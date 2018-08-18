Додано: Вів 30 чер, 2020 17:40

Grand Touring написав: и еще больше из стран где эти 50 куе заработать намного легче, инвесторы Укрбуда хвастались, что они из 17 стран и еще больше из стран где эти 50 куе заработать намного легче, инвесторы Укрбуда хвастались, что они из 17 стран

Долярчик написав: Так я до грудня - ні ногою в іпотеку! Так я до грудня - ні ногою в іпотеку!

видал я инвесторов с Израиля - выходцев с Украины, которые заработав там немного денег решили вложиться в одесский бетон, даже реклама по радио у них шла, обещали золотые горы и быструю окупаемость инвестиций. Им там тоже некуда инвестировать. Мир ломится от свободных денег. А период возврата инвестиций всё время растет, лендолордизм скатится до 3-5% годовых в гривне.зря вы не пристроили котлету на 2-5 лет, была бы целее. Все у кого есть полкотлеты накупят в течении 2-3 лет квартир во Львове и будут их сдавать с новым ремонтом и техникой по 4 тыс грн. Посчитайте, выгодно? По-любому накупят потому что много бизнесов сдулось и деньги людям пристроить некуда. Вы же по себе знаете, сами же пристроили свободные деньги на депозит, а не пустили в оборот (например проката велосипедов или прачечную). Если киевский пузырь давно надут то львовскому ещё много чего предстоит увидеть, может даже киевских инвесторов бегущих с тонущего корабля к вам на бал.