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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:13
Grand Touring написав:
На одного, зп до налогов 16500
На руки 13282
Квартира 6000
Комуналка 1500
Еда 6000
Проезд по городу 720
дальше ... упс, деньги на кредитке закончились - такой чувак даже не успеет себе найти пару в Киеве
Ну даже если на двоих работающих пересчитать - тут столько натяжек. Для начала, средняя гросс зарплата в Киеве на сегодня уже не 16500, а не 17990, как была в марте, а 15200. Это на руки 12200.
Средняя - не равно медианная, выше средней получают менее 50% работающих, ниже средней - более 50% работающих (оценочно, соотношение 40/60). Т.е. бюджет сферической киевской семьи в вакууме не будет 24400, а будет ниже, ближе к 20000-21000.
При таком бюджете заработать на свое жилье, оплачивая аренду, нереально. 8000 - квартира с коммуналкой, 8000 - еда по-минимуму, с готовкой в 95%. Остальные несчастные 4000-5000 - одежда, обувь, бытовая химия, минимальные расходы на здоровье. Даже на отдых уже нет.
Т.е. половина киевских семей, живущих отдельно от родственников - сразу не игроки рынка продажи КРЖН.
Далее, те семейные с ребенком/детьми, чей доход выше медианы не более, чем на 50% (30 тыс на двоих) - тоже без шансов накопить на собственное жилье.
Какая доля семей в Киеве с бюджетом выше 30 тыс грн? Не такая уж маленькая, полагаю, процентов 30, может даже 35, наверняка, наберется. Но практически все они будут сосредоточены в возрасте 25-40 лет, и в диких ограничениях абсолютное большинство себя держать не будет.
В реальности, потенциальными покупателями являются лишь семьи с доходами выше 50 тыс грн без детей и выше 70 тыс грн с детьми. Таких уже существенно меньше - не более 10%
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zРадио
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:17
flyman написав: Natt написав: Долярчик написав:
От, молодці - у вас двох схожі погляди на життя!
Можете сміливо одружуватись/виходити заміж!
Я все-таки не смогу жить на 100 у.е. в месяц в подвале без ремонта даже ради больших целей и высоких отношений
не переживай, 100у.е, це на час "учєбки", а там після "курса молодого бойца" піде за звання та вислугу
а з нетронутого підвала можеш зробить гніздечко на свій смак
Все материалы рядом: летом многие выбрасывают почти совсем новую мебель. В ассортименте корпусной антиквариат фабрики "Большевичка", лофт-диваны любых расцветок, иногда попадаются кинескопно-ламповые почти цветные телевизоры марки "Горизонт". Все чуть нецелое, диваны немного продавлены, но в этом же и весь кайф - с вмятины ни за что не скатишься ночью! А тут еще и за выслугу...
Натт, это судьба, надо соглашаться
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antey1969
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:20
zРадио написав:
В реальности, потенциальными покупателями являются лишь семьи с доходами выше 50 тыс грн без детей и выше 70 тыс грн с детьми. Таких уже существенно меньше - не более 10%
В реальности, потенциальными покупателями являются те кому нехватает фантазии куда лучше пристроить 50-80куе
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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vitaliian
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:23
zРадио написав: Grand Touring написав:
На одного, зп до налогов 16500
На руки 13282
Квартира 6000
Комуналка 1500
Еда 6000
Проезд по городу 720
дальше ... упс, деньги на кредитке закончились - такой чувак даже не успеет себе найти пару в Киеве
Ну даже если на двоих работающих пересчитать - тут столько натяжек. Для начала, средняя гросс зарплата в Киеве на сегодня уже не 16500, а не 17990, как была в марте, а 15200. Это на руки 12200.
Средняя - не равно медианная, выше средней получают менее 50% работающих, ниже средней - более 50% работающих (оценочно, соотношение 40/60). Т.е. бюджет сферической киевской семьи в вакууме не будет 24400, а будет ниже, ближе к 20000-21000.
При таком бюджете заработать на свое жилье, оплачивая аренду, нереально. 8000 - квартира с коммуналкой, 8000 - еда по-минимуму, с готовкой в 95%. Остальные несчастные 4000-5000 - одежда, обувь, бытовая химия, минимальные расходы на здоровье. Даже на отдых уже нет.
Т.е. половина киевских семей, живущих отдельно от родственников - сразу не игроки рынка продажи КРЖН.
Далее, те семейные с ребенком/детьми, чей доход выше медианы не более, чем на 50% (30 тыс на двоих) - тоже без шансов накопить на собственное жилье.
Какая доля семей в Киеве с бюджетом выше 30 тыс грн? Не такая уж маленькая, полагаю, процентов 30, может даже 35, наверняка, наберется. Но практически все они будут сосредоточены в возрасте 25-40 лет, и в диких ограничениях абсолютное большинство себя держать не будет.
В реальности, потенциальными покупателями являются лишь семьи с доходами выше 50 тыс грн без детей и выше 70 тыс грн с детьми. Таких уже существенно меньше - не более 10%
якраз найближчий рік-два буде вікно можливостей заскочити в бетон,
звичайно тим хто скирдував, а не тим хто "лєто красноє пропєла"
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:24
zРадио написав:
Какая доля семей в Киеве с бюджетом выше 30 тыс грн? Не такая уж маленькая, полагаю, процентов 30, может даже 35, наверняка, наберется. Но практически все они будут сосредоточены в возрасте 25-40 лет, и в диких ограничениях абсолютное большинство себя держать не будет.
а хто їм дохтор, або труси або хрестик,
або створюють "пенсійний фонд", або гульбосять, бо "жити один раз"
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:31
quote="5002649:antey1969"
====
flyman написав: Natt написав: Долярчик написав:
От, молодці - у вас двох схожі погляди на життя!
Можете сміливо одружуватись/виходити заміж!
Я все-таки не смогу жить на 100 у.е. в месяц в подвале без ремонта даже ради больших целей и высоких отношений
не переживай, 100у.е, це на час "учєбки", а там після "курса молодого бойца" піде за звання та вислугу
а з нетронутого підвала можеш зробить гніздечко на свій смак
Все материалы рядом: летом многие выбрасывают почти совсем новую мебель. В ассортименте корпусной антиквариат фабрики "Большевичка", лофт-диваны любых расцветок, иногда попадаются кинескопно-ламповые почти цветные телевизоры марки "Горизонт". Все чуть нецелое, диваны немного продавлены, но в этом же и весь кайф - с вмятины ни за что не скатишься ночью! А тут еще и за выслугу...
Натт, это судьба, надо соглашаться
===
думаю, тут проблема в тому, що вже один раз назбирала на кавалірку бувшому мужу з коханкою,
можливо, побоюється, щоб так не було вдруге.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:33
antey1969 написав:
Натт, это судьба, надо соглашаться
Отак відмахується Натт від "останнього шансу, - а потім заводить кота, потім - другого... а потім бац! - і вже 60р. відмічає за чаєм з такими ж самотніми вовчицями
Натт, ну Ви хоч вгості заїдьте до Флая, хоч спробуйте/купіть лотерею... в життя
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:34
vitaliian написав: zРадио написав:
В реальности, потенциальными покупателями являются лишь семьи с доходами выше 50 тыс грн без детей и выше 70 тыс грн с детьми. Таких уже существенно меньше - не более 10%
В реальности, потенциальными покупателями являются те кому нехватает фантазии куда лучше пристроить 50-80куе
Ну, справедливости ради, первую недвижимость можно не оценивать по строгой инвестиционной математике. По крайней мере у женской натуры тяга к "своему углу" присутствует даже в поколении Z, не говоря о миллениалах.
Другое дело, что сейчас в принципе тренд на домохозяйства из одного человека - растет целое поколение "одиночек". Я этого в своем опусе даже не касался. Этим людям накопить на собственное жилье, на радость флэтлордам, будет еще сложнее даже при наличии желания.
PS: к слову, умным флэтлордам предлагаю прислушаться к очень смелым словам основателя AirBnb, где он рассуждает о радикальном пост-ковидном ре-дизайне всего туристического и арендного бизнесов, которые, по его пониманию, будут уходить из мегаполисов в менее населенные локации:
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:40
flyman написав:
думаю, тут проблема в тому, що вже один раз назбирала на кавалірку бувшому мужу з коханкою,
можливо, побоюється, щоб так не було вдруге.
маловероятно, обычный расчет - проституция дает больше денег, чем муж
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