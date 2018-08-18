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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4576457745784579>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:03

  kingkongovets написав:по-моему кому то снова пора в бан
радоваться перспективе кацапского вторжения - мега зашквар имхо

зы: хотаб, ты же обвала хотел? тоже радуешься и предвкушаешь, небось?
вот поэтому к обвалишкам такое брезгливое отношение

Так ты должен , стоя перед зеркалом, срыгнуть на него. Шутка ли, перед лицом вторжения ты сколько налогов заплатил со сдачи недвиги? Должен бить себя полученными с арендатора катлетами по щекам и визжать "ну не могу я это отдать на армию!!!"
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:07

  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:т.е. когда 90% он не по карману даже на перспективу это харашо?
обвал - это приведение цены к реальности и в интересах большинства, а не для ущербного 1%

Такой доступной недвижимости в Украине (что для покупки, что для аренды) не было никогда с начала времен.
Если в Украине дорого и недоступно, в Украине, где семейная пара из работающих квалифицированных людей может без всяких кредитов за 10 лет (или даже быстрей) обзавестись своей начальной квартирой, то где дешево? Где кредиты по наследству передают?

с начала каких времен?
и кто эти люди "семейная пара из работающих квалифицированных"? кем работают и за сколько? давайте о дешевизне с цифрами.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:07

      jj1981ua написав:рынок нелегален именно благодаря этому 1% заинтересантов - они свою кормушку охраняют. а про его конкурентность - бред. просто надутый пузырь с с/с, как я уже писал около 300 у.е.

    За 300 вам построят суровый эконом без лифта с пенопластовым фасадом и без минимального благоустройства. И то, могут не вложиться. Все, что чуть больше напоминает жилье, будет стоить сильно дороже.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:08

      Hotab написав:Так ты должен , стоя перед зеркалом, срыгнуть на него. Шутка ли, перед лицом вторжения ты сколько налогов заплатил со сдачи недвиги? Должен бить себя полученными с арендатора катлетами по щекам и визжать "ну не могу я это отдать на армию!!!"


    не стоит мне говорить шо я и кому должен - это явно не в твоей компетенции
    и по поводу налогов, денег на армию и добробатов не тебе мне пенять, гастрик
    странно, а поначалу ты производил впечатление вполне адекватного человека
    Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 30 чер, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
    kingkongovets
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:08

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      jj1981ua написав:гражданин, про панов я писал выше.
    я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.
    и потому радуюсь, что надутый пузырь кржн лопнет. правда не только он и это печально, но тут есть и свои плюсы: многим людям пора перестать мыслить унылыми шаблонами и понять, что любить родину - это не флажком махать и рашу ненавидеть, а создавать что-то в своей стране и платить в ней налоги. а пока 25% ущербных армовировцев любят ворье, которое машет флажком и чешет им лозунги (параллельно грабя страну) - нужно их всех на землю вернуть.
    без экономики не бывает независимости. остальное - для лохов.

    Есть квартиры. В них живут люди. Пустых почти нет. Цена и доступность жилья слабо связаны. Если сделать квартиры доступными в покупке условным кассирам АТБ (которые тоже сейчас не под мостом спят), то нужно кого-то из этих квартир выгнать. Или построить много по низким ценам. Вы готовы заниматься тяжелым физическим трудом чтобы потом обменять его задешево на труд условного кассира?
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:11

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Damien написав:В рыночной экономике никогда не работали заградительные меры и не будут работать. Цена должна зависеть только от спроса и предложения.
    Отсюда копеечные маски для лица по 25 грн и антисептик дороже любого элитного бухла. И всё нормально, рынок.
    В рыночной экономике есть наказание за преступление? А в Украине?
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:11

      airmax78 написав:
      jj1981ua написав:рынок нелегален именно благодаря этому 1% заинтересантов - они свою кормушку охраняют. а про его конкурентность - бред. просто надутый пузырь с с/с, как я уже писал около 300 у.е.

    За 300 вам построят суровый эконом без лифта с пенопластовым фасадом и без минимального благоустройства. И то, могут не вложиться. Все, что чуть больше напоминает жилье, будет стоить сильно дороже.

    спорно. когда строится высотка на 100+ квартир - экономика другая. не так как "я построю себе домик".
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:13

        jj1981ua написав:
        Frant написав:
        jj1981ua написав:либеральная промывка мозгов действует!

      Якщо пан хоче мати дешеве житло і комендантський час плюс зуботичини від "МГБ" на підвалі - добро пожалувати в ОРДЛО! там все це є!

      гражданин, про панов я писал выше.
      я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.
      и потому радуюсь, что надутый пузырь кржн лопнет. правда не только он и это печально, но тут есть и свои плюсы: многим людям пора перестать мыслить унылыми шаблонами и понять, что любить родину - это не флажком махать и рашу ненавидеть, а создавать что-то в своей стране и платить в ней налоги. а пока 25% ущербных армовировцев любят ворье, которое машет флажком и чешет им лозунги (параллельно грабя страну) - нужно их всех на землю вернуть.
      без экономики не бывает независимости. остальное - для лохов.

      ЖеЖе, а вы то за кого голосовали? "За життя"?
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      Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:13

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

        airmax78 написав:За 300 вам построят суровый эконом без лифта с пенопластовым фасадом и без минимального благоустройства.

      Франт образца 2013 года (примерно) твердил на русском языке, что все будут работать за миску похлёбки. Так что можно и дешевле, чем по 300
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      Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:14

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

        jj1981ua написав:ахаха, ну вы, видимо, обладаете тайным знанием под названием "либеральный бред". именно эту чушь вливают всем "экономистам" в наших никчемных вузах

      Качество вашего образования - это ваши личные проблемы, отсутствие знаний не заменить многократным повторением фразы, "либеральный бред", причем даже не понимая, о чем разговор :mrgreen:
      Faceless
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