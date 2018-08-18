jj1981ua написав:

Первый написав: Я згадав. Це Ви писали що с/с любого авто до 2000 уе... решта це маркетинг і тд і тп. Але тойоту крузера ви відмовилися зробити і продати мені по 2000 уе штука.



По житлу зробите тетріс по 350? Хай буде не на діловій а на осг полях ходосіївки. Візьму з десяток квартир. Вам на «маркетинг» дам 50 дол на квадраті.

Чи як економіку рахувати? Я згадав. Це Ви писали що с/с любого авто до 2000 уе... решта це маркетинг і тд і тп. Але тойоту крузера ви відмовилися зробити і продати мені по 2000 уе штука.По житлу зробите тетріс по 350? Хай буде не на діловій а на осг полях ходосіївки. Візьму з десяток квартир. Вам на «маркетинг» дам 50 дол на квадраті.Чи як економіку рахувати?

да, это я писал. а еще я спрашивал не дурак ли вы с такими вопросами.хотя ответ очевиден.даже не оч умный экономически человек понимает, что крузак сделать в 1 экземпляре это почти что из золота отлить, а когда конвейер и партии миллионные ... но вам то что - вот хочу крузак за 2т. и все тут, а если не сделаешь - балабол!