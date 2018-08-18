RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4588458945904591>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Да нормальный бенчмарк, эти ваши индексы и прочая хрень на хлеб не намазывается. Особенно в стране где пол страны живет в темную
была у меня сотрудница, с з/п 12к каждый вечер тусила в мафии на Хреще, там типа её туса. Ну смысл жизни (а точнее комплекс) у нее такой, будучи голодранкой выглядеть типа "на уровне", конечно айфон, салоны красоты, такси, Турция/Египет/Сомали. Понты которые вам демонстрируют ровно ничего не говорят о доходах, наоборот у кого есть доходы стараются вести себя скромнее, менты и прочая срань могут попросить поделиться, а при чивокуне еще и бизнес могли отжать.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4037
З нами з: 06.04.16
Подякував: 866 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:23

Нашел в Гермашке инфо про доходность оренды по городам.
Можно выйти на 10 % годовых. Квартиры от 450 евро за кв.м.
В моем городке доходность от 5 %.
В Мюнхене доходность 2-3 %Зображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 910
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1281 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:25

  adeges написав:
  Santehnik написав:В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц,


можно пожалуйста с этого места поподробнее. тут сын как раз на днях на работу выходит. 400 долларов, я ему подскажу, где без напряга 1-2 взять (сейлз не предлагать, не хочет).

подсказываю но "без напряга" не получится...
для начала учиться быть профи в любой "приземленной" области
например: сварщик
рассказываю: нужно было переварить 4 стояка вертикалки отопления(прятали в короба/стены), все было подготовлено(обрезано/выгнуты новые заготовки и подогнаны), приехал ХОРОШИЙ сварщик, работы на 2,5 часа с 1 кофебрэйк, ценник 8 тгрн...занавес...
...ждали свободного окна 4 дня...

... и кстати приехал с своим "хозяйством" на 10летнем МЛ(не бл.ха)

про укладку плитки 1200х1200 ПА600грн/м2 рассказать?

...а "бумажки в офисе перекладывать" за 400 это даже оверпрайс...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11573
З нами з: 05.06.13
Подякував: 514 раз.
Подякували: 1142 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:26

  vitaliian написав:была у меня сотрудница, с з/п 12к каждый вечер тусила

Я не знаю лично не одной девушки, которая бы стремилась и копила на что то фундаментальное. Амбиции дальше крутого тур.тура не взлетают. Жизнь в кайф на все заработанные от ЗП до ЗП.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 325
З нами з: 10.10.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Понты которые вам демонстрируют ровно ничего не говорят о доходах

Кто-то понтуется, кто-то реально может себе позволить. Пока одни ищут причины "почему нельзя", другие находят возможности)
Вот вчера проезжал вечером ЖК "Львовский", самая крупная часть этого комплекса построилась на моих глазах во времена кровавого пороха, который жизни не давал народу ))
По итогу вот там прикольная аллейка центральная, на первом этаже вдоль неё коммерция с аптеками, магазами и даже пару заведений есть.
Досок и заколоченых окон не видно, очень много молодёжи гуляло, дети бегают. Все дворы заставлены машинами.
http://piccy.info/view3/13878382/8d87c3 ... f74d291cb/
http://piccy.info/view3/13878383/86f9b3 ... de46c7e71/
Жаль людей этих всех, не знают они что в индексы плохие и денег в стране заработать негде, ведь производства нет...
Santehnik
 
Повідомлень: 437
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:тусила в мафии на Хреще

понаех ну реально зае.ал уже, завязывай гадить на улицы Киева
хрещ или хрящ у тебя в ж.пе(голове) не более того :evil:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11573
З нами з: 05.06.13
Подякував: 514 раз.
Подякували: 1142 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Кто-то понтуется, кто-то реально может себе позволить. Пока одни ищут причины "почему нельзя", другие находят возможности)
Вот вчера проезжал вечером ЖК "Львовский", самая крупная часть этого комплекса построилась на моих глазах во времена кровавого пороха, который жизни не давал народу ))
По итогу вот там прикольная аллейка центральная, на первом этаже вдоль неё коммерция с аптеками, магазами и даже пару заведений есть.
Проедьтесь по селам на западной Украине, там такие красивые особняки встречаются, наверное у трактористов в колхозах зарплаты высокие. Для контраста погуляйте по Борщаговке от кольцевой к рынку Днипро, потом по Гната Юры по ул. Святошинская, зацените богатство улиц и домов. Странно почему жителям ЖК "Львовский" платят высокие зарплаты а их соседям с Борщаговки нет. Н=несправедливость. Могу вам ещё с десяток мест назвать, которые выглядят как райцентры донецкой области.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 30 чер, 2020 21:46, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4037
З нами з: 06.04.16
Подякував: 866 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:36

  Santehnik написав:Да нормальный бенчмарк, эти ваши индексы и прочая хрень на хлеб не намазывается. Особенно в стране где пол страны живет в темную :)


Очередное профанское заявление..

МЭРТ: Уровень теневой экономики в 2019 году сократился до 28%
https://minfin.com.ua/2020/06/30/48024698/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6370
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 2455 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:40

  Прохожий написав:например: сварщик
рассказываю: нужно было переварить 4 стояка вертикалки отопления(прятали в короба/стены), все было подготовлено(обрезано/выгнуты новые заготовки и подогнаны), приехал ХОРОШИЙ сварщик, работы на 2,5 часа с 1 кофебрэйк, ценник 8 тгрн...занавес...
...ждали свободного окна 4 дня...

... и кстати приехал с своим "хозяйством" на 10летнем МЛ(не бл.ха)

про укладку плитки 1200х1200 ПА600грн/м2 рассказать?

...а "бумажки в офисе перекладывать" за 400 это даже оверпрайс...


Хорошие примеры, даже верю что правдоподобны, чтобы достичь такого уровня надо хорошие наставники в начале трудового пути и долгие годы упорной практики, тогда может быть результат, но не факт, что любой из толпы сможет стать мастером золотые руки.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
Повідомлень: 542
З нами з: 25.12.15
Подякував: 120 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:44

  zРадио написав:Очередное профанское заявление..

МЭРТ: Уровень теневой экономики в 2019 году сократился до 28%
https://minfin.com.ua/2020/06/30/48024698/


а как посчитали?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7682
З нами з: 05.06.16
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4588458945904591>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: remark і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1861, 1862, 1863
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18620 3056557
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 10:57
Вкладчик1234
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198410
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14038
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.