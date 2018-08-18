Додано: Вів 30 чер, 2020 13:47

Faceless написав: Ну то, что вы успешный предприниматель - это прекрасно. Ну а понимать, как работает экономика, что глупо противопоставлять монополию олигополии, пользу конкуренции - не всем дано, потому тоже не переживайте. От каждого по возможностям, каждому по потребностям и все такое - явно видно, что вам это ближе Ну то, что вы успешный предприниматель - это прекрасно. Ну а понимать, как работает экономика, что глупо противопоставлять монополию олигополии, пользу конкуренции - не всем дано, потому тоже не переживайте. От каждого по возможностям, каждому по потребностям и все такое - явно видно, что вам это ближе

Первый написав: Почитав про Францію. Застосували з середини минулого року для Парижу. 27 -34 ойро за квадрат плюс коефіцієнти. Не застосовується для центрально-історичного. Нарід побіжить на по добову, ціна якої не регулюється. От і всі обмеження. Впевнений що є купа ньансів, оскільки оголошення по оренду легко перетинає ці цифри.



До речі, в інтересах більшості не вийде, адже все таки у нас більшість живе у своєму житлі, а не так як у Франції в орендному. Почитав про Францію. Застосували з середини минулого року для Парижу. 27 -34 ойро за квадрат плюс коефіцієнти. Не застосовується для центрально-історичного. Нарід побіжить на по добову, ціна якої не регулюється. От і всі обмеження. Впевнений що є купа ньансів, оскільки оголошення по оренду легко перетинає ці цифри.До речі, в інтересах більшості не вийде, адже все таки у нас більшість живе у своєму житлі, а не так як у Франції в орендному.

Первый написав: Проте досить дивно читати пропозиції по обмеженню цін на нелегальному повністю конкурентному ринку оренди від підприємця-монопліста. Проте досить дивно читати пропозиції по обмеженню цін на нелегальному повністю конкурентному ринку оренди від підприємця-монопліста.

ахаха, ну вы, видимо, обладаете тайным знанием под названием "либеральный бред". именно эту чушь вливают всем "экономистам" в наших никчемных вузах (я тоже такой закончил). и такие же деятели с тайным знанием продолжают приХватизировать страну в интересах эХвективного собственника (бени, ахметки, пинчука и тд).и вашему логическому мышлению абсолютно не мешает тот факт, что доля государства в экономике Украины уже в разы меньше, чем, например, в сша.ваш либеральный бред не работает как и сказки про "рыночные цены".где они рыночные на кржн? надутые землей (бенефициар - кмда с мером), даби (вроде зельц хочет под себя подмять на лозунгах о коррупции) и перекупами.а заплатить за пузырь должны все остальные? ну да, нормальный либеральный подход. ка известно, при капитализме человек человеку волк.по странам и городам цифры разные, но они уже пришли к тому, что пузырь на рынке недвиги убивает экономику города (обычным работягам просто никак не снять ничего, лучше дешевого хостела).и при желании можно выстроить систему от "оч умных", но это же подорвет доходы аж 1% заинтересантов, так что проще плюнуть на остальных.я монополист (хоть и условный) на рынке, на котором я не могу задрать цену (а значит никто не в проиграше из потребителей). потому прелести моей монополии только в том, что я 1 ем этот пирог. но рынок мой оч узкий и больше 2-3-5 там все равно не влезут.рынок нелегален именно благодаря этому 1% заинтересантов - они свою кормушку охраняют. а про его конкурентность - бред. просто надутый пузырь с с/с, как я уже писал около 300 у.е.