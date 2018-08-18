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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4586458745884589

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, на тему заработков.
Позавчера был в Чернигове, кабак в центре города. 150 грн тарелка вермишели, 80 грн суп... Тут все меню: https://www.facebook.com/media/set/?van ... 8771505603
И это даже не Киев! Если у народа есть деньги заседать в таких кабаках, то они явно не на 10000 грн живут.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:16

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Брательник купил квартиру в Виннице за 500 y.e. кв.м.
Белый несущий кирпич с утеплением, девять этажей, автономка включена, прибыль застройщика включена.
Так что где-то так и есть себистоимость 300 у.е. за кв.м.
а лифт есть?


Я вообще не видел как в Украине так и в Германии 9 этажных домов без лифтов.

Говорят где-то есть. Не в Украине точно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:21

  Santehnik написав:И это даже не Киев!

Гениально Ватсон,причём тут прайсы в забегаловке райцентра и доходы крестьян в столице?
Это шнобелевка заслуженно,до такого даже безликий не додумался,у него верные ученики,идут на прорыв :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 4586458745884589
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