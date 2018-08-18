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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4586458745884589>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:01

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:В реальности, потенциальными покупателями являются лишь семьи с доходами выше 50 тыс грн без детей и выше 70 тыс грн с детьми. Таких уже существенно меньше - не более 10%
В реальности, потенциальными покупателями являются те кому нехватает фантазии куда лучше пристроить 50-80куе


Ну, справедливости ради, первую недвижимость можно не оценивать по строгой инвестиционной математике. По крайней мере у женской натуры тяга к "своему углу" присутствует даже в поколении Z, не говоря о миллениалах.

Другое дело, что сейчас в принципе тренд на домохозяйства из одного человека - растет целое поколение "одиночек". Я этого в своем опусе даже не касался. Этим людям накопить на собственное жилье, на радость флэтлордам, будет еще сложнее даже при наличии желания.

PS: к слову, умным флэтлордам предлагаю прислушаться к очень смелым словам основателя AirBnb, где он рассуждает о радикальном пост-ковидном ре-дизайне всего туристического и арендного бизнесов, которые, по его пониманию, будут уходить из мегаполисов в менее населенные локации:


Ельфія і покоління XYZ, то вже інша історія.
В кожного наступного ельфійського покоління менше спроможності мати власне житло, і це давно не секрет, принаймні до ковіда це було трендом.


До того ж здача через AirBnb в багатьох локаціях заборонена.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:34

  Елена8 написав:
  jj1981ua написав:я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.

Почему 90% населения должна быть подходящей цена Киевского жилья? Ведь в Киеве всего около 1082 тыс. квартир, а в стране порядка 40 миллионов населения.

потому, что интересы и возможности 90% важнее 1-5% - это называется справедливость.

я не говорю о жителях всей страны, только о тех, кто хотят жить в столице.
я не понимаю почему все должны переплатить в угоду этим 1-5%.

и вы исходите, что все 30 млн (я думаю эта цифра ближе к истине, но не утверждаю) хотят в Киев переехать? это не так и это другая тема - конечно, нужно развивать и регионы.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:36

      jj1981ua написав:
      Елена8 написав:
      jj1981ua написав:я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.

    Почему 90% населения должна быть подходящей цена Киевского жилья? Ведь в Киеве всего около 1082 тыс. квартир, а в стране порядка 40 миллионов населения.

    потому, что интересы и возможности 90% важнее 1-5% - это называется справедливость.

    я не говорю о жителях всей страны, только о тех, кто хотят жить в столице.
    я не понимаю почему все должны переплатить в угоду этим 1-5%.

    и вы исходите, что все 30 млн (я думаю эта цифра ближе к истине, но не утверждаю) хотят в Киев переехать? это не так и это другая тема - конечно, нужно развивать и регионы.

    Не переживайте ви так, он буде скоро іпотека по 9,9%, стане доступна, як в Ельфії, на 30 ркоів відкашлювати.
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:38

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      jj1981ua написав:давайте ... об этом свое экспертное мнение будут высказывать те, кто, годами ограничивая себя, наскирдовал.
    а большая часть поддакивателей, что это возможно таковыми не являются или, как минимум, часть нажитого получили от куда-то. и т.о. просто пытаются оправдать нынешние цены - мол, недорого, че им падать? некуда падать! 1000 - это с/с!
    почти все мои знакомые с квартирами в киеве не заработали на них сами, в лучшем случае частично. да, есть исключения, но среди них нет кассиров атб.

    Тогда я могу смело высказаться, под эти критерии подхожу)))
    Если не шляться по ресторанам, а питаться дома. Если покупать вещи на секонде, а не в ТРЦ, если летать лоукостами, а не KLM, если пользоваться метрополитеном, а не машиной, то внезапно окажется что деньги копятся довольно таки быстро и их попросту некуда особо тратить.
    Когда говорят что в Киеве дорогое жилье мне становится смешно. Дорогое жилье в Мюнхене или Лондоне где даже будучи директором предприятия/подразделения с зарплатой в 5 тыс евро будет вынужден десятилетиями копить на квартиру.
    Дорогое жилье это Будапешт где смарт в доме 50+ летней давности стоит 100 тысяч евро. В других странах ЕС всё вобщем-то плюс минус аналогично и там человек зарабатывая 1.5-3 тыс евро в месяц не может впринципе позволить себе купить и вынужден всю жизнь скитаться по аренде.
    Посмотрите сколько европейцев имеют свое жилье - там всё очень очень грустно.
    По ЕС исключение составляет лишь Польша где цены не сильно далеко ушли от наших и на окраине Варшавы можно отовариться за 1300-1400$, а в городах попроще и вовсе по киевским ценам. Вот за счет этого Польша и порвет забюрократизированную западную Европу, которая загнала людей в рабство корпораций и вечное скитание по аренде.

    В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц, при этом недвига стоит на уровне каких-то Киргизий или Молдов.
    В Украине есть реальная возможность за 2-3 года накопить на однушку в Киеве в хорошем комплексе недалеко от метро.
    В крайнем случае, если уж совсем ничего не получается делать головой, то в Украине есть возможность свалить на пару лет на заработки (но не клубника в Польше, а где-то позападнее, или сильно повосточнее) и привезти оттуда деньги на квартиру.
    А вот жителю условного Парижа или Брюсселя уехать на заработки некуда)
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:43

      Santehnik написав:В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц,


    можно пожалуйста с этого места поподробнее. тут сын как раз на днях на работу выходит. 400 долларов, я ему подскажу, где без напряга 1-2 взять (сейлз не предлагать, не хочет).
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:48

      jj1981ua написав:
      Елена8 написав:
      jj1981ua написав:я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.

    Почему 90% населения должна быть подходящей цена Киевского жилья? Ведь в Киеве всего около 1082 тыс. квартир, а в стране порядка 40 миллионов населения.

    потому, что интересы и возможности 90% важнее 1-5% - это называется справедливость.

    Вся Украина в вашем распоряжении, можно жильё даже бесплатно получить в каком-нить селе. Что соответствует вашим 90%

    А в столице - нет.
    Если вы тратите 30 000 гривен на семью и не можете накопить на жильё, значит вам надо думать о повышении доходов и оптимизации расходов, а не размышлять о справедливости цен

    $1 000x12x5 = $60 000. Начали бы эту формулу использовать года этак с 2015 года, вы уже игрок на рынке КРНЖ.
    Но по сути, вы тупо проедаете всё заработанное
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:57

      jj1981ua написав:
      airmax78 написав:
      jj1981ua написав:рынок нелегален именно благодаря этому 1% заинтересантов - они свою кормушку охраняют. а про его конкурентность - бред. просто надутый пузырь с с/с, как я уже писал около 300 у.е.

    За 300 вам построят суровый эконом без лифта с пенопластовым фасадом и без минимального благоустройства. И то, могут не вложиться. Все, что чуть больше напоминает жилье, будет стоить сильно дороже.

    спорно. когда строится высотка на 100+ квартир - экономика другая. не так как "я построю себе домик".


    Брательник купил квартиру в Виннице за 500 y.e. кв.м.
    Белый несущий кирпич с утеплением, девять этажей, автономка включена, прибыль застройщика включена.
    Так что где-то так и есть себистоимость 300 у.е. за кв.м.

    Панель пятиэтажную наверно можно еще дешевле выгнать. ПА 100 :D
    В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
    Хомякоид
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:05

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      adeges написав:можно пожалуйста с этого места поподробнее. тут сын как раз на днях на работу выходит. 400 долларов, я ему подскажу, где без напряга 1-2 взять (сейлз не предлагать, не хочет).

    400 нормальная зарплата для старта, моя первая например была 500$, но через некоторое время существенно выросла в рамках компании.
    Есть знакомая подружка которая ничего вообще не умеет, поэтому работает в чатике "техподдержки", там вот с учетом "бонусов" 600-700 получается, но вот у неё она такая была с первых месяцев и так уже никуда и никогда не вырастет.
    А так, я ж не знаю что он там умеет :) Если не технарь, то пусть пойдет в рекрутинг например. То же айти, но гуманитарное. На полторуху выйти можно, если кандидаты устраиваться будут.
    Вариантов на самом деле много.
    Востаннє редагувалось Santehnik в Вів 30 чер, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
    Santehnik
     
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:06

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Хомякоид написав:Брательник купил квартиру в Виннице за 500 y.e. кв.м.
    Белый несущий кирпич с утеплением, девять этажей, автономка включена, прибыль застройщика включена.
    Так что где-то так и есть себистоимость 300 у.е. за кв.м.
    а лифт есть?
    верю в евро... по 1,4
    не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:11

      Santehnik написав:Вариантов на самом деле много.

    Можно уже вводить в медицинский словарь термин "киев фейлиса",это реально забористый диагноз,как 7Б.
    Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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