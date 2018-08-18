Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Вот хрущевка, такого плана, будет им доступна через 5 лет.
Интересненько 700 000 /16500=42,4 зарплат 42,4*110 советских рублей =4 667, что очень близко к стоимости такой квартиры ( 5000 рэ) в кооперативе. Только сейчас мы за эти деньги получаем дом с износом в 70-80%, а тогда-новый... Всё в порядке?
Hotab написав:Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину. Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?
Vlad442 имея кучу квартир в Харькове и Киеве тратит на семью меньше 20т в месяц, чему вы удивляетесь?
jj1981ua написав:я монополист (хоть и условный) на рынке, на котором я не могу задрать цену (а значит никто не в проиграше из потребителей). потому прелести моей монополии только в том, что я 1 ем этот пирог. но рынок мой оч узкий и больше 2-3-5 там все равно не влезут.
Не понимаю, как на монопольном рынке нельзя задрать цену. Ни одного варианта в голову не приходит. Значит он не монопольный.
Hotab написав:Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину. Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?
аренда 6? а комуналь 0? особенно зимой. еда 5 - вы серьезно? 2 взрослых человека на 5? на мивине разве что с хлебом. а где одежда? или они в одном комплекте робы живут? я про женские одежки, белье и тд молчу. и вагон чего еще не указан типа проезда, мобильных, хоз нужды и тд и тп
короче не вариант. на 27т не просто и выжить вдвоем без излишеств, а про накопления молчу.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Hotab написав:Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину. Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?
Вы не представляете - они еще и подрабатывают по вечерам (на ногтях)))
Vlad442 написав:Вот хрущевка, такого плана, будет им доступна через 5 лет.
Интересненько 700 000 /16500=42,4 зарплат 42,4*110 советских рублей =4 667, что очень близко к стоимости такой квартиры ( 5000 рэ) в кооперативе. Только сейчас мы за эти деньги получаем дом с износом в 70-80%, а тогда-новый... Всё в порядке?
Любой желающий мог без очереди прийти и взять кооператив? Кооперативное отличалось от "бесплатного" только тем, что очередь была короче. И еще члены кооператива очень участвовали. Пробивали, доставали, договаривались. У меня родители через это все прошли.
Hotab написав:Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину. Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?
Vlad442 имея кучу квартир в Харькове и Киеве тратит на семью меньше 20т в месяц, чему вы удивляетесь?
Черную икру каждый день не ем, по ресторанам не хожу, питаюсь дома, в бутиках за последней коллекцией не гоняюсь, личного фитнес тренера нет. Без отдыха и крупных покупок вполне в 20 вкладываюсь. Что не так? Сколько я должен тратить, чтобы не считаться нищебродом?
Первый написав:Я згадав. Це Ви писали що с/с любого авто до 2000 уе... решта це маркетинг і тд і тп. Але тойоту крузера ви відмовилися зробити і продати мені по 2000 уе штука.
По житлу зробите тетріс по 350? Хай буде не на діловій а на осг полях ходосіївки. Візьму з десяток квартир. Вам на «маркетинг» дам 50 дол на квадраті. Чи як економіку рахувати?
да, это я писал. а еще я спрашивал не дурак ли вы с такими вопросами. хотя ответ очевиден. даже не оч умный экономически человек понимает, что крузак сделать в 1 экземпляре это почти что из золота отлить, а когда конвейер и партии миллионные ... но вам то что - вот хочу крузак за 2т. и все тут, а если не сделаешь - балабол!
Так по 2000 уе Ви мільйони крузаків продасте. Навіщо биту 25 літню тачку брати якщо нова 2000 уе коштує? Ладно. По тачкам зрозуміло. Нехай хтось зробить і стане мільйонером. Ви зайняті.
По квартирам. Тетріс с/с 300 дол. Яка практична реалізація цієї інформації? Наскільки Я зрозумів за таку ціну навіть Ви не готові продати? Чи ця інформація на кшалт ціна цеглини 3 грн, кімната це 623 цеглини тому всі хто будує по 20 тис грн за квадрат це кровосісі?
Hotab написав:Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину. Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?
Молодая семья без детей, которая поставила себе задачу накопить на свою квартиру? Почему бы и нет? 5 лет скромной жизни и своя квартира. Когда такое было?
Это средняя семья в аренде. А если они живут с родителями, а если получают больше средней, а если родители заначкой помогут?