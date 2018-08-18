Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:например: сварщик рассказываю: нужно было переварить 4 стояка вертикалки отопления(прятали в короба/стены), все было подготовлено(обрезано/выгнуты новые заготовки и подогнаны), приехал ХОРОШИЙ сварщик, работы на 2,5 часа с 1 кофебрэйк, ценник 8 тгрн...занавес... ...ждали свободного окна 4 дня...
... и кстати приехал с своим "хозяйством" на 10летнем МЛ(не бл.ха)
про укладку плитки 1200х1200 ПА600грн/м2 рассказать?
...а "бумажки в офисе перекладывать" за 400 это даже оверпрайс...
Хорошие примеры, даже верю что правдоподобны, чтобы достичь такого уровня надо хорошие наставники в начале трудового пути и долгие годы упорной практики, тогда может быть результат, но не факт, что любой из толпы сможет стать мастером золотые руки.
конечно не факт и что? про хорошего сантехника и электрика в контексте дневного заработка рассказать?
но местные хотят "дайте мне много денех бо я такой хороший и хочу все и сразу не напрягаясь", это то что вынес из бреда местных пересичных и не только...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Не звертайте на зРадіо уваги. По методу витрати населення плюс послуги (на хліб масло намазують) в тіні 48%.всіх витрат:-( нажаль. Але у зРадіо перемога...
Еще более профанский бред. Оценка размера теневой экономики происходит по методике МЭРТ, разработанной и утвержденной еще в 2009-м году. Методы оценки там комбинируются - и финансовые, и монетарные, и сопоставительные, и косвенные.
zРадио написав: Еще более профанский бред. Оценка размера теневой экономики происходит по методике МЭРТ, разработанной и утвержденной еще в 2009-м году. Методы оценки там комбинируются - и финансовые, и монетарные, и сопоставительные, и косвенные.
alex_dvornichenko написав:Я не знаю лично не одной девушки, которая бы стремилась и копила на что то фундаментальное. Амбиции дальше крутого тур.тура не взлетают. Жизнь в кайф на все заработанные от ЗП до ЗП.
и слава богу, что не знаете, такая у девушек природа производить эффект, пока не выйдут замуж и не родят
Мне интересно, из того ЮБК кто-то из девчонок согласится поехать в Бучу на порыве сексуального влечения?
знайомий, що грачував в минулу кризу, казав, що как то за 10 грн пропонували отсосать, бо очєнь кушать хочєццо, а денєх нєт совсэм
zРадио написав: Еще более профанский бред. Оценка размера теневой экономики происходит по методике МЭРТ, разработанной и утвержденной еще в 2009-м году. Методы оценки там комбинируются - и финансовые, и монетарные, и сопоставительные, и косвенные.