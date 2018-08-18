Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЗРадио, я Вас всегда с любопытством читаю и во всех случаях Вы так убедительно доказываете, что я Вам верю. Но это только в тех случаях, когда сам не в курсе ситуации и полностью полагаюсь на убедительно Вами написанное. Но в данном случае с выделенным Вы не просто ошибаетесь, а просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь. Мой друг занимается этим бизнесом(как раз онлайн). По электронике падение раза в 3-4. Причем в начале карантина оно было почти не заметно, а за май и июнь достигло апогея. "Денег просто нет"(С)
Во время карантина в городе было не более 10-15% машин, общественный транспорт работал частично, на заправках редкие машины, хранилища нефти переполнены настолько, что фьючерсы впервые в истории ушли в отрицательную зону, а у него падение на АЗС - 20%. Может человек свои мозги поменял на графики? Я даже продолжать эту тему не буду.
Якщо пан хоче мати дешеве житло і комендантський час плюс зуботичини від "МГБ" на підвалі - добро пожалувати в ОРДЛО! там все це є!
гражданин, про панов я писал выше. я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%. и потому радуюсь, что надутый пузырь кржн лопнет. правда не только он и это печально, но тут есть и свои плюсы: многим людям пора перестать мыслить унылыми шаблонами и понять, что любить родину - это не флажком махать и рашу ненавидеть, а создавать что-то в своей стране и платить в ней налоги. а пока 25% ущербных армовировцев любят ворье, которое машет флажком и чешет им лозунги (параллельно грабя страну) - нужно их всех на землю вернуть. без экономики не бывает независимости. остальное - для лохов.
Востаннє редагувалось jj1981ua в Вів 30 чер, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
airmax78 написав:Так а что вас смущает? Сами же говорили, что ремонты в своих помещениях "доверяете" делать арендаторам. Такие цены. Запускать туда лишь бы кого я не могу - может выйти сильно дороже в итоге.
а где я говорил шо меня шото смущает? я с интересом наблюдаю уже девятый сезон эпической онлайн саги "идеальная квартира для идеального макса" и я не "доверяю" ремонт, я просто не считаю правильным за него платить - это немного разные вещи кстати у меня тоже есть один объект, где ремонт делала студия махно, он у меня за стенкой, там айтишники сидят
Ну все уже - это последний сезон. Досмотрите - осталось не много. Повторюсь: каждые 5 см играют роль. Важно было все сделать сантиметр в сантиметр по проекту. Сэкономить штуцер-полтора евро, а потом обнаружить, что у тебя раковина или стиральная машина вылезает в дверной проем или кухня или надо 10 см штукатурки наложить чтобы плоскость вывести или что дверной проем вместо 80 см получился 65 см? Но самое главное - в ходе демонтажа мне прораб указал на моменты, которые частично изменили планировку. Бригада, которой надо сделать демонтаж/монтаж, получить деньги и поскорее свалить никогда бы не стала этим заморачиваться - сделали, а дальше не их проблемы.
airmax78 написав:Ну все уже - это последний сезон. Досмотрите - осталось не много. Повторюсь: каждые 5 см играют роль. Важно было все сделать сантиметр в сантиметр по проекту. Сэкономить штуцер-полтора евро, а потом обнаружить, что у тебя раковина или стиральная машина вылезает в дверной проем или кухня или надо 10 см штукатурки наложить чтобы плоскость вывести или что дверной проем вместо 80 см получился 65 см? Но самое главное - в ходе демонтажа мне прораб указал на моменты, которые частично изменили планировку. Бригада, которой надо сделать демонтаж/монтаж, получить деньги и поскорее свалить никогда бы не стала этим заморачиваться - сделали, а дальше не их проблемы.
так а я разве вас критикую, или призываю экономить? наоборот - я призываю вас делать все на совесть, "как для себя"! вам же мне ее еще продавать, забыли?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.