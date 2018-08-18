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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 458945904591459245934594>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:50

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Очередное профанское заявление..

МЭРТ: Уровень теневой экономики в 2019 году сократился до 28%
https://minfin.com.ua/2020/06/30/48024698/


а как посчитали?

Не звертайте на зРадіо уваги.
По методу витрати населення плюс послуги (на хліб масло намазують) в тіні 48%.всіх витрат:-( нажаль. Але у зРадіо перемога...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:05

  remark написав:
  Прохожий написав:например: сварщик
рассказываю: нужно было переварить 4 стояка вертикалки отопления(прятали в короба/стены), все было подготовлено(обрезано/выгнуты новые заготовки и подогнаны), приехал ХОРОШИЙ сварщик, работы на 2,5 часа с 1 кофебрэйк, ценник 8 тгрн...занавес...
...ждали свободного окна 4 дня...

... и кстати приехал с своим "хозяйством" на 10летнем МЛ(не бл.ха)

про укладку плитки 1200х1200 ПА600грн/м2 рассказать?

...а "бумажки в офисе перекладывать" за 400 это даже оверпрайс...


Хорошие примеры, даже верю что правдоподобны, чтобы достичь такого уровня надо хорошие наставники в начале трудового пути и долгие годы упорной практики, тогда может быть результат, но не факт, что любой из толпы сможет стать мастером золотые руки.

конечно не факт
и что?
про хорошего сантехника и электрика в контексте дневного заработка рассказать?

но местные хотят "дайте мне много денех бо я такой хороший и хочу все и сразу не напрягаясь", это то что вынес из бреда местных пересичных и не только... :twisted:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:14

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:была у меня сотрудница, с з/п 12к каждый вечер тусила

Я не знаю лично не одной девушки, которая бы стремилась и копила на что то фундаментальное. Амбиции дальше крутого тур.тура не взлетают. Жизнь в кайф на все заработанные от ЗП до ЗП.

там тєма в кабаку найти прынца, який потом оплатить празнік жізні.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:ЖК "Львовский"

софборщ?
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:16

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:была у меня сотрудница, с з/п 12к каждый вечер тусила

Я не знаю лично не одной девушки, которая бы стремилась и копила на что то фундаментальное. Амбиции дальше крутого тур.тура не взлетают. Жизнь в кайф на все заработанные от ЗП до ЗП.
и слава богу, что не знаете, такая у девушек природа производить эффект, пока не выйдут замуж и не родят

Мне интересно, из того ЮБК кто-то из девчонок согласится поехать в Бучу на порыве сексуального влечения?
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:17

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Очередное профанское заявление..

МЭРТ: Уровень теневой экономики в 2019 году сократился до 28%
https://minfin.com.ua/2020/06/30/48024698/


а как посчитали?

Не звертайте на зРадіо уваги.
По методу витрати населення плюс послуги (на хліб масло намазують) в тіні 48%.всіх витрат:-( нажаль. Але у зРадіо перемога...


Еще более профанский бред. Оценка размера теневой экономики происходит по методике МЭРТ, разработанной и утвержденной еще в 2009-м году. Методы оценки там комбинируются - и финансовые, и монетарные, и сопоставительные, и косвенные.

Вот на - кури:
https://me.gov.ua/Documents/Download?id ... 7ab6d47685
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:21

  zРадио написав:
Еще более профанский бред. Оценка размера теневой экономики происходит по методике МЭРТ, разработанной и утвержденной еще в 2009-м году. Методы оценки там комбинируются - и финансовые, и монетарные, и сопоставительные, и косвенные.

Вот на - кури:
https://me.gov.ua/Documents/Download?id ... 7ab6d47685

Тебе лучше-то знать, графики там.

Опять же, опыт работы в тени, не правда ли ? :)
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pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:21

  Grand Touring написав:
  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:была у меня сотрудница, с з/п 12к каждый вечер тусила

Я не знаю лично не одной девушки, которая бы стремилась и копила на что то фундаментальное. Амбиции дальше крутого тур.тура не взлетают. Жизнь в кайф на все заработанные от ЗП до ЗП.
и слава богу, что не знаете, такая у девушек природа производить эффект, пока не выйдут замуж и не родят

Мне интересно, из того ЮБК кто-то из девчонок согласится поехать в Бучу на порыве сексуального влечения?

знайомий, що грачував в минулу кризу, казав, що как то за 10 грн пропонували отсосать, бо очєнь кушать хочєццо, а денєх нєт совсэм
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:24

  flyman написав:
  Grand Touring написав:
  alex_dvornichenko написав:Я не знаю лично не одной девушки, которая бы стремилась и копила на что то фундаментальное. Амбиции дальше крутого тур.тура не взлетают. Жизнь в кайф на все заработанные от ЗП до ЗП.
и слава богу, что не знаете, такая у девушек природа производить эффект, пока не выйдут замуж и не родят

Мне интересно, из того ЮБК кто-то из девчонок согласится поехать в Бучу на порыве сексуального влечения?

знайомий, що грачував в минулу кризу, казав, що как то за 10 грн пропонували отсосать, бо очєнь кушать хочєццо, а денєх нєт совсэм

Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:24

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Еще более профанский бред. Оценка размера теневой экономики происходит по методике МЭРТ, разработанной и утвержденной еще в 2009-м году. Методы оценки там комбинируются - и финансовые, и монетарные, и сопоставительные, и косвенные.

Вот на - кури:
https://me.gov.ua/Documents/Download?id ... 7ab6d47685

Тебе лучше-то знать, графики там.

Опять же, опыт работы в тени, не правда ли ? :)


Формулы там, дубина :mrgreen: а не графики. И не флуди, плиз. Кто спросил - получил ответ. Пусть теперь с ним разбирается, если сможет ))
zРадио
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