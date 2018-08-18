Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
а на кржн страдают 90% жителей от узкой прослойки, рубящих на этом. это разные вещи.
в этих ужасных европах ограничение приняли как раз для развития городов т.к. иначе узкий слой снимает сливки со всего города (все платят неоправданно высокую аренду вместо того, чтобы тратить разницу на что-то другое и помогать своим спросом экономике), а остальные на него пашут.
Все можна. Навіть на міну можна ногою ставати.
Як пропонуєте обмежити вартість оренди? 1% від оціночної вартості чи 5% від доходу орендаря... яка на Вашу думку справедлива вартість оренди квартири і її параметри?
До речі, можливо і ціну обмежити? Наприклад не дорожче одного мінзару за квадрат, чи як?
1981 хоче щоб до нього приходило на перегляд 20 чоловік із резюме, рекомендаціями від попередніх лендлордів, рейтингом кредитного бюро, листом від роботодавця, що гарантоване робоче місце мінімум на рік, випискою із банку, (можливо ще довідка про ковід і флюрографія) плюс потім тре щоб 100% місячного платежу відслюнявити риелтору та ще покласти ескров депозит у розмірі двох орендних оплат.
Тоді комусь із 20ти повезе і його лендлорд вибере як достойного знімати квартиру без мебелі.
airmax78 написав:Для себя и что-то чуть более сложное без дизайн-проекта сделать невозможно
Возможно. Я делал себе ремонт без проекта. Дизайнер сделал только визуализацию. Мой опытный ремонтник сказал, что невозможно сделать ремонт на 100% по проекту и это просто даром выброшены деньги. Он сам все до миллиметра просчитал и сделал на 99% как выглядело на визуализации. По визуализации сам спроектировал мебель, которую заказали на производствах. Сам собрал. Итог превзошел мои ожидания. Сэкономил кучу денег и нервов. Но такой вариант возможен, только если с этим человеком делал не один ремонт и уверен то, что он советует, соответствует реалиям.
flyman написав:1981 хоче щоб до нього приходило на перегляд 20 чоловік із резюме, рекомендаціями від попередніх лендлордів, рейтингом кредитного бюро, листом від роботодавця, що гарантоване робоче місце мінімум на рік, випискою із банку, (можливо ще довідка про ковід і флюрографія) плюс потім тре щоб 100% місячного платежу відслюнявити риелтору та ще покласти ескров депозит у розмірі двох орендних оплат.
Тоді комусь із 20ти повезе і його лендлорд вибере як достойного знімати квартиру без мебелі.
я не флетлорд - ко мне не нужно идти. я просто за справедливость для всех, а не для избранных.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua написав:вот же эти европейские леваки! ни ничего не смыслят в капитализме и конкуренции, где рынок все разрулит! нужно всему их учить! т.е. монополия и монопсония зло, а олигополия - добро? или тут должны только рынок устанавливать цены? а в интересах кого - большинства жителей города или узкой прослойки? я, по легенде, предприниматель. и успешный. но вот беда - я успешный благодаря именно монополии. я, по сути, монополизировал оч узкий сегмент и с него живу, никого туда не пуская. иначе не выжить. но в моей монополии нет зла для большинства (кроме конкурентов, которых я выжил из ниши) - потребители, как альтернатива, получили бы то же самое, но от 10...100 предпринимателей (и каждый бы аж 100 баксов заработал на этом). кстати, именно поэтому я не сторонник капитализма и считаю его тупиковой веткой развития. в нем только монополькам и олигополькам хорошо. и да, я не фанат капитализма, но я не выбирал в какое время родиться - выживаю как умею.
а на кржн страдают 90% жителей от узкой прослойки, рубящих на этом. это разные вещи.
в этих ужасных европах ограничение приняли как раз для развития городов т.к. иначе узкий слой снимает сливки со всего города (все платят неоправданно высокую аренду вместо того, чтобы тратить разницу на что-то другое и помогать своим спросом экономике), а остальные на него пашут.
Ну то, что вы успешный предприниматель - это прекрасно. Ну а понимать, как работает экономика, что глупо противопоставлять монополию олигополии, пользу конкуренции - не всем дано, потому тоже не переживайте. От каждого по возможностям, каждому по потребностям и все такое - явно видно, что вам это ближе
airmax78 написав:Делаю максимально близко к проекту, но в одном месте, как оказалось, проходят коммуникации которые нельзя замуровывать - поэтому пришлось на ходу менять проект.
А в чём тогда смысл проекта? Нарисовать, как коричневое будет сочетаться с бежевым?
Представьте: взять чистый лист и нарисовать все: от планировки, расстановки мебели, плана электрики, плана сантехники, плана освещения и т.д. и т.п. А потом на все это наложить материалы, фактуры, комплектацию. И везде у вас размеры, все взаимосвязано. Все это держать в голове или на листике. И это все надо объяснить прорабу, или, не дай Бог, бригаде строителей. Мишн импоссибл. Без дизайн-проекта можно делать простой ремонт под аренду. Для себя и что-то чуть более сложное без дизайн-проекта сделать невозможно (ИМХО).
А вы в 3-D делайте в разных слоях и подрядчику в таком же, а не бумажном виде передавайте - помогает
flyman написав:1981 хоче щоб до нього приходило на перегляд 20 чоловік із резюме, рекомендаціями від попередніх лендлордів, рейтингом кредитного бюро, листом від роботодавця, що гарантоване робоче місце мінімум на рік, випискою із банку, (можливо ще довідка про ковід і флюрографія) плюс потім тре щоб 100% місячного платежу відслюнявити риелтору та ще покласти ескров депозит у розмірі двох орендних оплат.
Тоді комусь із 20ти повезе і його лендлорд вибере як достойного знімати квартиру без мебелі.
я не флетлорд - ко мне не нужно идти. я просто за справедливость для всех, а не для избранных.
Почитав про Францію. Застосували з середини минулого року для Парижу. 27 -34 ойро за квадрат плюс коефіцієнти. Не застосовується для центрально-історичного. Нарід побіжить на по добову, ціна якої не регулюється. От і всі обмеження. Впевнений що є купа ньансів, оскільки оголошення по оренду легко перетинає ці цифри.
До речі, в інтересах більшості не вийде, адже все таки у нас більшість живе у своєму житлі, а не так як у Франції в орендному.
Проте досить дивно читати пропозиції по обмеженню цін на нелегальному повністю конкурентному ринку оренди від підприємця-монопліста.
Faceless написав:Ну то, что вы успешный предприниматель - это прекрасно. Ну а понимать, как работает экономика, что глупо противопоставлять монополию олигополии, пользу конкуренции - не всем дано, потому тоже не переживайте. От каждого по возможностям, каждому по потребностям и все такое - явно видно, что вам это ближе
ахаха, ну вы, видимо, обладаете тайным знанием под названием "либеральный бред". именно эту чушь вливают всем "экономистам" в наших никчемных вузах (я тоже такой закончил). и такие же деятели с тайным знанием продолжают приХватизировать страну в интересах эХвективного собственника (бени, ахметки, пинчука и тд).
и вашему логическому мышлению абсолютно не мешает тот факт, что доля государства в экономике Украины уже в разы меньше, чем, например, в сша.
ваш либеральный бред не работает как и сказки про "рыночные цены". где они рыночные на кржн? надутые землей (бенефициар - кмда с мером), даби (вроде зельц хочет под себя подмять на лозунгах о коррупции) и перекупами. а заплатить за пузырь должны все остальные? ну да, нормальный либеральный подход. ка известно, при капитализме человек человеку волк.
Первый написав:Почитав про Францію. Застосували з середини минулого року для Парижу. 27 -34 ойро за квадрат плюс коефіцієнти. Не застосовується для центрально-історичного. Нарід побіжить на по добову, ціна якої не регулюється. От і всі обмеження. Впевнений що є купа ньансів, оскільки оголошення по оренду легко перетинає ці цифри.
До речі, в інтересах більшості не вийде, адже все таки у нас більшість живе у своєму житлі, а не так як у Франції в орендному.
по странам и городам цифры разные, но они уже пришли к тому, что пузырь на рынке недвиги убивает экономику города (обычным работягам просто никак не снять ничего, лучше дешевого хостела). и при желании можно выстроить систему от "оч умных", но это же подорвет доходы аж 1% заинтересантов, так что проще плюнуть на остальных.
Первый написав:Проте досить дивно читати пропозиції по обмеженню цін на нелегальному повністю конкурентному ринку оренди від підприємця-монопліста.
я монополист (хоть и условный) на рынке, на котором я не могу задрать цену (а значит никто не в проиграше из потребителей). потому прелести моей монополии только в том, что я 1 ем этот пирог. но рынок мой оч узкий и больше 2-3-5 там все равно не влезут. рынок нелегален именно благодаря этому 1% заинтересантов - они свою кормушку охраняют. а про его конкурентность - бред. просто надутый пузырь с с/с, как я уже писал около 300 у.е.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
В рыночной экономике никогда не работали заградительные меры и не будут работать. Цена должна зависеть только от спроса и предложения. Если в том же Берлине введут ограничение 10евро за метр при аренде, а арендодатель будет видеть что реально сдать по 15 евро за метр, то в комплекте с квартирой будет идти, например, велосипед(или что-то из необязательной бытовой техники), аренда которого будет стоить разницу между 15 и 10, умноженную на количество метров в сдаваемой квартире. Отказаться от велосипеда нельзя, цена его аренды не регулируется законами
jj1981ua написав:т.е. когда 90% он не по карману даже на перспективу это харашо? обвал - это приведение цены к реальности и в интересах большинства, а не для ущербного 1%
Такой доступной недвижимости в Украине (что для покупки, что для аренды) не было никогда с начала времен. Если в Украине дорого и недоступно, в Украине, где семейная пара из работающих квалифицированных людей может без всяких кредитов за 10 лет (или даже быстрей) обзавестись своей начальной квартирой, то где дешево? Где кредиты по наследству передают?
В рыночной экономике никогда не работали заградительные меры и не будут работать. Цена должна зависеть только от спроса и предложения. Если в том же Берлине введут ограничение 10евро за метр при аренде, а арендодатель будет видеть что реально сдать по 15 евро за метр, то в комплекте с квартирой будет идти, например, велосипед(или что-то из необязательной бытовой техники), аренда которого будет стоить разницу между 15 и 10, умноженную на количество метров в сдаваемой квартире. Отказаться от велосипеда нельзя, цена его аренды не регулируется законами
я наверное что-то пропустил - у нас свободный общий рынок на все страны? и никаких заградительных мер нет? и поэтому у Украины ассоциация с кучей исключений не в нашу пользу. это, снова таки, рассказывают в сказках - нет никаких заградительных мер, ага. и везде ничто не регулируется. такой себе дикий запад. ну а че - рынок все решит
и как вы думаете, что будет с тем арендатором, которого на этом словят? уверен ему оч глубоко (в финансовом смысле) объяснят, что нехорошо противопоставлять себя закону.
Востаннє редагувалось jj1981ua в Вів 30 чер, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.