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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4573457445754576>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:54

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Ну все уже - это последний сезон. Досмотрите - осталось не много. Повторюсь: каждые 5 см играют роль. Важно было все сделать сантиметр в сантиметр по проекту. Сэкономить штуцер-полтора евро, а потом обнаружить, что у тебя раковина или стиральная машина вылезает в дверной проем или кухня или надо 10 см штукатурки наложить чтобы плоскость вывести или что дверной проем вместо 80 см получился 65 см? Но самое главное - в ходе демонтажа мне прораб указал на моменты, которые частично изменили планировку. Бригада, которой надо сделать демонтаж/монтаж, получить деньги и поскорее свалить никогда бы не стала этим заморачиваться - сделали, а дальше не их проблемы.


так а я разве вас критикую, или призываю экономить?
наоборот - я призываю вас делать все на совесть, "как для себя"!
вам же мне ее еще продавать, забыли? :mrgreen:

Вам там понравится. Место - как вы любите - все вокруг историей пропитано.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:54

  airmax78 написав:В голове крутится только один вопрос: ЗАЧЕМ?! https://www.the-village.com.ua/village/ ... OhXPbL8yvs

Да просто в Киеве он себе может позволить выкупить пол этажа в элитке и запрячь топовое дизайн ателье. Почему бы и нет...
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:58

  Richi написав:Во время карантина в городе было не более 10-15% машин, общественный транспорт работал частично, на заправках редкие машины, хранилища нефти переполнены настолько, что фьючерсы впервые в истории ушли в отрицательную зону, а у него падение на АЗС - 20%.


Не у меня, а у Государственной налоговой службы. Вы, вероятно, из числа сумасбродов, считающих, что личные наблюдения точнее агрегированной статистики. На основе них и принимаете решения, в подавляющем большинстве случаев садясь в лужу. Личные наблюдения, уважаемый - в дополнение, а не вместо. Запомните это.
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 30 чер, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:58

  airmax78 написав:Вам там понравится. Место - как вы любите - все вокруг историей пропитано.


так а я и не сомневаюсь)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:59

  jj1981ua написав:
  Faceless написав:
  jj1981ua написав:я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.

Это утопия

почему?
нельзя, как в берлине, барселоне, париже ограничить цену аренды?
https://www.segodnya.ua/economics/realty/v-berline-zapretili-povyshat-ceny-na-arendu-zhilya-mozhno-li-tak-sdelat-i-v-kieve-1353458.html

Не удивляет, что вы, как противник рыночных механизмов, выступаете за подобные действия (хотя подобные сильные организации, представляющие арендаторов, в итоге создают только ухудшение ситуации, как и и очень сильные профсоюзы приводят к деградации отраслей. Ни монополия, ни монопсония, до добра не доводят). Больше удивляет то, что вы, по легенде предприниматель, выступаете за идеи, убивающие предпринимательство
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:01

  kingkongovets написав:так а я разве вас критикую, или призываю экономить?
наоборот - я призываю вас делать все на совесть, "как для себя"!
вам же мне ее еще продавать, забыли? :mrgreen:

  airmax78 написав:Вам там понравится. Место - как вы любите - все вокруг историей пропитано.

Макс, спалиш місцє )))

Я так бачу ви вже домовляєтесь, супер! :)
Тіко я дуже сомніваюсь, що kingkongovets заплатить 100куе за ремонт, а ще може і виторгує знижку від ціни купівлі.

То там навіто не 100куе попадосік буде, всі 150 кує вимальовується - Сомілітарку приготуватись!

Макс, прошу не реагувати )))
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 30 чер, 2020 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Зепіли крушать все


Экс-замминистра инфраструктуры Клитина сняла одежду и объявила войну министру Криклию и "проститутам": "Все желающие, присоединяйтесь ко мне". ВИДЕО

https://censor.net.ua/news/3205043/eksz ... 1#comments
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:04

  kingkongovets написав:уже?)
до всех более менее адекватных людей это дошло сразу после президентских выборов, тормоз
а после выборов в раду стало неизбежным

Печаль состоит в том что если краснобелоголубые черные лебеди с кавказа 2020 прилетят, то зеленая плесень, адекватно подготовиться и поставить тормоза чтобы этого не случилось отреагировать скорее всего не сможет, и тут возможны варианты, что КРЖН упадет на ценовое дно, а потом прокопает дальше... :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:07

  change_pm написав:Макс, спалиш місцє )))


так он его давно спалил и я сильно подозреваю шо адресно и намеренно :mrgreen:
или вы думаете я кота в мешке собрался покупать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:10

  airmax78 написав:Важно было все сделать сантиметр в сантиметр по проекту. Сэкономить штуцер-полтора евро, а потом обнаружить, что у тебя раковина или стиральная машина вылезает в дверной проем или кухня или надо 10 см штукатурки наложить чтобы плоскость вывести или что дверной проем вместо 80 см получился 65 см? Но самое главное - в ходе демонтажа мне прораб указал на моменты, которые частично изменили планировку. Бригада, которой надо сделать демонтаж/монтаж, получить деньги и поскорее свалить никогда бы не стала этим заморачиваться - сделали, а дальше не их проблемы.

Что-то я потерялся. Вы делаете по проекту ли меняете планы по мере ремонта? Дизайнер, как риелтор - ни за что не отвечает? Нахуeвертил то, что хотел бы сделать себе но не может позволить финансово, а Вы крутись, как можешь?!
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