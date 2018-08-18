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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4573457445754576

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:11

  hume написав:
  airmax78 написав:В голове крутится только один вопрос: ЗАЧЕМ?! https://www.the-village.com.ua/village/ ... OhXPbL8yvs

Да просто в Киеве он себе может позволить выкупить пол этажа в элитке и запрячь топовое дизайн ателье. Почему бы и нет...
Плохого вы мнения про Игоря Валерьевича! А вот дизайн спальни намекает от чего зарекаться нельзя, то ли по незнанию дизайнеров, то ли нарочно для поддержки в тонусе
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:12

  Richi написав:
  airmax78 написав:Важно было все сделать сантиметр в сантиметр по проекту. Сэкономить штуцер-полтора евро, а потом обнаружить, что у тебя раковина или стиральная машина вылезает в дверной проем или кухня или надо 10 см штукатурки наложить чтобы плоскость вывести или что дверной проем вместо 80 см получился 65 см? Но самое главное - в ходе демонтажа мне прораб указал на моменты, которые частично изменили планировку. Бригада, которой надо сделать демонтаж/монтаж, получить деньги и поскорее свалить никогда бы не стала этим заморачиваться - сделали, а дальше не их проблемы.

Что-то я потерялся. Вы делаете по проекту ли меняете планы по мере ремонта? Дизайнер, как риелтор - ни за что не отвечает? Нахуeвертил то, что хотел бы сделать себе но не может позволить финансово, а Вы крутись, как можешь?!

Делаю максимально близко к проекту, но в одном месте, как оказалось, проходят коммуникации которые нельзя замуровывать - поэтому пришлось на ходу менять проект.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:15

  Grand Touring написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:В голове крутится только один вопрос: ЗАЧЕМ?! https://www.the-village.com.ua/village/ ... OhXPbL8yvs

Да просто в Киеве он себе может позволить выкупить пол этажа в элитке и запрячь топовое дизайн ателье. Почему бы и нет...
Плохого вы мнения про Игоря Валерьевича! А вот дизайн спальни намекает от чего зарекаться нельзя, то ли по незнанию дизайнеров, то ли нарочно для поддержки в тонусе

Скорее сынок тогда уж. "Неодружений бізнесмен зі Швейцарії"
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:18

  airmax78 написав:
  Richi написав:
  airmax78 написав:Важно было все сделать сантиметр в сантиметр по проекту. Сэкономить штуцер-полтора евро, а потом обнаружить, что у тебя раковина или стиральная машина вылезает в дверной проем или кухня или надо 10 см штукатурки наложить чтобы плоскость вывести или что дверной проем вместо 80 см получился 65 см? Но самое главное - в ходе демонтажа мне прораб указал на моменты, которые частично изменили планировку. Бригада, которой надо сделать демонтаж/монтаж, получить деньги и поскорее свалить никогда бы не стала этим заморачиваться - сделали, а дальше не их проблемы.

Что-то я потерялся. Вы делаете по проекту ли меняете планы по мере ремонта? Дизайнер, как риелтор - ни за что не отвечает? Нахуeвертил то, что хотел бы сделать себе но не может позволить финансово, а Вы крутись, как можешь?!

Делаю максимально близко к проекту, но в одном месте, как оказалось, проходят коммуникации которые нельзя замуровывать - поэтому пришлось на ходу менять проект.

А в чём тогда смысл проекта? Нарисовать, как коричневое будет сочетаться с бежевым?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:18

  kingkongovets написав:
  change_pm написав:Макс, спалиш місцє )))

так он его давно спалил и я сильно подозреваю шо адресно и намеренно :mrgreen:
или вы думаете я кота в мешке собрался покупать?

Бач, як воно :!: Все ж пейси проста так не пропити! Вже Макс готує "пути отхода"...
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 30 чер, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:20

  Richi написав:Во время карантина в городе было не более 10-15% машин, общественный транспорт работал частично, на заправках редкие машины, хранилища нефти переполнены настолько, что фьючерсы впервые в истории ушли в отрицательную зону, а у него падение на АЗС - 20%.
Может человек свои мозги поменял на графики? Я даже продолжать эту тему не буду.

Падение объемов на АЗС на 20-30% вполне адекватные цифры, сопоставимые с результатами из других стран.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:33

  Richi написав:
  airmax78 написав:Делаю максимально близко к проекту, но в одном месте, как оказалось, проходят коммуникации которые нельзя замуровывать - поэтому пришлось на ходу менять проект.

А в чём тогда смысл проекта? Нарисовать, как коричневое будет сочетаться с бежевым?

Представьте: взять чистый лист и нарисовать все: от планировки, расстановки мебели, плана электрики, плана сантехники, плана освещения и т.д. и т.п. А потом на все это наложить материалы, фактуры, комплектацию. И везде у вас размеры, все взаимосвязано. Все это держать в голове или на листике. И это все надо объяснить прорабу, или, не дай Бог, бригаде строителей.
Мишн импоссибл.
Без дизайн-проекта можно делать простой ремонт под аренду. Для себя и что-то чуть более сложное без дизайн-проекта сделать невозможно (ИМХО).
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:39

  _Mykola_ написав:
  kingkongovets написав:уже?)
до всех более менее адекватных людей это дошло сразу после президентских выборов, тормоз
а после выборов в раду стало неизбежным

Печаль состоит в том что если краснобелоголубые черные лебеди с кавказа 2020 прилетят, то зеленая плесень, адекватно подготовиться и поставить тормоза чтобы этого не случилось отреагировать скорее всего не сможет, и тут возможны варианты, что КРЖН упадет на ценовое дно, а потом прокопает дальше... :twisted:

Вспомните, кстати, чем всех пугал "балабол" Арестович еще в ноябре прошлого года: https://www.youtube.com/watch?v=vpSMpYGVNho
airmax78
 
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  #<1 ... 4573457445754576
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