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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45814582458345844585>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:27

За крок до перевороту думок! ©

Читаю і ах¥@ваю! :)
А як же Долярчик зумів за 7р. наскирдувати на квартиру в новобудові(53м2) в чудовій локації?
Де на сім'ю припадав сукупний дохід +/- 1К$/міс.! І то жінка в декреті була тривалий час!
І так, жили в жінки батьків, то за оренду не платили, але на комуналь і на їжу - скидались!

Але, жорстко скирдували!(хоч на укр-море, чи Шацьк, майже кожне літо їздили)

Тож, за 7р. наскирдовано було ~ 33К$, - 28К з них пішло на купівлю котловану, а решта ще парилась на депо ~ 1,5р.+ доскирдовувалось і загалом було потрачено на ремонт "під ключ"(ремонт +мебель+техніка) ~ 10К$

Разом за ~ 9р. наскирдовано 38К$
(сім'я складається з 4-х, а 1,5р тому - з 3-х)
Так що тільки жорстко скирдувати!
Як каже Євгеній Черняк - тільки ЄБШ!!! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Читаю і ах¥@ваю! :)
А як же Долярчик зумів за 7р. наскирдувати на квартиру в новобудові(53м2) в чудовій локації?
Де на сім'ю припадав сукупний дохід +/- 1К$/міс.! І то жінка в декреті була тривалий час!
І так, жили в жінки батьків, то за оренду не платили, але на комуналь і на їжу - скидались!

Это не рекорд
Я с родителями не жил и родил двоих в аренде....
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Як каже Євгеній Черняк - тільки ЄБШ!!!

Что он там ипашит? Спирт водой разбавляет . Только то и всего. Остальное доделывают платные маркетологи. Что несложно, учитывая то, что водку пить начали не одну сотню лет назад
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:32

  Vlad442 написав:Берем семью из двух обычных средних киевлян, которые получают среднюю зарплату по Киеву в, пусть, 16500
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
Минус налоги, остается 27500. Минус аренда 6, еда 5, остальное 5 - мы же копим на квартиру, а не гуляем по ресторанам и ездим в Турции. Остается 11500 в месяц, примерно 450 долларов. Игото 5400 в год.
Вот хрущевка, такого плана, будет им доступна через 5 лет. Так что получается, что с 10 лет я преувеличил. И это на обычную среднуюю зарплату. Без кредитов. За 5 лет.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-vl ... 0f684ec2bd
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-vl ... 0f684ec2bd


На одного, зп до налогов 16500
На руки 13282
Квартира 6000
Комуналка 1500
Еда 6000
Проезд по городу 720
дальше ... упс, деньги на кредитке закончились - такой чувак даже не успеет себе найти пару в Киеве
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:34

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:Як каже Євгеній Черняк - тільки ЄБШ!!!

Что он там ипашит? Спирт водой разбавляет . Только то и всего. Остальное доделывают платные маркетологи. Что несложно, учитывая то, что водку пить начали не одну сотню лет назад

ой не начинайте, а то вам сейчас предложат тоже намешать и продать им по 5 грн за литр.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:43

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Serg-ik написав:Это не рекорд
    Я с родителями не жил и родил двоих в аренде....
    вы родили или жена?!
    верю в евро... по 1,4
    не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
    vitaliian
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:49

      vitaliian написав:
      Serg-ik написав:Это не рекорд
    Я с родителями не жил и родил двоих в аренде....
    вы родили или жена?!

    я похож на долларового миллионера? Жена, конечно, я участвовал во всех процессах. Ну, разве что не блевал на 3-м месяце
    Serg-ik
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:51

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Долярчик написав:А як же Долярчик зумів за 7р. наскирдувати на квартиру в новобудові(53м2) в чудовій локації?
    да очень просто, 1. вы не арендовали 2. питаться толпой дешевле чем поодиночке, особенно если кто то постоянно готовит, салатики в Арсене покупать выходит намного дороже. Кстати когда вы работаете где обедаете?
    верю в евро... по 1,4
    не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:57

      vitaliian написав:
      Долярчик написав:А як же Долярчик зумів за 7р. наскирдувати на квартиру в новобудові(53м2) в чудовій локації?
    да очень просто, 1. вы не арендовали 2. питаться толпой дешевле чем поодиночке, особенно если кто то постоянно готовит, салатики в Арсене покупать выходит намного дороже. Кстати когда вы работаете где обедаете?

    Які 5 тонн у пенсіонерки? Пенсія 1800 грн... на місяць.

    Тут або труси або хрестік. І бажано переставати брати до пива чекушку.
    Всім процвітання!
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:01

      Долярчик написав:Читаю і ах¥@ваю! :)
    А як же Долярчик зумів за 7р. наскирдувати на квартиру в новобудові(53м2) в чудовій локації?
    Де на сім'ю припадав сукупний дохід +/- 1К$/міс.! І то жінка в декреті була тривалий час!
    І так, жили в жінки батьків, то за оренду не платили, але на комуналь і на їжу - скидались!

    Але, жорстко скирдували!(хоч на укр-море, чи Шацьк, майже кожне літо їздили)

    Тож, за 7р. наскирдовано було ~ 33К$, - 28К з них пішло на купівлю котловану, а решта ще парилась на депо ~ 1,5р.+ доскирдовувалось і загалом було потрачено на ремонт "під ключ"(ремонт +мебель+техніка) ~ 10К$

    Разом за ~ 9р. наскирдовано 38К$
    (сім'я складається з 4-х, а 1,5р тому - з 3-х)
    Так що тільки жорстко скирдувати!
    Як каже Євгеній Черняк - тільки ЄБШ!!! :mrgreen:

    Долярчик, ні тебе, ні мене не існує, ми фейкові обліківки, тому що якщо в тебе нема 100куе, то ти ніщеброд і на КРЖН не гравець, бо не зможеш відшмагати каклєтою Франклінів продавана по носі.
    https://fi202x.blogspot.com/
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