючерсы впервые в истории ушли в отрицательную зону, а у него падение на АЗС - 20%.
Может человек свои мозги поменял на графики? Я даже продолжать эту тему не буду.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:37

  Grand Touring написав:уже даже до тупорылой обезьяны дошло, что дело швах


уже?)
до всех более менее адекватных людей это дошло сразу после президентских выборов, тормоз
а после выборов в раду стало неизбежным
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:40

  kingkongovets написав:
  Grand Touring написав:уже даже до тупорылой обезьяны дошло, что дело швах


уже?)
до всех более менее адекватных людей это дошло сразу после президентских выборов, тормоз
а после выборов в раду стало неизбежным

Ставлю +1))).
Зепіли крушать все, до чого дотягуються їхні криві руки.
А нарот, що обрав клоунів і весільних фотограіфв - дивується - чому так???
Востаннє редагувалось Frant в Вів 30 чер, 2020 11:41, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:промышленность и кржн - почти не связанные вещи.

Связанные. Сносятся корпуса промышленных предприятий и на их месте строятся новые объекты КРЖН. :-)
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:42

  Frant написав:
  jj1981ua написав:либеральная промывка мозгов действует!

Якщо пан хоче мати дешеве житло і комендантський час плюс зуботичини від "МГБ" на підвалі - добро пожалувати в ОРДЛО! там все це є!

гражданин, про панов я писал выше.
я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.
и потому радуюсь, что надутый пузырь кржн лопнет. правда не только он и это печально, но тут есть и свои плюсы: многим людям пора перестать мыслить унылыми шаблонами и понять, что любить родину - это не флажком махать и рашу ненавидеть, а создавать что-то в своей стране и платить в ней налоги. а пока 25% ущербных армовировцев любят ворье, которое машет флажком и чешет им лозунги (параллельно грабя страну) - нужно их всех на землю вернуть.
без экономики не бывает независимости. остальное - для лохов.
Востаннє редагувалось jj1981ua в Вів 30 чер, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:42

      kingkongovets написав:
      airmax78 написав:Так а что вас смущает? Сами же говорили, что ремонты в своих помещениях "доверяете" делать арендаторам. Такие цены. Запускать туда лишь бы кого я не могу - может выйти сильно дороже в итоге.


    а где я говорил шо меня шото смущает?
    я с интересом наблюдаю уже девятый сезон эпической онлайн саги "идеальная квартира для идеального макса" :mrgreen:
    и я не "доверяю" ремонт, я просто не считаю правильным за него платить - это немного разные вещи
    кстати у меня тоже есть один объект, где ремонт делала студия махно, он у меня за стенкой, там айтишники сидят

    Ну все уже - это последний сезон. Досмотрите - осталось не много. Повторюсь: каждые 5 см играют роль. Важно было все сделать сантиметр в сантиметр по проекту. Сэкономить штуцер-полтора евро, а потом обнаружить, что у тебя раковина или стиральная машина вылезает в дверной проем или кухня или надо 10 см штукатурки наложить чтобы плоскость вывести или что дверной проем вместо 80 см получился 65 см? Но самое главное - в ходе демонтажа мне прораб указал на моменты, которые частично изменили планировку. Бригада, которой надо сделать демонтаж/монтаж, получить деньги и поскорее свалить никогда бы не стала этим заморачиваться - сделали, а дальше не их проблемы.
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:47

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      jj1981ua написав:я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.

    Это утопия
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:47

      airmax78 написав:Ну все уже - это последний сезон. Досмотрите - осталось не много. Повторюсь: каждые 5 см играют роль. Важно было все сделать сантиметр в сантиметр по проекту. Сэкономить штуцер-полтора евро, а потом обнаружить, что у тебя раковина или стиральная машина вылезает в дверной проем или кухня или надо 10 см штукатурки наложить чтобы плоскость вывести или что дверной проем вместо 80 см получился 65 см? Но самое главное - в ходе демонтажа мне прораб указал на моменты, которые частично изменили планировку. Бригада, которой надо сделать демонтаж/монтаж, получить деньги и поскорее свалить никогда бы не стала этим заморачиваться - сделали, а дальше не их проблемы.


    так а я разве вас критикую, или призываю экономить?
    наоборот - я призываю вас делать все на совесть, "как для себя"!
    вам же мне ее еще продавать, забыли? :mrgreen:
    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
    kingkongovets
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:50

      Faceless написав:
      jj1981ua написав:я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.

    Это утопия

    Эта цена называется "бесплатно". Подходит 90% населения.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:54

      airmax78 написав:
      Faceless написав:
      jj1981ua написав:я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.

    Это утопия

    Эта цена называется "бесплатно". Подходит 90% населения.

    почему?
    нельзя, как в берлине, барселоне, париже ограничить цену аренды?
    https://www.segodnya.ua/economics/realty/v-berline-zapretili-povyshat-ceny-na-arendu-zhilya-mozhno-li-tak-sdelat-i-v-kieve-1353458.html
    ну конечно, там все тупые, а вот наши эксперты говорят нет!
    Востаннє редагувалось jj1981ua в Вів 30 чер, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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