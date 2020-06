Додано: Вів 30 чер, 2020 21:44

zРадио написав: Очередное профанское заявление..



МЭРТ: Уровень теневой экономики в 2019 году сократился до 28%

https://minfin.com.ua/2020/06/30/48024698/ Очередное профанское заявление..



а как посчитали? а как посчитали?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.