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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4579458045814582>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вот хрущевка, такого плана, будет им доступна через 5 лет.

Интересненько
700 000 /16500=42,4 зарплат 42,4*110 советских рублей =4 667, что очень близко к стоимости такой квартиры ( 5000 рэ) в кооперативе.
Только сейчас мы за эти деньги получаем дом с износом в 70-80%, а тогда-новый...
Всё в порядке?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:00

  Hotab написав:Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину.
Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?

Vlad442 имея кучу квартир в Харькове и Киеве тратит на семью меньше 20т в месяц, чему вы удивляетесь? :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:я монополист (хоть и условный) на рынке, на котором я не могу задрать цену (а значит никто не в проиграше из потребителей). потому прелести моей монополии только в том, что я 1 ем этот пирог. но рынок мой оч узкий и больше 2-3-5 там все равно не влезут.

Не понимаю, как на монопольном рынке нельзя задрать цену. Ни одного варианта в голову не приходит. Значит он не монопольный.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:01

  Hotab написав:Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину.
Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?

Вопрос мотивации.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:03

  Vlad442 написав:Берем семью из двух обычных средних киевлян, которые получают среднюю зарплату по Киеву в, пусть, 16500
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
Минус налоги, остается 27500. Минус аренда 6, еда 5, остальное 5 - мы же копим на квартиру, а не гуляем по ресторанам и ездим в Турции. Остается 11500 в месяц, примерно 450 долларов. Игото 5400 в год.
Вот хрущевка, такого плана, будет им доступна через 5 лет. Так что получается, что с 10 лет я преувеличил. И это на обычную среднуюю зарплату. Без кредитов. За 5 лет.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-vl ... 0f684ec2bd
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-vl ... 0f684ec2bd

аренда 6? а комуналь 0? особенно зимой.
еда 5 - вы серьезно? 2 взрослых человека на 5? на мивине разве что с хлебом.
а где одежда? или они в одном комплекте робы живут? я про женские одежки, белье и тд молчу.
и вагон чего еще не указан типа проезда, мобильных, хоз нужды и тд и тп

короче не вариант. на 27т не просто и выжить вдвоем без излишеств, а про накопления молчу.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:04

      Hotab написав:Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину.
    Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?

    Вы не представляете - они еще и подрабатывают по вечерам (на ногтях)))
    Конрад Карлович
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:05

      Serg-ik написав:
      Vlad442 написав:Вот хрущевка, такого плана, будет им доступна через 5 лет.

    Интересненько
    700 000 /16500=42,4 зарплат 42,4*110 советских рублей =4 667, что очень близко к стоимости такой квартиры ( 5000 рэ) в кооперативе.
    Только сейчас мы за эти деньги получаем дом с износом в 70-80%, а тогда-новый...
    Всё в порядке?

    Любой желающий мог без очереди прийти и взять кооператив? Кооперативное отличалось от "бесплатного" только тем, что очередь была короче. И еще члены кооператива очень участвовали. Пробивали, доставали, договаривались. У меня родители через это все прошли.
    Vlad442
     
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:08

      kyk написав:
      Hotab написав:Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину.
    Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?

    Vlad442 имея кучу квартир в Харькове и Киеве тратит на семью меньше 20т в месяц, чему вы удивляетесь? :lol:

    Черную икру каждый день не ем, по ресторанам не хожу, питаюсь дома, в бутиках за последней коллекцией не гоняюсь, личного фитнес тренера нет. Без отдыха и крупных покупок вполне в 20 вкладываюсь. Что не так? Сколько я должен тратить, чтобы не считаться нищебродом?
    Vlad442
     
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:12

      jj1981ua написав:
      Первый написав:Я згадав. Це Ви писали що с/с любого авто до 2000 уе... решта це маркетинг і тд і тп. Але тойоту крузера ви відмовилися зробити і продати мені по 2000 уе штука.

    По житлу зробите тетріс по 350? Хай буде не на діловій а на осг полях ходосіївки. Візьму з десяток квартир. Вам на «маркетинг» дам 50 дол на квадраті.
    Чи як економіку рахувати?

    да, это я писал. а еще я спрашивал не дурак ли вы с такими вопросами.
    хотя ответ очевиден.
    даже не оч умный экономически человек понимает, что крузак сделать в 1 экземпляре это почти что из золота отлить, а когда конвейер и партии миллионные ... но вам то что - вот хочу крузак за 2т. и все тут, а если не сделаешь - балабол! :D


    Так по 2000 уе Ви мільйони крузаків продасте. Навіщо биту 25 літню тачку брати якщо нова 2000 уе коштує?
    Ладно. По тачкам зрозуміло. Нехай хтось зробить і стане мільйонером. Ви зайняті.

    По квартирам. Тетріс с/с 300 дол. Яка практична реалізація цієї інформації? Наскільки Я зрозумів за таку ціну навіть Ви не готові продати?
    Чи ця інформація на кшалт ціна цеглини 3 грн, кімната це 623 цеглини тому всі хто будує по 20 тис грн за квадрат це кровосісі?
    Всім процвітання!
    Первый
     
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:13

      Hotab написав:Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину.
    Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?

    Молодая семья без детей, которая поставила себе задачу накопить на свою квартиру? Почему бы и нет?
    5 лет скромной жизни и своя квартира. Когда такое было?

    Это средняя семья в аренде. А если они живут с родителями, а если получают больше средней, а если родители заначкой помогут?
    Vlad442
     
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