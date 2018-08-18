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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45874588458945904591>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, на тему заработков.
Позавчера был в Чернигове, кабак в центре города. 150 грн тарелка вермишели, 80 грн суп... Тут все меню: https://www.facebook.com/media/set/?van ... 8771505603
И это даже не Киев! Если у народа есть деньги заседать в таких кабаках, то они явно не на 10000 грн живут.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:16

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Брательник купил квартиру в Виннице за 500 y.e. кв.м.
Белый несущий кирпич с утеплением, девять этажей, автономка включена, прибыль застройщика включена.
Так что где-то так и есть себистоимость 300 у.е. за кв.м.
а лифт есть?


Я вообще не видел как в Украине так и в Германии 9 этажных домов без лифтов.

Говорят где-то есть. Не в Украине точно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:21

  Santehnik написав:И это даже не Киев!

Гениально Ватсон,причём тут прайсы в забегаловке райцентра и доходы крестьян в столице?
Это шнобелевка заслуженно,до такого даже безликий не додумался,у него верные ученики,идут на прорыв :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Можно уже вводить в медицинский словарь термин "киев фейлиса",это реально забористый диагноз,как 7Б.

Так Киев Фейслиса реально существует, посмотрите на машины на дорогах, посмотрите на толпы людей в ТРЦ и ресторанах, посмотрите на количество людей которое "тусит" по вечерам на ЮБК и подобных заведениях, посмотрите на пассажиропоток аэропортов.
Вы правда думаете что все эти люди живут на минималку?
  somilitark написав:Гениально Ватсон,причём тут прайсы в забегаловке райцентра и доходы крестьян в столице?

При том что если даже в захолустьях такие прайсы и находятся покупатели на это, то что говорить про столицу?)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:27

  Santehnik написав:
  somilitark написав:Можно уже вводить в медицинский словарь термин "киев фейлиса",это реально забористый диагноз,как 7Б.

Так Киев Фейслиса реально существует, посмотрите на машины на дорогах, посмотрите на толпы людей в ТРЦ и ресторанах, посмотрите на количество людей которое "тусит" по вечерам на ЮБК и подобных заведениях, посмотрите на пассажиропоток аэропортов.
Вы правда думаете что все эти люди живут на минималку?
  somilitark написав:Гениально Ватсон,причём тут прайсы в забегаловке райцентра и доходы крестьян в столице?

При том что если даже в захолустьях такие прайсы и находятся покупатели на это, то что говорить про столицу?)

В школу идите сочинения писать. допустим 10% в Киеве богачей, это на секунду 300 тыс человек, представляете какую иллюзию благополучия может создать эта братия, если одновременно двинет на своих авто в трц и рестораны? билл гейтс подавится от зависти. Смотрите по сайтам поиска работы какие есть вакансии. Откуда взяться зарплатам, если страна ничего не производит кроме сх и другого сырья? Перечислите отрасли которые работают и генерируют прибыль.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 30 чер, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:33

  adeges написав:
  Santehnik написав:В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц,


можно пожалуйста с этого места поподробнее. тут сын как раз на днях на работу выходит. 400 долларов, я ему подскажу, где без напряга 1-2 взять (сейлз не предлагать, не хочет).

Гагага,
$400, маловато... в Києві у 2002 році, $150 замнач відділу.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:35

  somilitark написав:
  Santehnik написав:И это даже не Киев!

Гениально Ватсон,причём тут прайсы в забегаловке райцентра и доходы крестьян в столице?

Сомик, не в обиду.
Это ваш Бердянск - райцентр.

Чернигов, вполне областной центр.
Я и сам захаживаю в "Библиотеку". Не часто, но захаживаю

А по ценам, это вы ещё в "Велюров" не были, который от Библиотеки, буквально за углом
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:36

  Santehnik написав:Кстати, на тему заработков.
Позавчера был в Чернигове, кабак в центре города. 150 грн тарелка вермишели, 80 грн суп... Тут все меню: https://www.facebook.com/media/set/?van ... 8771505603
И это даже не Киев! Если у народа есть деньги заседать в таких кабаках, то они явно не на 10000 грн живут.


Цена тарелки вермишели - вот правильный бенчмарк для КРЖН. Не то, что эти ваши безработицы, средние зарплаты, потребительские настроения да индексы промышленного производства :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:39

  Santehnik написав:, посмотрите на количество людей которое "тусит" по вечерам на ЮБК и подобных заведениях,

Чтобы вы не попадали впросак,то ЮБК всегда расшифровывался как Южный Берег Крыма,от Судака до Фороса :lol:

По кабакам,причём тут рыгаловка на лоха в центре крыжополя,которая наверняка контролируется каким-то неадекватом местным царьком бандюком к доходам пересичного в столице?
Может сделаете замеры,посидите там с чашечкой кофе за день,скажете нам сколько там тусит? Потом уже будете делать выводы? :mrgreen:

А количество авто это да,клиника какая-то,вместе с айфоном,вкакаюсь но поеду,это скорее диагноз,чем достижение,жгите ещё,так прикольно :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Чтобы вы не попадали впросак,то ЮБК всегда расшифровывался как Южный Берег Крыма,от Судака до Фороса :lol:

Вот сразу видно человека который далек от тусовок Киева) ЮБК это Южный Берег Киева, клубас на пляже под Пешеходным мостом где каждую ночь движуют люди)
  somilitark написав:А количество авто это да,клиника какая-то,вместе с айфоном,вкакаюсь но поеду,это скорее диагноз,чем достижение,жгите ещё,так прикольно :lol:

Количество авто показывает что у людей есть пол ляма на условную Октавию из салона. Если у них есть пол ляма на тачку, то они найдут деньги и на квартиру.
  zРадио написав:Цена тарелки вермишели - вот правильный бенчмарк для КРЖН. Не то, что эти ваши безработицы, средние зарплаты, потребительские настроения да индексы промышленного производства :mrgreen:

Да нормальный бенчмарк, эти ваши индексы и прочая хрень на хлеб не намазывается. Особенно в стране где пол страны живет в темную :)
В Европе, кстати, по индексам вечная безработица и вообще всё плохо.
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