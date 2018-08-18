Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:В реальности, потенциальными покупателями являются лишь семьи с доходами выше 50 тыс грн без детей и выше 70 тыс грн с детьми. Таких уже существенно меньше - не более 10%
В реальности, потенциальными покупателями являются те кому нехватает фантазии куда лучше пристроить 50-80куе
Ну, справедливости ради, первую недвижимость можно не оценивать по строгой инвестиционной математике. По крайней мере у женской натуры тяга к "своему углу" присутствует даже в поколении Z, не говоря о миллениалах.
Другое дело, что сейчас в принципе тренд на домохозяйства из одного человека - растет целое поколение "одиночек". Я этого в своем опусе даже не касался. Этим людям накопить на собственное жилье, на радость флэтлордам, будет еще сложнее даже при наличии желания.
PS: к слову, умным флэтлордам предлагаю прислушаться к очень смелым словам основателя AirBnb, где он рассуждает о радикальном пост-ковидном ре-дизайне всего туристического и арендного бизнесов, которые, по его пониманию, будут уходить из мегаполисов в менее населенные локации:
Ельфія і покоління XYZ, то вже інша історія. В кожного наступного ельфійського покоління менше спроможності мати власне житло, і це давно не секрет, принаймні до ковіда це було трендом.
До того ж здача через AirBnb в багатьох локаціях заборонена.
jj1981ua написав:давайте ... об этом свое экспертное мнение будут высказывать те, кто, годами ограничивая себя, наскирдовал. а большая часть поддакивателей, что это возможно таковыми не являются или, как минимум, часть нажитого получили от куда-то. и т.о. просто пытаются оправдать нынешние цены - мол, недорого, че им падать? некуда падать! 1000 - это с/с! почти все мои знакомые с квартирами в киеве не заработали на них сами, в лучшем случае частично. да, есть исключения, но среди них нет кассиров атб.
Тогда я могу смело высказаться, под эти критерии подхожу))) Если не шляться по ресторанам, а питаться дома. Если покупать вещи на секонде, а не в ТРЦ, если летать лоукостами, а не KLM, если пользоваться метрополитеном, а не машиной, то внезапно окажется что деньги копятся довольно таки быстро и их попросту некуда особо тратить. Когда говорят что в Киеве дорогое жилье мне становится смешно. Дорогое жилье в Мюнхене или Лондоне где даже будучи директором предприятия/подразделения с зарплатой в 5 тыс евро будет вынужден десятилетиями копить на квартиру. Дорогое жилье это Будапешт где смарт в доме 50+ летней давности стоит 100 тысяч евро. В других странах ЕС всё вобщем-то плюс минус аналогично и там человек зарабатывая 1.5-3 тыс евро в месяц не может впринципе позволить себе купить и вынужден всю жизнь скитаться по аренде. Посмотрите сколько европейцев имеют свое жилье - там всё очень очень грустно. По ЕС исключение составляет лишь Польша где цены не сильно далеко ушли от наших и на окраине Варшавы можно отовариться за 1300-1400$, а в городах попроще и вовсе по киевским ценам. Вот за счет этого Польша и порвет забюрократизированную западную Европу, которая загнала людей в рабство корпораций и вечное скитание по аренде.
В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц, при этом недвига стоит на уровне каких-то Киргизий или Молдов. В Украине есть реальная возможность за 2-3 года накопить на однушку в Киеве в хорошем комплексе недалеко от метро. В крайнем случае, если уж совсем ничего не получается делать головой, то в Украине есть возможность свалить на пару лет на заработки (но не клубника в Польше, а где-то позападнее, или сильно повосточнее) и привезти оттуда деньги на квартиру. А вот жителю условного Парижа или Брюсселя уехать на заработки некуда)
jj1981ua написав:рынок нелегален именно благодаря этому 1% заинтересантов - они свою кормушку охраняют. а про его конкурентность - бред. просто надутый пузырь с с/с, как я уже писал около 300 у.е.
За 300 вам построят суровый эконом без лифта с пенопластовым фасадом и без минимального благоустройства. И то, могут не вложиться. Все, что чуть больше напоминает жилье, будет стоить сильно дороже.
спорно. когда строится высотка на 100+ квартир - экономика другая. не так как "я построю себе домик".
Брательник купил квартиру в Виннице за 500 y.e. кв.м. Белый несущий кирпич с утеплением, девять этажей, автономка включена, прибыль застройщика включена. Так что где-то так и есть себистоимость 300 у.е. за кв.м.
Панель пятиэтажную наверно можно еще дешевле выгнать. ПА 100
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
adeges написав:можно пожалуйста с этого места поподробнее. тут сын как раз на днях на работу выходит. 400 долларов, я ему подскажу, где без напряга 1-2 взять (сейлз не предлагать, не хочет).
400 нормальная зарплата для старта, моя первая например была 500$, но через некоторое время существенно выросла в рамках компании. Есть знакомая подружка которая ничего вообще не умеет, поэтому работает в чатике "техподдержки", там вот с учетом "бонусов" 600-700 получается, но вот у неё она такая была с первых месяцев и так уже никуда и никогда не вырастет. А так, я ж не знаю что он там умеет Если не технарь, то пусть пойдет в рекрутинг например. То же айти, но гуманитарное. На полторуху выйти можно, если кандидаты устраиваться будут. Вариантов на самом деле много.
Востаннє редагувалось Santehnik в Вів 30 чер, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав:Брательник купил квартиру в Виннице за 500 y.e. кв.м. Белый несущий кирпич с утеплением, девять этажей, автономка включена, прибыль застройщика включена. Так что где-то так и есть себистоимость 300 у.е. за кв.м.
а лифт есть?
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman