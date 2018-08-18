Додано: Вів 30 чер, 2020 15:37

Vlad442 написав: jj1981ua написав: я монополист (хоть и условный) на рынке, на котором я не могу задрать цену (а значит никто не в проиграше из потребителей). потому прелести моей монополии только в том, что я 1 ем этот пирог. но рынок мой оч узкий и больше 2-3-5 там все равно не влезут. я монополист (хоть и условный) на рынке, на котором я не могу задрать цену (а значит никто не в проиграше из потребителей). потому прелести моей монополии только в том, что я 1 ем этот пирог. но рынок мой оч узкий и больше 2-3-5 там все равно не влезут.

Не понимаю, как на монопольном рынке нельзя задрать цену. Ни одного варианта в голову не приходит. Значит он не монопольный. Не понимаю, как на монопольном рынке нельзя задрать цену. Ни одного варианта в голову не приходит. Значит он не монопольный.

Похоже jj1981ua на ходу все сочиняетC такими тараканами по поводу рыночных отношений и с такими совковыми наклонностями я вообще сомневаюсь, что он ведет какой-то там успешный бизнес. Тем более монополия! Урановые рудники? Не?Прочитав, все что он пишет, можно нарисовать только один портрет такого человека: таксист, застолбивший себе место возле жирной точки, дрыном разогнал других 3 кандидатов-таксистов. И стал монополистом.А денег на жилье нет и не предвидится, отсюда и размышления как ограничить цену аренды(поскольку снимает и не скрывает этого) и глупые ожидания падения цены продажи вдвое(а денег нет все равно и на упавшую вдвое).Также добавляют колорита к портрету высказывания о себестоимости авто(все же знают, что себестоимость 2-3 тыс, правда же?). Корч на котором таксует - он же ломается, запчасти дорогие, мысли о кровопийцах-автопроизводителях сами собой в голову лезут. Как и мысли о кровопийцах-флэтлордах_и_застройщикахЧестно, подобную чепуху только от таксистов слышу.