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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4579458045814582

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:15

  jj1981ua написав:
  Vlad442 написав:Берем семью из двух обычных средних киевлян, которые получают среднюю зарплату по Киеву в, пусть, 16500
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
Минус налоги, остается 27500. Минус аренда 6, еда 5, остальное 5 - мы же копим на квартиру, а не гуляем по ресторанам и ездим в Турции. Остается 11500 в месяц, примерно 450 долларов. Игото 5400 в год.
Вот хрущевка, такого плана, будет им доступна через 5 лет. Так что получается, что с 10 лет я преувеличил. И это на обычную среднуюю зарплату. Без кредитов. За 5 лет.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-vl ... 0f684ec2bd
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-vl ... 0f684ec2bd

аренда 6? а комуналь 0? особенно зимой.
еда 5 - вы серьезно? 2 взрослых человека на 5? на мивине разве что с хлебом.
а где одежда? или они в одном комплекте робы живут? я про женские одежки, белье и тд молчу.
и вагон чего еще не указан типа проезда, мобильных, хоз нужды и тд и тп

короче не вариант. на 27т не просто и выжить вдвоем без излишеств, а про накопления молчу.


І тут , і на інших тематичних форумах вже років 20 регулярно рахують , за скільки ж можна "пересічному" в Києві на квартиру назбирати ... Консенсусу не досягають , але народ квартири все одно купує . Мотивація в цій справі - основне . І не їдять Мівіну , але і без хамонів та різних там фуагр обходяться . Ну і одяг в дорогих бутіках не купують взагалі ... Ну а про "виживання" за 500 баксів на душу - у багатих свої рахунки ... Про мільйони пенсіонерів - які якось виживають при пенсіях менше 3000 грн - не уявляєте ж взагалі ? А з мінімальними ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:аренда 6? а комуналь 0? особенно зимой.
еда 5 - вы серьезно? 2 взрослых человека на 5? на мивине разве что с хлебом.
а где одежда? или они в одном комплекте робы живут? я про женские одежки, белье и тд молчу.
и вагон чего еще не указан типа проезда, мобильных, хоз нужды и тд и тп

короче не вариант. на 27т не просто и выжить вдвоем без излишеств, а про накопления молчу.

Еда 5. Остальное 5 - это и мобильный, цеховая одежда с базара и все остальное - хоз, транспорт.
Если руки не из Ж и они себе готовят домашнюю еду, то это будет не мивина. Посчитайте, сколько стоит кастрюля борща на неделю. Или тушеного мяса. Сколько стоит порция жареной картошки. А даже если мивина - они же копят на квартиру.
Я не брал вариант собирать на квартиру из лишних денег, которые не смогли потратить.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:24

  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:аренда 6? а комуналь 0? особенно зимой.
еда 5 - вы серьезно? 2 взрослых человека на 5? на мивине разве что с хлебом.
а где одежда? или они в одном комплекте робы живут? я про женские одежки, белье и тд молчу.
и вагон чего еще не указан типа проезда, мобильных, хоз нужды и тд и тп

короче не вариант. на 27т не просто и выжить вдвоем без излишеств, а про накопления молчу.

Еда 5. Остальное 5 - это и мобильный, цеховая одежда с базара и все остальное - хоз, транспорт.
Если руки не из Ж и они себе готовят домашнюю еду, то это будет не мивина. Посчитайте, сколько стоит кастрюля борща на неделю. Или тушеного мяса. Сколько стоит порция жареной картошки. А даже если мивина - они же копят на квартиру.
Я не брал вариант собирать на квартиру из лишних денег, которые не смогли потратить.

ну а теперь представьте себе все это да еще и по цене в 2 раза меньше...
красота... :D
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:28

      Puente написав:Про мільйони пенсіонерів - які якось виживають при пенсіях менше 3000 грн - не уявляєте ж взагалі ? А з мінімальними ?

    очень даже знаем. стыдно за страну, дающую такую пенсию.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:28

        Vlad442 написав:
        jj1981ua написав:аренда 6? а комуналь 0? особенно зимой.
      еда 5 - вы серьезно? 2 взрослых человека на 5? на мивине разве что с хлебом.
      а где одежда? или они в одном комплекте робы живут? я про женские одежки, белье и тд молчу.
      и вагон чего еще не указан типа проезда, мобильных, хоз нужды и тд и тп

      короче не вариант. на 27т не просто и выжить вдвоем без излишеств, а про накопления молчу.

      Еда 5. Остальное 5 - это и мобильный, цеховая одежда с базара и все остальное - хоз, транспорт.
      Если руки не из Ж и они себе готовят домашнюю еду, то это будет не мивина. Посчитайте, сколько стоит кастрюля борща на неделю. Или тушеного мяса. Сколько стоит порция жареной картошки. А даже если мивина - они же копят на квартиру.
      Я не брал вариант собирать на квартиру из лишних денег, которые не смогли потратить.

      Нє. Нереальна Ваша історія. На Оболонській набережній в атб основні товари це пиво в ПЕТ пляшці + мерзавчик.... я так розумію, що пиво в якості закусі
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      Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:37

        Vlad442 написав:
        jj1981ua написав:я монополист (хоть и условный) на рынке, на котором я не могу задрать цену (а значит никто не в проиграше из потребителей). потому прелести моей монополии только в том, что я 1 ем этот пирог. но рынок мой оч узкий и больше 2-3-5 там все равно не влезут.

      Не понимаю, как на монопольном рынке нельзя задрать цену. Ни одного варианта в голову не приходит. Значит он не монопольный.

      Похоже jj1981ua на ходу все сочиняет
      C такими тараканами по поводу рыночных отношений и с такими совковыми наклонностями я вообще сомневаюсь, что он ведет какой-то там успешный бизнес. Тем более монополия! Урановые рудники? Не?

      Прочитав, все что он пишет, можно нарисовать только один портрет такого человека: таксист, застолбивший себе место возле жирной точки, дрыном разогнал других 3 кандидатов-таксистов. И стал монополистом.
      А денег на жилье нет и не предвидится, отсюда и размышления как ограничить цену аренды(поскольку снимает и не скрывает этого) и глупые ожидания падения цены продажи вдвое(а денег нет все равно и на упавшую вдвое).
      Также добавляют колорита к портрету высказывания о себестоимости авто(все же знают, что себестоимость 2-3 тыс, правда же?). Корч на котором таксует - он же ломается, запчасти дорогие, мысли о кровопийцах-автопроизводителях сами собой в голову лезут. Как и мысли о кровопийцах-флэтлордах_и_застройщиках
      Честно, подобную чепуху только от таксистов слышу.
      Damien
       
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