Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Важно было все сделать сантиметр в сантиметр по проекту. Сэкономить штуцер-полтора евро, а потом обнаружить, что у тебя раковина или стиральная машина вылезает в дверной проем или кухня или надо 10 см штукатурки наложить чтобы плоскость вывести или что дверной проем вместо 80 см получился 65 см? Но самое главное - в ходе демонтажа мне прораб указал на моменты, которые частично изменили планировку. Бригада, которой надо сделать демонтаж/монтаж, получить деньги и поскорее свалить никогда бы не стала этим заморачиваться - сделали, а дальше не их проблемы.
Что-то я потерялся. Вы делаете по проекту ли меняете планы по мере ремонта? Дизайнер, как риелтор - ни за что не отвечает? Нахуeвертил то, что хотел бы сделать себе но не может позволить финансово, а Вы крутись, как можешь?!
Делаю максимально близко к проекту, но в одном месте, как оказалось, проходят коммуникации которые нельзя замуровывать - поэтому пришлось на ходу менять проект.
airmax78 написав:Важно было все сделать сантиметр в сантиметр по проекту. Сэкономить штуцер-полтора евро, а потом обнаружить, что у тебя раковина или стиральная машина вылезает в дверной проем или кухня или надо 10 см штукатурки наложить чтобы плоскость вывести или что дверной проем вместо 80 см получился 65 см? Но самое главное - в ходе демонтажа мне прораб указал на моменты, которые частично изменили планировку. Бригада, которой надо сделать демонтаж/монтаж, получить деньги и поскорее свалить никогда бы не стала этим заморачиваться - сделали, а дальше не их проблемы.
Что-то я потерялся. Вы делаете по проекту ли меняете планы по мере ремонта? Дизайнер, как риелтор - ни за что не отвечает? Нахуeвертил то, что хотел бы сделать себе но не может позволить финансово, а Вы крутись, как можешь?!
Делаю максимально близко к проекту, но в одном месте, как оказалось, проходят коммуникации которые нельзя замуровывать - поэтому пришлось на ходу менять проект.
А в чём тогда смысл проекта? Нарисовать, как коричневое будет сочетаться с бежевым?
Richi написав:Во время карантина в городе было не более 10-15% машин, общественный транспорт работал частично, на заправках редкие машины, хранилища нефти переполнены настолько, что фьючерсы впервые в истории ушли в отрицательную зону, а у него падение на АЗС - 20%. Может человек свои мозги поменял на графики? Я даже продолжать эту тему не буду.
Падение объемов на АЗС на 20-30% вполне адекватные цифры, сопоставимые с результатами из других стран.
airmax78 написав:Делаю максимально близко к проекту, но в одном месте, как оказалось, проходят коммуникации которые нельзя замуровывать - поэтому пришлось на ходу менять проект.
А в чём тогда смысл проекта? Нарисовать, как коричневое будет сочетаться с бежевым?
Представьте: взять чистый лист и нарисовать все: от планировки, расстановки мебели, плана электрики, плана сантехники, плана освещения и т.д. и т.п. А потом на все это наложить материалы, фактуры, комплектацию. И везде у вас размеры, все взаимосвязано. Все это держать в голове или на листике. И это все надо объяснить прорабу, или, не дай Бог, бригаде строителей. Мишн импоссибл. Без дизайн-проекта можно делать простой ремонт под аренду. Для себя и что-то чуть более сложное без дизайн-проекта сделать невозможно (ИМХО).
kingkongovets написав:уже?) до всех более менее адекватных людей это дошло сразу после президентских выборов, тормоз а после выборов в раду стало неизбежным
Печаль состоит в том что если краснобелоголубые черные лебеди с кавказа 2020 прилетят, то зеленая плесень, адекватно подготовиться и поставить тормоза чтобы этого не случилось отреагировать скорее всего не сможет, и тут возможны варианты, что КРЖН упадет на ценовое дно, а потом прокопает дальше...
Не удивляет, что вы, как противник рыночных механизмов, выступаете за подобные действия (хотя подобные сильные организации, представляющие арендаторов, в итоге создают только ухудшение ситуации, как и и очень сильные профсоюзы приводят к деградации отраслей. Ни монополия, ни монопсония, до добра не доводят). Больше удивляет то, что вы, по легенде предприниматель, выступаете за идеи, убивающие предпринимательство
вот же эти европейские леваки! ни ничего не смыслят в капитализме и конкуренции, где рынок все разрулит! нужно всему их учить! т.е. монополия и монопсония зло, а олигополия - добро? или тут должны только рынок устанавливать цены? а в интересах кого - большинства жителей города или узкой прослойки? я, по легенде, предприниматель. и успешный. но вот беда - я успешный благодаря именно монополии. я, по сути, монополизировал оч узкий сегмент и с него живу, никого туда не пуская. иначе не выжить. но в моей монополии нет зла для большинства (кроме конкурентов, которых я выжил из ниши) - потребители, как альтернатива, получили бы то же самое, но от 10...100 предпринимателей (и каждый бы аж 100 баксов заработал на этом). кстати, именно поэтому я не сторонник капитализма и считаю его тупиковой веткой развития. в нем только монополькам и олигополькам хорошо. и да, я не фанат капитализма, но я не выбирал в какое время родиться - выживаю как умею.
а на кржн страдают 90% жителей от узкой прослойки, рубящих на этом. это разные вещи.
в этих ужасных европах ограничение приняли как раз для развития городов т.к. иначе узкий слой снимает сливки со всего города (все платят неоправданно высокую аренду вместо того, чтобы тратить разницу на что-то другое и помогать своим спросом экономике), а остальные на него пашут.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
а на кржн страдают 90% жителей от узкой прослойки, рубящих на этом. это разные вещи.
в этих ужасных европах ограничение приняли как раз для развития городов т.к. иначе узкий слой снимает сливки со всего города (все платят неоправданно высокую аренду вместо того, чтобы тратить разницу на что-то другое и помогать своим спросом экономике), а остальные на него пашут.
Все можна. Навіть на міну можна ногою ставати.
Як пропонуєте обмежити вартість оренди? 1% від оціночної вартості чи 5% від доходу орендаря... яка на Вашу думку справедлива вартість оренди квартири і її параметри?
До речі, можливо і ціну обмежити? Наприклад не дорожче одного мінзару за квадрат, чи як?