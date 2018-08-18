Додано: Вів 30 чер, 2020 12:33

Richi написав: airmax78 написав: Делаю максимально близко к проекту, но в одном месте, как оказалось, проходят коммуникации которые нельзя замуровывать - поэтому пришлось на ходу менять проект. Делаю максимально близко к проекту, но в одном месте, как оказалось, проходят коммуникации которые нельзя замуровывать - поэтому пришлось на ходу менять проект.

А в чём тогда смысл проекта? Нарисовать, как коричневое будет сочетаться с бежевым? А в чём тогда смысл проекта? Нарисовать, как коричневое будет сочетаться с бежевым?

Представьте: взять чистый лист и нарисовать все: от планировки, расстановки мебели, плана электрики, плана сантехники, плана освещения и т.д. и т.п. А потом на все это наложить материалы, фактуры, комплектацию. И везде у вас размеры, все взаимосвязано. Все это держать в голове или на листике. И это все надо объяснить прорабу, или, не дай Бог, бригаде строителей.Мишн импоссибл.Без дизайн-проекта можно делать простой ремонт под аренду. Для себя и что-то чуть более сложное без дизайн-проекта сделать невозможно (ИМХО).