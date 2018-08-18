Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Да нормальный бенчмарк, эти ваши индексы и прочая хрень на хлеб не намазывается. Особенно в стране где пол страны живет в темную
была у меня сотрудница, с з/п 12к каждый вечер тусила в мафии на Хреще, там типа её туса. Ну смысл жизни (а точнее комплекс) у нее такой, будучи голодранкой выглядеть типа "на уровне", конечно айфон, салоны красоты, такси, Турция/Египет/Сомали. Понты которые вам демонстрируют ровно ничего не говорят о доходах, наоборот у кого есть доходы стараются вести себя скромнее, менты и прочая срань могут попросить поделиться, а при чивокуне еще и бизнес могли отжать.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Нашел в Гермашке инфо про доходность оренды по городам. Можно выйти на 10 % годовых. Квартиры от 450 евро за кв.м. В моем городке доходность от 5 %. В Мюнхене доходность 2-3 %
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Santehnik написав:В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц,
можно пожалуйста с этого места поподробнее. тут сын как раз на днях на работу выходит. 400 долларов, я ему подскажу, где без напряга 1-2 взять (сейлз не предлагать, не хочет).
подсказываю но "без напряга" не получится... для начала учиться быть профи в любой "приземленной" области например: сварщик рассказываю: нужно было переварить 4 стояка вертикалки отопления(прятали в короба/стены), все было подготовлено(обрезано/выгнуты новые заготовки и подогнаны), приехал ХОРОШИЙ сварщик, работы на 2,5 часа с 1 кофебрэйк, ценник 8 тгрн...занавес... ...ждали свободного окна 4 дня...
... и кстати приехал с своим "хозяйством" на 10летнем МЛ(не бл.ха)
про укладку плитки 1200х1200 ПА600грн/м2 рассказать?
...а "бумажки в офисе перекладывать" за 400 это даже оверпрайс...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
vitaliian написав:Понты которые вам демонстрируют ровно ничего не говорят о доходах
Кто-то понтуется, кто-то реально может себе позволить. Пока одни ищут причины "почему нельзя", другие находят возможности) Вот вчера проезжал вечером ЖК "Львовский", самая крупная часть этого комплекса построилась на моих глазах во времена кровавого пороха, который жизни не давал народу )) По итогу вот там прикольная аллейка центральная, на первом этаже вдоль неё коммерция с аптеками, магазами и даже пару заведений есть. Досок и заколоченых окон не видно, очень много молодёжи гуляло, дети бегают. Все дворы заставлены машинами. http://piccy.info/view3/13878382/8d87c3 ... f74d291cb/ http://piccy.info/view3/13878383/86f9b3 ... de46c7e71/ Жаль людей этих всех, не знают они что в индексы плохие и денег в стране заработать негде, ведь производства нет...
Santehnik написав:Кто-то понтуется, кто-то реально может себе позволить. Пока одни ищут причины "почему нельзя", другие находят возможности) Вот вчера проезжал вечером ЖК "Львовский", самая крупная часть этого комплекса построилась на моих глазах во времена кровавого пороха, который жизни не давал народу )) По итогу вот там прикольная аллейка центральная, на первом этаже вдоль неё коммерция с аптеками, магазами и даже пару заведений есть.
Проедьтесь по селам на западной Украине, там такие красивые особняки встречаются, наверное у трактористов в колхозах зарплаты высокие. Для контраста погуляйте по Борщаговке от кольцевой к рынку Днипро, потом по Гната Юры по ул. Святошинская, зацените богатство улиц и домов. Странно почему жителям ЖК "Львовский" платят высокие зарплаты а их соседям с Борщаговки нет. Н=несправедливость. Могу вам ещё с десяток мест назвать, которые выглядят как райцентры донецкой области.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 30 чер, 2020 21:46, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Прохожий написав:например: сварщик рассказываю: нужно было переварить 4 стояка вертикалки отопления(прятали в короба/стены), все было подготовлено(обрезано/выгнуты новые заготовки и подогнаны), приехал ХОРОШИЙ сварщик, работы на 2,5 часа с 1 кофебрэйк, ценник 8 тгрн...занавес... ...ждали свободного окна 4 дня...
... и кстати приехал с своим "хозяйством" на 10летнем МЛ(не бл.ха)
про укладку плитки 1200х1200 ПА600грн/м2 рассказать?
...а "бумажки в офисе перекладывать" за 400 это даже оверпрайс...
Хорошие примеры, даже верю что правдоподобны, чтобы достичь такого уровня надо хорошие наставники в начале трудового пути и долгие годы упорной практики, тогда может быть результат, но не факт, что любой из толпы сможет стать мастером золотые руки.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.