Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
аренда 6? а комуналь 0? особенно зимой. еда 5 - вы серьезно? 2 взрослых человека на 5? на мивине разве что с хлебом. а где одежда? или они в одном комплекте робы живут? я про женские одежки, белье и тд молчу. и вагон чего еще не указан типа проезда, мобильных, хоз нужды и тд и тп
короче не вариант. на 27т не просто и выжить вдвоем без излишеств, а про накопления молчу.
І тут , і на інших тематичних форумах вже років 20 регулярно рахують , за скільки ж можна "пересічному" в Києві на квартиру назбирати ... Консенсусу не досягають , але народ квартири все одно купує . Мотивація в цій справі - основне . І не їдять Мівіну , але і без хамонів та різних там фуагр обходяться . Ну і одяг в дорогих бутіках не купують взагалі ... Ну а про "виживання" за 500 баксів на душу - у багатих свої рахунки ... Про мільйони пенсіонерів - які якось виживають при пенсіях менше 3000 грн - не уявляєте ж взагалі ? А з мінімальними ?
jj1981ua написав:аренда 6? а комуналь 0? особенно зимой. еда 5 - вы серьезно? 2 взрослых человека на 5? на мивине разве что с хлебом. а где одежда? или они в одном комплекте робы живут? я про женские одежки, белье и тд молчу. и вагон чего еще не указан типа проезда, мобильных, хоз нужды и тд и тп
короче не вариант. на 27т не просто и выжить вдвоем без излишеств, а про накопления молчу.
Еда 5. Остальное 5 - это и мобильный, цеховая одежда с базара и все остальное - хоз, транспорт. Если руки не из Ж и они себе готовят домашнюю еду, то это будет не мивина. Посчитайте, сколько стоит кастрюля борща на неделю. Или тушеного мяса. Сколько стоит порция жареной картошки. А даже если мивина - они же копят на квартиру. Я не брал вариант собирать на квартиру из лишних денег, которые не смогли потратить.
jj1981ua написав:аренда 6? а комуналь 0? особенно зимой. еда 5 - вы серьезно? 2 взрослых человека на 5? на мивине разве что с хлебом. а где одежда? или они в одном комплекте робы живут? я про женские одежки, белье и тд молчу. и вагон чего еще не указан типа проезда, мобильных, хоз нужды и тд и тп
короче не вариант. на 27т не просто и выжить вдвоем без излишеств, а про накопления молчу.
Еда 5. Остальное 5 - это и мобильный, цеховая одежда с базара и все остальное - хоз, транспорт. Если руки не из Ж и они себе готовят домашнюю еду, то это будет не мивина. Посчитайте, сколько стоит кастрюля борща на неделю. Или тушеного мяса. Сколько стоит порция жареной картошки. А даже если мивина - они же копят на квартиру. Я не брал вариант собирать на квартиру из лишних денег, которые не смогли потратить.
ну а теперь представьте себе все это да еще и по цене в 2 раза меньше... красота...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua написав:аренда 6? а комуналь 0? особенно зимой. еда 5 - вы серьезно? 2 взрослых человека на 5? на мивине разве что с хлебом. а где одежда? или они в одном комплекте робы живут? я про женские одежки, белье и тд молчу. и вагон чего еще не указан типа проезда, мобильных, хоз нужды и тд и тп
короче не вариант. на 27т не просто и выжить вдвоем без излишеств, а про накопления молчу.
Еда 5. Остальное 5 - это и мобильный, цеховая одежда с базара и все остальное - хоз, транспорт. Если руки не из Ж и они себе готовят домашнюю еду, то это будет не мивина. Посчитайте, сколько стоит кастрюля борща на неделю. Или тушеного мяса. Сколько стоит порция жареной картошки. А даже если мивина - они же копят на квартиру. Я не брал вариант собирать на квартиру из лишних денег, которые не смогли потратить.
Нє. Нереальна Ваша історія. На Оболонській набережній в атб основні товари це пиво в ПЕТ пляшці + мерзавчик.... я так розумію, що пиво в якості закусі
jj1981ua написав:я монополист (хоть и условный) на рынке, на котором я не могу задрать цену (а значит никто не в проиграше из потребителей). потому прелести моей монополии только в том, что я 1 ем этот пирог. но рынок мой оч узкий и больше 2-3-5 там все равно не влезут.
Не понимаю, как на монопольном рынке нельзя задрать цену. Ни одного варианта в голову не приходит. Значит он не монопольный.
Похоже jj1981ua на ходу все сочиняет C такими тараканами по поводу рыночных отношений и с такими совковыми наклонностями я вообще сомневаюсь, что он ведет какой-то там успешный бизнес. Тем более монополия! Урановые рудники? Не?
Прочитав, все что он пишет, можно нарисовать только один портрет такого человека: таксист, застолбивший себе место возле жирной точки, дрыном разогнал других 3 кандидатов-таксистов. И стал монополистом. А денег на жилье нет и не предвидится, отсюда и размышления как ограничить цену аренды(поскольку снимает и не скрывает этого) и глупые ожидания падения цены продажи вдвое(а денег нет все равно и на упавшую вдвое). Также добавляют колорита к портрету высказывания о себестоимости авто(все же знают, что себестоимость 2-3 тыс, правда же?). Корч на котором таксует - он же ломается, запчасти дорогие, мысли о кровопийцах-автопроизводителях сами собой в голову лезут. Как и мысли о кровопийцах-флэтлордах_и_застройщиках Честно, подобную чепуху только от таксистов слышу.