Додано: Вів 30 чер, 2020 12:51

Faceless написав: jj1981ua написав: почему?

нельзя, как в берлине, барселоне, париже ограничить цену аренды?

https://www.segodnya.ua/economics/realty/v-berline-zapretili-povyshat-ceny-na-arendu-zhilya-mozhno-li-tak-sdelat-i-v-kieve-1353458.html почему?нельзя, как в берлине, барселоне, париже ограничить цену аренды?

Не удивляет, что вы, как противник рыночных механизмов, выступаете за подобные действия (хотя подобные сильные организации, представляющие арендаторов, в итоге создают только ухудшение ситуации, как и и очень сильные профсоюзы приводят к деградации отраслей. Ни монополия, ни монопсония, до добра не доводят). Больше удивляет то, что вы, по легенде предприниматель, выступаете за идеи, убивающие предпринимательство Не удивляет, что вы, как противник рыночных механизмов, выступаете за подобные действия (хотя подобные сильные организации, представляющие арендаторов, в итоге создают только ухудшение ситуации, как и и очень сильные профсоюзы приводят к деградации отраслей. Ни монополия, ни монопсония, до добра не доводят). Больше удивляет то, что вы, по легенде предприниматель, выступаете за идеи, убивающие предпринимательство

вот же эти европейские леваки! ни ничего не смыслят в капитализме и конкуренции, где рынок все разрулит! нужно всему их учить!т.е. монополия и монопсония зло, а олигополия - добро? или тут должны только рынок устанавливать цены? а в интересах кого - большинства жителей города или узкой прослойки?я, по легенде, предприниматель. и успешный. но вот беда - я успешный благодаря именно монополии. я, по сути, монополизировал оч узкий сегмент и с него живу, никого туда не пуская. иначе не выжить. но в моей монополии нет зла для большинства (кроме конкурентов, которых я выжил из ниши) - потребители, как альтернатива, получили бы то же самое, но от 10...100 предпринимателей (и каждый бы аж 100 баксов заработал на этом).кстати, именно поэтому я не сторонник капитализма и считаю его тупиковой веткой развития. в нем только монополькам и олигополькам хорошо.и да, я не фанат капитализма, но я не выбирал в какое время родиться - выживаю как умею.а на кржн страдают 90% жителей от узкой прослойки, рубящих на этом. это разные вещи.в этих ужасных европах ограничение приняли как раз для развития городов т.к. иначе узкий слой снимает сливки со всего города (все платят неоправданно высокую аренду вместо того, чтобы тратить разницу на что-то другое и помогать своим спросом экономике), а остальные на него пашут.