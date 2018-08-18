airmax78 написав:

Ну все уже - это последний сезон. Досмотрите - осталось не много. Повторюсь: каждые 5 см играют роль. Важно было все сделать сантиметр в сантиметр по проекту. Сэкономить штуцер-полтора евро, а потом обнаружить, что у тебя раковина или стиральная машина вылезает в дверной проем или кухня или надо 10 см штукатурки наложить чтобы плоскость вывести или что дверной проем вместо 80 см получился 65 см? Но самое главное - в ходе демонтажа мне прораб указал на моменты, которые частично изменили планировку. Бригада, которой надо сделать демонтаж/монтаж, получить деньги и поскорее свалить никогда бы не стала этим заморачиваться - сделали, а дальше не их проблемы.