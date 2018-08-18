Додано: Вів 30 чер, 2020 18:13

Grand Touring написав: На одного, зп до налогов 16500

На руки 13282

Квартира 6000

Комуналка 1500

Еда 6000

Проезд по городу 720

дальше ... упс, деньги на кредитке закончились - такой чувак даже не успеет себе найти пару в Киеве На одного, зп до налогов 16500На руки 13282Квартира 6000Комуналка 1500Еда 6000Проезд по городу 720дальше ... упс, деньги на кредитке закончились - такой чувак даже не успеет себе найти пару в Киеве

Ну даже если на двоих работающих пересчитать - тут столько натяжек. Для начала, средняя гросс зарплата в Киеве на сегодня уже не 16500, а не 17990, как была в марте, а 15200. Это на руки 12200.Средняя - не равно медианная, выше средней получают менее 50% работающих, ниже средней - более 50% работающих (оценочно, соотношение 40/60). Т.е. бюджет сферической киевской семьи в вакууме не будет 24400, а будет ниже, ближе к 20000-21000.При таком бюджете заработать на свое жилье, оплачивая аренду, нереально. 8000 - квартира с коммуналкой, 8000 - еда по-минимуму, с готовкой в 95%. Остальные несчастные 4000-5000 - одежда, обувь, бытовая химия, минимальные расходы на здоровье. Даже на отдых уже нет.Т.е. половина киевских семей, живущих отдельно от родственников - сразу не игроки рынка продажи КРЖН.Далее, те семейные с ребенком/детьми, чей доход выше медианы не более, чем на 50% (30 тыс на двоих) - тоже без шансов накопить на собственное жилье.Какая доля семей в Киеве с бюджетом выше 30 тыс грн? Не такая уж маленькая, полагаю, процентов 30, может даже 35, наверняка, наберется. Но практически все они будут сосредоточены в возрасте 25-40 лет, и в диких ограничениях абсолютное большинство себя держать не будет.В реальности, потенциальными покупателями являются лишь семьи с доходами выше 50 тыс грн без детей и выше 70 тыс грн с детьми. Таких уже существенно меньше - не более 10%