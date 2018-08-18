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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4584458545864587

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:13

  Grand Touring написав:На одного, зп до налогов 16500
На руки 13282
Квартира 6000
Комуналка 1500
Еда 6000
Проезд по городу 720
дальше ... упс, деньги на кредитке закончились - такой чувак даже не успеет себе найти пару в Киеве


Ну даже если на двоих работающих пересчитать - тут столько натяжек. Для начала, средняя гросс зарплата в Киеве на сегодня уже не 16500, а не 17990, как была в марте, а 15200. Это на руки 12200.

Средняя - не равно медианная, выше средней получают менее 50% работающих, ниже средней - более 50% работающих (оценочно, соотношение 40/60). Т.е. бюджет сферической киевской семьи в вакууме не будет 24400, а будет ниже, ближе к 20000-21000.

При таком бюджете заработать на свое жилье, оплачивая аренду, нереально. 8000 - квартира с коммуналкой, 8000 - еда по-минимуму, с готовкой в 95%. Остальные несчастные 4000-5000 - одежда, обувь, бытовая химия, минимальные расходы на здоровье. Даже на отдых уже нет.

Т.е. половина киевских семей, живущих отдельно от родственников - сразу не игроки рынка продажи КРЖН.

Далее, те семейные с ребенком/детьми, чей доход выше медианы не более, чем на 50% (30 тыс на двоих) - тоже без шансов накопить на собственное жилье.

Какая доля семей в Киеве с бюджетом выше 30 тыс грн? Не такая уж маленькая, полагаю, процентов 30, может даже 35, наверняка, наберется. Но практически все они будут сосредоточены в возрасте 25-40 лет, и в диких ограничениях абсолютное большинство себя держать не будет.

В реальности, потенциальными покупателями являются лишь семьи с доходами выше 50 тыс грн без детей и выше 70 тыс грн с детьми. Таких уже существенно меньше - не более 10%
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:17

  flyman написав:
  Natt написав:
  Долярчик написав:От, молодці - у вас двох схожі погляди на життя!
Можете сміливо одружуватись/виходити заміж! :D

Я все-таки не смогу жить на 100 у.е. в месяц в подвале без ремонта даже ради больших целей и высоких отношений :D

не переживай, 100у.е, це на час "учєбки", а там після "курса молодого бойца" піде за звання та вислугу :)

а з нетронутого підвала можеш зробить гніздечко на свій смак

Все материалы рядом: летом многие выбрасывают почти совсем новую мебель. В ассортименте корпусной антиквариат фабрики "Большевичка", лофт-диваны любых расцветок, иногда попадаются кинескопно-ламповые почти цветные телевизоры марки "Горизонт". Все чуть нецелое, диваны немного продавлены, но в этом же и весь кайф - с вмятины ни за что не скатишься ночью! А тут еще и за выслугу...
Натт, это судьба, надо соглашаться
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:В реальности, потенциальными покупателями являются лишь семьи с доходами выше 50 тыс грн без детей и выше 70 тыс грн с детьми. Таких уже существенно меньше - не более 10%
В реальности, потенциальными покупателями являются те кому нехватает фантазии куда лучше пристроить 50-80куе
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:23

  zРадио написав:
  Grand Touring написав:На одного, зп до налогов 16500
На руки 13282
Квартира 6000
Комуналка 1500
Еда 6000
Проезд по городу 720
дальше ... упс, деньги на кредитке закончились - такой чувак даже не успеет себе найти пару в Киеве


Ну даже если на двоих работающих пересчитать - тут столько натяжек. Для начала, средняя гросс зарплата в Киеве на сегодня уже не 16500, а не 17990, как была в марте, а 15200. Это на руки 12200.

Средняя - не равно медианная, выше средней получают менее 50% работающих, ниже средней - более 50% работающих (оценочно, соотношение 40/60). Т.е. бюджет сферической киевской семьи в вакууме не будет 24400, а будет ниже, ближе к 20000-21000.

При таком бюджете заработать на свое жилье, оплачивая аренду, нереально. 8000 - квартира с коммуналкой, 8000 - еда по-минимуму, с готовкой в 95%. Остальные несчастные 4000-5000 - одежда, обувь, бытовая химия, минимальные расходы на здоровье. Даже на отдых уже нет.

Т.е. половина киевских семей, живущих отдельно от родственников - сразу не игроки рынка продажи КРЖН.

Далее, те семейные с ребенком/детьми, чей доход выше медианы не более, чем на 50% (30 тыс на двоих) - тоже без шансов накопить на собственное жилье.

Какая доля семей в Киеве с бюджетом выше 30 тыс грн? Не такая уж маленькая, полагаю, процентов 30, может даже 35, наверняка, наберется. Но практически все они будут сосредоточены в возрасте 25-40 лет, и в диких ограничениях абсолютное большинство себя держать не будет.

В реальности, потенциальными покупателями являются лишь семьи с доходами выше 50 тыс грн без детей и выше 70 тыс грн с детьми. Таких уже существенно меньше - не более 10%

якраз найближчий рік-два буде вікно можливостей заскочити в бетон,
звичайно тим хто скирдував, а не тим хто "лєто красноє пропєла"
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Какая доля семей в Киеве с бюджетом выше 30 тыс грн? Не такая уж маленькая, полагаю, процентов 30, может даже 35, наверняка, наберется. Но практически все они будут сосредоточены в возрасте 25-40 лет, и в диких ограничениях абсолютное большинство себя держать не будет.

а хто їм дохтор, або труси або хрестик,
або створюють "пенсійний фонд", або гульбосять, бо "жити один раз"
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:31

quote="5002649:antey1969"
====
  flyman написав:
  Natt написав:
  Долярчик написав:От, молодці - у вас двох схожі погляди на життя!
Можете сміливо одружуватись/виходити заміж! :D

Я все-таки не смогу жить на 100 у.е. в месяц в подвале без ремонта даже ради больших целей и высоких отношений :D

не переживай, 100у.е, це на час "учєбки", а там після "курса молодого бойца" піде за звання та вислугу :)

а з нетронутого підвала можеш зробить гніздечко на свій смак

Все материалы рядом: летом многие выбрасывают почти совсем новую мебель. В ассортименте корпусной антиквариат фабрики "Большевичка", лофт-диваны любых расцветок, иногда попадаются кинескопно-ламповые почти цветные телевизоры марки "Горизонт". Все чуть нецелое, диваны немного продавлены, но в этом же и весь кайф - с вмятины ни за что не скатишься ночью! А тут еще и за выслугу...
Натт, это судьба, надо соглашаться
===
думаю, тут проблема в тому, що вже один раз назбирала на кавалірку бувшому мужу з коханкою,
можливо, побоюється, щоб так не було вдруге.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Натт, это судьба, надо соглашаться

Отак відмахується Натт від "останнього шансу, - а потім заводить кота, потім - другого... а потім бац! - і вже 60р. відмічає за чаєм з такими ж самотніми вовчицями :roll:

Натт, ну Ви хоч вгості заїдьте до Флая, хоч спробуйте/купіть лотерею... в життя :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:34

  vitaliian написав:
  zРадио написав:В реальности, потенциальными покупателями являются лишь семьи с доходами выше 50 тыс грн без детей и выше 70 тыс грн с детьми. Таких уже существенно меньше - не более 10%
В реальности, потенциальными покупателями являются те кому нехватает фантазии куда лучше пристроить 50-80куе


Ну, справедливости ради, первую недвижимость можно не оценивать по строгой инвестиционной математике. По крайней мере у женской натуры тяга к "своему углу" присутствует даже в поколении Z, не говоря о миллениалах.

Другое дело, что сейчас в принципе тренд на домохозяйства из одного человека - растет целое поколение "одиночек". Я этого в своем опусе даже не касался. Этим людям накопить на собственное жилье, на радость флэтлордам, будет еще сложнее даже при наличии желания.

PS: к слову, умным флэтлордам предлагаю прислушаться к очень смелым словам основателя AirBnb, где он рассуждает о радикальном пост-ковидном ре-дизайне всего туристического и арендного бизнесов, которые, по его пониманию, будут уходить из мегаполисов в менее населенные локации:

zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:40

  flyman написав:думаю, тут проблема в тому, що вже один раз назбирала на кавалірку бувшому мужу з коханкою,
можливо, побоюється, щоб так не було вдруге.

маловероятно, обычный расчет - проституция дает больше денег, чем муж
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