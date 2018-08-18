Позавчера был в Чернигове, кабак в центре города. 150 грн тарелка вермишели, 80 грн суп... Тут все меню:
И это даже не Киев! Если у народа есть деньги заседать в таких кабаках, то они явно не на 10000 грн живут.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 20:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, на тему заработков.
Позавчера был в Чернигове, кабак в центре города. 150 грн тарелка вермишели, 80 грн суп... Тут все меню:
И это даже не Киев! Если у народа есть деньги заседать в таких кабаках, то они явно не на 10000 грн живут.
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:16
Я вообще не видел как в Украине так и в Германии 9 этажных домов без лифтов.
Говорят где-то есть. Не в Украине точно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:21
Гениально Ватсон,причём тут прайсы в забегаловке райцентра и доходы крестьян в столице?
Это шнобелевка заслуженно,до такого даже безликий не додумался,у него верные ученики,идут на прорыв
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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