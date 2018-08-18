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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4584458545864587>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Я б не радив зараз лізти в розсрочку, хоча би дочекатися 2021 р., можна лишитися без грошей із замороженим воздузом котлована

Так я до грудня - ні ногою в іпотеку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:и еще больше из стран где эти 50 куе заработать намного легче, инвесторы Укрбуда хвастались, что они из 17 стран
видал я инвесторов с Израиля - выходцев с Украины, которые заработав там немного денег решили вложиться в одесский бетон, даже реклама по радио у них шла, обещали золотые горы и быструю окупаемость инвестиций. Им там тоже некуда инвестировать. Мир ломится от свободных денег. А период возврата инвестиций всё время растет, лендолордизм скатится до 3-5% годовых в гривне.
  Долярчик написав:Так я до грудня - ні ногою в іпотеку!
зря вы не пристроили котлету на 2-5 лет, была бы целее. Все у кого есть полкотлеты накупят в течении 2-3 лет квартир во Львове и будут их сдавать с новым ремонтом и техникой по 4 тыс грн. Посчитайте, выгодно? По-любому накупят потому что много бизнесов сдулось и деньги людям пристроить некуда. Вы же по себе знаете, сами же пристроили свободные деньги на депозит, а не пустили в оборот (например проката велосипедов или прачечную). Если киевский пузырь давно надут то львовскому ещё много чего предстоит увидеть, может даже киевских инвесторов бегущих с тонущего корабля к вам на бал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 30 чер, 2020 17:55, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:41

  Долярчик написав:
  flyman написав:Я б не радив зараз лізти в розсрочку, хоча би дочекатися 2021 р., можна лишитися без грошей із замороженим воздузом котлована

Так я до грудня - ні ногою в іпотеку!

маладєц!
тільки мова була про розсрочку
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:46

  vitaliian написав:видал я инвесторов с Израиля - выходцев с Украины, которые заработав там немного денег решили вложиться в одесский бетон, даже реклама по радио у них шла, обещали золотые горы и быструю окупаемость инвестиций.
психология, наша иммиграция живя там в арендном жилье, мечтает самим стать лендлордами, но кроме как эксродины нигде не может реализовать мечты. Те кто обзаводится там своим жильем и пускают корни, теряют интерес к Украине, те кто вынужден жить в вечной аренде - покупают на сдачу в Украине
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:48

  Долярчик написав:От, молодці - у вас двох схожі погляди на життя!
Можете сміливо одружуватись/виходити заміж! :D

Я все-таки не смогу жить на 100 у.е. в месяц в подвале без ремонта даже ради больших целей и высоких отношений :D
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:51

  Natt написав:
  Долярчик написав:От, молодці - у вас двох схожі погляди на життя!
Можете сміливо одружуватись/виходити заміж! :D

Я все-таки не смогу жить на 100 у.е. в месяц в подвале без ремонта даже ради больших целей и высоких отношений :D

не переживай, 100у.е, це на час "учєбки", а там після "курса молодого бойца" піде за звання та вислугу :)

а з нетронутого підвала можеш зробить гніздечко на свій смак
Востаннє редагувалось flyman в Вів 30 чер, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:52

  Natt написав:
  Долярчик написав:От, молодці - у вас двох схожі погляди на життя!
Можете сміливо одружуватись/виходити заміж! :D

Я все-таки не смогу жить на 100 у.е. в месяц в подвале без ремонта даже ради больших целей и высоких отношений :D

Так може там вже ремонт забацаний "царський"?
Ану, Флай - фотки в студію! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:53

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:Я б не радив зараз лізти в розсрочку, хоча би дочекатися 2021 р., можна лишитися без грошей із замороженим воздузом котлована

Так я до грудня - ні ногою в іпотеку!

маладєц!
тільки мова була про розсрочку

Та я і то, і то буду розглядати в кінці року!
А раптом забудовник запропонує мені класне розтермінування? :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:психология, наша иммиграция живя там в арендном жилье, мечтает самим стать лендлордами, но кроме как эксродины нигде не может реализовать мечты. Те кто обзаводится там своим жильем и пускают корни, теряют интерес к Украине, те кто вынужден жить в вечной аренде - покупают на сдачу в Украине
экономика по сути психология, у людей есть ценности в которые они инвестируют накопления, поэтому мне смешно что кто то из иностранцев инвестирует в кржн, понимаю когда украинец инвестирует в Польшу (я сам хотел прикупить дом в прикарпатском воеводстве) или Болгарию, при этом сами поляки болгары стараются выехать в Германию и Финляндию, по крайней мере на работу.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:07

  Долярчик написав:Та я і то, і то буду розглядати в кінці року!
А раптом забудовник запропонує мені класне розтермінування? :idea:

або фіксована ціна в грн, або 100% оплата але дисконт десь 10%
https://fi202x.blogspot.com/
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