Позавчера был в Чернигове, кабак в центре города. 150 грн тарелка вермишели, 80 грн суп... Тут все меню:
И это даже не Киев! Если у народа есть деньги заседать в таких кабаках, то они явно не на 10000 грн живут.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 20:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, на тему заработков.
Позавчера был в Чернигове, кабак в центре города. 150 грн тарелка вермишели, 80 грн суп... Тут все меню:
И это даже не Киев! Если у народа есть деньги заседать в таких кабаках, то они явно не на 10000 грн живут.
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:16
Я вообще не видел как в Украине так и в Германии 9 этажных домов без лифтов.
Говорят где-то есть. Не в Украине точно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:21
Гениально Ватсон,причём тут прайсы в забегаловке райцентра и доходы крестьян в столице?
Это шнобелевка заслуженно,до такого даже безликий не додумался,у него верные ученики,идут на прорыв
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так Киев Фейслиса реально существует, посмотрите на машины на дорогах, посмотрите на толпы людей в ТРЦ и ресторанах, посмотрите на количество людей которое "тусит" по вечерам на ЮБК и подобных заведениях, посмотрите на пассажиропоток аэропортов.
Вы правда думаете что все эти люди живут на минималку?
При том что если даже в захолустьях такие прайсы и находятся покупатели на это, то что говорить про столицу?)
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:27
В школу идите сочинения писать. допустим 10% в Киеве богачей, это на секунду 300 тыс человек, представляете какую иллюзию благополучия может создать эта братия, если одновременно двинет на своих авто в трц и рестораны? билл гейтс подавится от зависти. Смотрите по сайтам поиска работы какие есть вакансии. Откуда взяться зарплатам, если страна ничего не производит кроме сх и другого сырья? Перечислите отрасли которые работают и генерируют прибыль.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 30 чер, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:33
Гагага,
$400, маловато... в Києві у 2002 році, $150 замнач відділу.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:35
Сомик, не в обиду.
Это ваш Бердянск - райцентр.
Чернигов, вполне областной центр.
Я и сам захаживаю в "Библиотеку". Не часто, но захаживаю
А по ценам, это вы ещё в "Велюров" не были, который от Библиотеки, буквально за углом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:36
Цена тарелки вермишели - вот правильный бенчмарк для КРЖН. Не то, что эти ваши безработицы, средние зарплаты, потребительские настроения да индексы промышленного производства
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:39
Чтобы вы не попадали впросак,то ЮБК всегда расшифровывался как Южный Берег Крыма,от Судака до Фороса
По кабакам,причём тут рыгаловка на лоха в центре крыжополя,которая наверняка контролируется каким-то неадекватом местным царьком бандюком к доходам пересичного в столице?
Может сделаете замеры,посидите там с чашечкой кофе за день,скажете нам сколько там тусит? Потом уже будете делать выводы?
А количество авто это да,клиника какая-то,вместе с айфоном,вкакаюсь но поеду,это скорее диагноз,чем достижение,жгите ещё,так прикольно
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот сразу видно человека который далек от тусовок Киева) ЮБК это Южный Берег Киева, клубас на пляже под Пешеходным мостом где каждую ночь движуют люди)
Количество авто показывает что у людей есть пол ляма на условную Октавию из салона. Если у них есть пол ляма на тачку, то они найдут деньги и на квартиру.
Да нормальный бенчмарк, эти ваши индексы и прочая хрень на хлеб не намазывается. Особенно в стране где пол страны живет в темную
В Европе, кстати, по индексам вечная безработица и вообще всё плохо.
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