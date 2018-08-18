Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
PS: Vlad442, в мае средняя зарплата в Киеве продолжила падение, и составляет уже не 16500, как вы взяли в своих расчетах, а 15191. Снижение к докарантинному уровню - 15,5% номинальная и 16,7% - реальная.
Скорость падения зарплат в Киеве в 2 раза выше, чем в регионах, о чем вас предупреждал не один я... Но вы с Натахой и Максом продолжали ехидничать...
Долярчик написав:А як же Долярчик зумів за 7р. наскирдувати на квартиру в новобудові(53м2) в чудовій локації?
да очень просто, 1. вы не арендовали 2. питаться толпой дешевле чем поодиночке, особенно если кто то постоянно готовит, салатики в Арсене покупать выходит намного дороже. Кстати когда вы работаете где обедаете?
Беру з дому, або цілий обід, або половину, а половину докупляю Термос(і не один) - наше фффсьо!
Я ж кажу - тільки жорстко скирдувати! Тільки ЄБШ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman Доречі, ти на валютну не заглядуєш, а я тобі вже 3 рази кидаю - але стирають! Кинути тобі це в ПП, що я не балаболю про стовпці 17,5-18,5%?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:А як же Долярчик зумів за 7р. наскирдувати на квартиру в новобудові(53м2) в чудовій локації?
да очень просто, 1. вы не арендовали 2. питаться толпой дешевле чем поодиночке, особенно если кто то постоянно готовит, салатики в Арсене покупать выходит намного дороже. Кстати когда вы работаете где обедаете?
Беру з дому, або цілий обід, або половину, а половину докупляю Термос(і не один) - наше фффсьо!
Я ж кажу - тільки жорстко скирдувати! Тільки ЄБШ!
Тут пишуть, що касир АТБ буде спати в хостелі на 8 койкомісць, але на цоколь в іпенях іпенів за 5 років не наскладає. Можливо і так, якщо після роботи пробухувати, а решту на Єбипет. Тут або задатися ціллю купити житло і іпошити та скирдувати, або скіглити, що шаромиги обнагліли, і 100куе не гроші на КРЖН.
vitaliian написав:Потому всё на что есть спрос не бывает дешевым или бесплатным.
Вы не совсем правы. Дорогое не означает качественное, дешёвое не означает плохое. Прохожий, пользуясь знакомствами, купит плитку за минус 30-50 % от розницы. И Вы её купите. Но это не значит, что у Вас она лучше.
какая мотивация им продавать прохожему за 50% стоимости если они могут продать мне за 100%? Значит они получают ценные услуги от него взамен. Либо их ценник настолько завышен что даже при минус 50% они в жирном плюсе, либо спрос такой низкий что они готовы опуститься на 50% чтобы получить порцию кеша.
Экономика натуральна, не выдумывайте что кто то что то имеет бесплатно или дёшево. кроме того, что никому не нужно (например евробляхи в Европе). У нас же они очень востребованы поэтому после пересечения ими границы их ценник вырастает примерно вдвое. А там доступны более новые тачки, поэтому 20ти летний мерс воспринимается как ненужный хлам- мусор.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 30 чер, 2020 17:19, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Соглашусь с Vlad442 и alex_dvornichenko - это вопрос мотивации. Можно все заработанные деньги спускать на шмотки, айфончики, походы по рестикам и зарубежные поездки. И плакаться, какое дорогое и недоступное жилье.
Но если есть цель наскирдовать на собственную квартиру, то и ногти начнешь дома делать, и без 20-го платья обойдешься, и телефоны не будешь каждый год менять, и, может, подработку найдешь. И купишь небольшую однушку в пригороде или хрущик в Киеве, лишь бы за аренду не платить. А там уже с расширением попроще будет.
Весьма странно скирдовать на квартиру, ни в чем себе не отказывая. В моей картине мира, по крайней мере.
Востаннє редагувалось Natt в Вів 30 чер, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Тут пишуть, що касир АТБ буде спати в хостелі на 8 койкомісць, але на цоколь в іпенях іпенів за 5 років не наскладає. Можливо і так, якщо після роботи пробухувати, а решту на Єбипет. Тут або задатися ціллю купити житло і іпошити та скирдувати, або скіглити, що шаромиги обнагліли, і 100куе не гроші на КРЖН.
тема началась с того, что на кржн пузырь с известным пулом выгодоприобретателей. и их мало, а остальные за это платят.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua написав:просто ограничить прибыльность и ваш любимый рынок все поправит!
И что, вы даже знаете какая должна быть "прибыльность"(у нас), и на сколько ее можно ограничить?
нет и не собираюсь устанавливать рамки. я лишь высказываю мысль, что тупые европейцы уже просчитали все в т.ч. последствия. но у нас, как говорят эксперты, это невозможно. рынок х*ле
сама дискуссия веселит. ладно бы я такое взял и сам сдуру придумал - закидали тапками, ну ок - мало ли что взбредет в голову. но есть примеры - но наши экономисты знают лучше (только непонятно как эти европейцы себе выстроили такие экономики - они же тупые!).
Потому, что сначала вырастают экономики, и только потом уже начинают процветать все эти профсоюзы и прочие опухоли. Какие там "просчитали", это скорее системная проблема развитых экономик, чем стратегия. В той же Германии донедавна даже прнятия минимальной зарплаты не было.
Natt написав:Соглашусь с Vlad442 и alex_dvornichenko - это вопрос мотивации. Можно все заработанные деньги спускать на шмотки, айфончики, походы по рестикам и зарубежные поездки. И плакаться, какое дорогое и недоступное жилье.
Но если есть цель наскирдовать на собственную квартиру, то и ногти начнешь дома делать, и без 20-го платья обойдешься, и телефоны не будешь каждый год менять, и, может, подработку найдешь. И купишь небольшую однушку в пригороде или хрущик в Киеве, лишь бы за аренду не платить. А там уже с расширением попроще будет.
Весьма странно скирдовать на квартиру, ни в чем себе не отказывая. В моей картине мира, по крайней мере.
давайте ... об этом свое экспертное мнение будут высказывать те, кто, годами ограничивая себя, наскирдовал. а большая часть поддакивателей, что это возможно таковыми не являются или, как минимум, часть нажитого получили от куда-то. и т.о. просто пытаются оправдать нынешние цены - мол, недорого, че им падать? некуда падать! 1000 - это с/с! почти все мои знакомые с квартирами в киеве не заработали на них сами, в лучшем случае частично. да, есть исключения, но среди них нет кассиров атб.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.