Так я до грудня - ні ногою в іпотеку!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так я до грудня - ні ногою в іпотеку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
видал я инвесторов с Израиля - выходцев с Украины, которые заработав там немного денег решили вложиться в одесский бетон, даже реклама по радио у них шла, обещали золотые горы и быструю окупаемость инвестиций. Им там тоже некуда инвестировать. Мир ломится от свободных денег. А период возврата инвестиций всё время растет, лендолордизм скатится до 3-5% годовых в гривне.
зря вы не пристроили котлету на 2-5 лет, была бы целее. Все у кого есть полкотлеты накупят в течении 2-3 лет квартир во Львове и будут их сдавать с новым ремонтом и техникой по 4 тыс грн. Посчитайте, выгодно? По-любому накупят потому что много бизнесов сдулось и деньги людям пристроить некуда. Вы же по себе знаете, сами же пристроили свободные деньги на депозит, а не пустили в оборот (например проката велосипедов или прачечную). Если киевский пузырь давно надут то львовскому ещё много чего предстоит увидеть, может даже киевских инвесторов бегущих с тонущего корабля к вам на бал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 30 чер, 2020 17:55, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:41
маладєц!
тільки мова була про розсрочку
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:46
психология, наша иммиграция живя там в арендном жилье, мечтает самим стать лендлордами, но кроме как эксродины нигде не может реализовать мечты. Те кто обзаводится там своим жильем и пускают корни, теряют интерес к Украине, те кто вынужден жить в вечной аренде - покупают на сдачу в Украине
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:48
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:51
не переживай, 100у.е, це на час "учєбки", а там після "курса молодого бойца" піде за звання та вислугу
а з нетронутого підвала можеш зробить гніздечко на свій смак
Востаннє редагувалось flyman в Вів 30 чер, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:52
Так може там вже ремонт забацаний "царський"?
Ану, Флай - фотки в студію!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:53
Та я і то, і то буду розглядати в кінці року!
А раптом забудовник запропонує мені класне розтермінування?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
экономика по сути психология, у людей есть ценности в которые они инвестируют накопления, поэтому мне смешно что кто то из иностранцев инвестирует в кржн, понимаю когда украинец инвестирует в Польшу (я сам хотел прикупить дом в прикарпатском воеводстве) или Болгарию, при этом сами поляки болгары стараются выехать в Германию и Финляндию, по крайней мере на работу.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:07
або фіксована ціна в грн, або 100% оплата але дисконт десь 10%
https://fi202x.blogspot.com/
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