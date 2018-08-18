Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ну все уже - это последний сезон. Досмотрите - осталось не много. Повторюсь: каждые 5 см играют роль. Важно было все сделать сантиметр в сантиметр по проекту. Сэкономить штуцер-полтора евро, а потом обнаружить, что у тебя раковина или стиральная машина вылезает в дверной проем или кухня или надо 10 см штукатурки наложить чтобы плоскость вывести или что дверной проем вместо 80 см получился 65 см? Но самое главное - в ходе демонтажа мне прораб указал на моменты, которые частично изменили планировку. Бригада, которой надо сделать демонтаж/монтаж, получить деньги и поскорее свалить никогда бы не стала этим заморачиваться - сделали, а дальше не их проблемы.
так а я разве вас критикую, или призываю экономить? наоборот - я призываю вас делать все на совесть, "как для себя"! вам же мне ее еще продавать, забыли?
Вам там понравится. Место - как вы любите - все вокруг историей пропитано.
Richi написав:Во время карантина в городе было не более 10-15% машин, общественный транспорт работал частично, на заправках редкие машины, хранилища нефти переполнены настолько, что фьючерсы впервые в истории ушли в отрицательную зону, а у него падение на АЗС - 20%.
Не у меня, а у Государственной налоговой службы. Вы, вероятно, из числа сумасбродов, считающих, что личные наблюдения точнее агрегированной статистики. На основе них и принимаете решения, в подавляющем большинстве случаев садясь в лужу. Личные наблюдения, уважаемый - в дополнение, а не вместо. Запомните это.
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 30 чер, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Не удивляет, что вы, как противник рыночных механизмов, выступаете за подобные действия (хотя подобные сильные организации, представляющие арендаторов, в итоге создают только ухудшение ситуации, как и и очень сильные профсоюзы приводят к деградации отраслей. Ни монополия, ни монопсония, до добра не доводят). Больше удивляет то, что вы, по легенде предприниматель, выступаете за идеи, убивающие предпринимательство
kingkongovets написав:уже?) до всех более менее адекватных людей это дошло сразу после президентских выборов, тормоз а после выборов в раду стало неизбежным
Печаль состоит в том что если краснобелоголубые черные лебеди с кавказа 2020 прилетят, то зеленая плесень, адекватно подготовиться и поставить тормоза чтобы этого не случилось отреагировать скорее всего не сможет, и тут возможны варианты, что КРЖН упадет на ценовое дно, а потом прокопает дальше...
airmax78 написав:Важно было все сделать сантиметр в сантиметр по проекту. Сэкономить штуцер-полтора евро, а потом обнаружить, что у тебя раковина или стиральная машина вылезает в дверной проем или кухня или надо 10 см штукатурки наложить чтобы плоскость вывести или что дверной проем вместо 80 см получился 65 см? Но самое главное - в ходе демонтажа мне прораб указал на моменты, которые частично изменили планировку. Бригада, которой надо сделать демонтаж/монтаж, получить деньги и поскорее свалить никогда бы не стала этим заморачиваться - сделали, а дальше не их проблемы.
Что-то я потерялся. Вы делаете по проекту ли меняете планы по мере ремонта? Дизайнер, как риелтор - ни за что не отвечает? Нахуeвертил то, что хотел бы сделать себе но не может позволить финансово, а Вы крутись, как можешь?!