Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Для себя и что-то чуть более сложное без дизайн-проекта сделать невозможно
Возможно. Я делал себе ремонт без проекта. Дизайнер сделал только визуализацию. Мой опытный ремонтник сказал, что невозможно сделать ремонт на 100% по проекту и это просто даром выброшены деньги. Он сам все до миллиметра просчитал и сделал на 99% как выглядело на визуализации. По визуализации сам спроектировал мебель, которую заказали на производствах. Сам собрал. Итог превзошел мои ожидания. Сэкономил кучу денег и нервов. Но такой вариант возможен, только если с этим человеком делал не один ремонт и уверен то, что он советует, соответствует реалиям.
Супер человек у Вас. Поделитесь в личку, плз, если можно. Мне на следующий год .
vitaliian написав:Потому всё на что есть спрос не бывает дешевым или бесплатным.
Вы не совсем правы. Дорогое не означает качественное, дешёвое не означает плохое. Прохожий, пользуясь знакомствами, купит плитку за минус 30-50 % от розницы. И Вы её купите. Но это не значит, что у Вас она лучше. Деньги не работают, работают люди. Если дорожникам завтра дать денег столько, сколько дают в Германии, они не станут работать и давать такое же качество. Просто потому, что не умеют, нет знаний, технологий, навыков. Если европейцы едут в Украину за медицинскими услугами по причине их дешевизны, то это не означает, что услуги плохие
jj1981ua написав:просто ограничить прибыльность и ваш любимый рынок все поправит!
И что, вы даже знаете какая должна быть "прибыльность"(у нас), и на сколько ее можно ограничить?
нет и не собираюсь устанавливать рамки. я лишь высказываю мысль, что тупые европейцы уже просчитали все в т.ч. последствия. но у нас, как говорят эксперты, это невозможно. рынок х*ле
сама дискуссия веселит. ладно бы я такое взял и сам сдуру придумал - закидали тапками, ну ок - мало ли что взбредет в голову. но есть примеры - но наши экономисты знают лучше (только непонятно как эти европейцы себе выстроили такие экономики - они же тупые!).
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
vitaliian написав:На счет социальных заградительных мер при совке их был миллион, даже квартиры бесплатно давали, к чему это привело? жилой фонд - 90% некондиционного жилья (ашовы хотели забесплатно) и лютая коррупция чтобы это жильё получить
Бесплатно, в первую очередь, в этом случае была рабочая сила, которая возводила эти дома. Оттуда и качество. Из панелек меня впечатлили страшненькие в Днепре и Сумах. В Киеве тоже страшненькие, но не так. в Киеве, как я понимаю, много ведомственного жилья, и строилось оно точечно, с применением бесплатной рабочей силы на субботниках. Потом ведомства по 30 лет стены в подъездах не красили. В Харькове посимпатичнее.
jj1981ua написав:т.е. когда 90% он не по карману даже на перспективу это харашо? обвал - это приведение цены к реальности и в интересах большинства, а не для ущербного 1%
Такой доступной недвижимости в Украине (что для покупки, что для аренды) не было никогда с начала времен. Если в Украине дорого и недоступно, в Украине, где семейная пара из работающих квалифицированных людей может без всяких кредитов за 10 лет (или даже быстрей) обзавестись своей начальной квартирой, то где дешево? Где кредиты по наследству передают?
с начала каких времен? и кто эти люди "семейная пара из работающих квалифицированных"? кем работают и за сколько? давайте о дешевизне с цифрами.
jj1981ua написав:вопрос в том, кто ними владеет. снова таки - узкая прослойка, получившая их на пузыре. кассиры не спят под мостами, а снимают вонючие хостелы - и без вариантов. никого выгонять не нужно - что за бред? и стоить бараки тоже - просто ограничить прибыльность и ваш любимый рынок все поправит!
зы: заявления о тяжелом труде для кого-то конкретно говорят о вашей ограниченности. и зачем мне это если я головой зарабатываю в разы больше?
Понятно. Отнять и поделить. А на стройке пусть в жару Вася за копейки работает.
jj1981ua написав:вопрос в том, кто ними владеет. снова таки - узкая прослойка, получившая их на пузыре. кассиры не спят под мостами, а снимают вонючие хостелы - и без вариантов. никого выгонять не нужно - что за бред? и стоить бараки тоже - просто ограничить прибыльность и ваш любимый рынок все поправит!
зы: заявления о тяжелом труде для кого-то конкретно говорят о вашей ограниченности. и зачем мне это если я головой зарабатываю в разы больше?
Понятно. Отнять и поделить. А на стройке пусть в жару Вася за копейки работает.
ну да, именно васина зп и раздула пузырь на кржн! ох уж этот вася...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину. Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?