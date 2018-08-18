Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Читаю і ах¥@ваю! А як же Долярчик зумів за 7р. наскирдувати на квартиру в новобудові(53м2) в чудовій локації? Де на сім'ю припадав сукупний дохід +/- 1К$/міс.! І то жінка в декреті була тривалий час! І так, жили в жінки батьків, то за оренду не платили, але на комуналь і на їжу - скидались!
Але, жорстко скирдували!(хоч на укр-море, чи Шацьк, майже кожне літо їздили)
Тож, за 7р. наскирдовано було ~ 33К$, - 28К з них пішло на купівлю котловану, а решта ще парилась на депо ~ 1,5р.+ доскирдовувалось і загалом було потрачено на ремонт "під ключ"(ремонт +мебель+техніка) ~ 10К$
Разом за ~ 9р. наскирдовано 38К$ (сім'я складається з 4-х, а 1,5р тому - з 3-х) Так що тільки жорстко скирдувати! Як каже Євгеній Черняк - тільки ЄБШ!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Читаю і ах¥@ваю! А як же Долярчик зумів за 7р. наскирдувати на квартиру в новобудові(53м2) в чудовій локації? Де на сім'ю припадав сукупний дохід +/- 1К$/міс.! І то жінка в декреті була тривалий час! І так, жили в жінки батьків, то за оренду не платили, але на комуналь і на їжу - скидались!
Это не рекорд Я с родителями не жил и родил двоих в аренде....
На одного, зп до налогов 16500 На руки 13282 Квартира 6000 Комуналка 1500 Еда 6000 Проезд по городу 720 дальше ... упс, деньги на кредитке закончились - такой чувак даже не успеет себе найти пару в Киеве
Долярчик написав:А як же Долярчик зумів за 7р. наскирдувати на квартиру в новобудові(53м2) в чудовій локації?
да очень просто, 1. вы не арендовали 2. питаться толпой дешевле чем поодиночке, особенно если кто то постоянно готовит, салатики в Арсене покупать выходит намного дороже. Кстати когда вы работаете где обедаете?
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Долярчик написав:А як же Долярчик зумів за 7р. наскирдувати на квартиру в новобудові(53м2) в чудовій локації?
да очень просто, 1. вы не арендовали 2. питаться толпой дешевле чем поодиночке, особенно если кто то постоянно готовит, салатики в Арсене покупать выходит намного дороже. Кстати когда вы работаете где обедаете?
Які 5 тонн у пенсіонерки? Пенсія 1800 грн... на місяць.
Тут або труси або хрестік. І бажано переставати брати до пива чекушку.
Долярчик написав:Читаю і ах¥@ваю! А як же Долярчик зумів за 7р. наскирдувати на квартиру в новобудові(53м2) в чудовій локації? Де на сім'ю припадав сукупний дохід +/- 1К$/міс.! І то жінка в декреті була тривалий час! І так, жили в жінки батьків, то за оренду не платили, але на комуналь і на їжу - скидались!
Але, жорстко скирдували!(хоч на укр-море, чи Шацьк, майже кожне літо їздили)
Тож, за 7р. наскирдовано було ~ 33К$, - 28К з них пішло на купівлю котловану, а решта ще парилась на депо ~ 1,5р.+ доскирдовувалось і загалом було потрачено на ремонт "під ключ"(ремонт +мебель+техніка) ~ 10К$
Разом за ~ 9р. наскирдовано 38К$ (сім'я складається з 4-х, а 1,5р тому - з 3-х) Так що тільки жорстко скирдувати! Як каже Євгеній Черняк - тільки ЄБШ!!!
Долярчик, ні тебе, ні мене не існує, ми фейкові обліківки, тому що якщо в тебе нема 100куе, то ти ніщеброд і на КРЖН не гравець, бо не зможеш відшмагати каклєтою Франклінів продавана по носі.