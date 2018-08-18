Додано: Вів 30 чер, 2020 21:28

vitaliian написав: Понты которые вам демонстрируют ровно ничего не говорят о доходах Понты которые вам демонстрируют ровно ничего не говорят о доходах

Кто-то понтуется, кто-то реально может себе позволить. Пока одни ищут причины "почему нельзя", другие находят возможности)Вот вчера проезжал вечером ЖК "Львовский", самая крупная часть этого комплекса построилась на моих глазах во времена кровавого пороха, который жизни не давал народу ))По итогу вот там прикольная аллейка центральная, на первом этаже вдоль неё коммерция с аптеками, магазами и даже пару заведений есть.Досок и заколоченых окон не видно, очень много молодёжи гуляло, дети бегают. Все дворы заставлены машинами.Жаль людей этих всех, не знают они что в индексы плохие и денег в стране заработать негде, ведь производства нет...