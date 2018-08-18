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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45904591459245934594>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:софборщ?

Трохи краще - Петропа. Насправді там прикольно, якщо не треба зранку їхати в місто, бо коли ті всі машини їдуть по двополосній дорозі - все дуже і дуже погано)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:28

  Santehnik написав:
  jj1981ua написав:давайте ... об этом свое экспертное мнение будут высказывать те, кто, годами ограничивая себя, наскирдовал.
а большая часть поддакивателей, что это возможно таковыми не являются или, как минимум, часть нажитого получили от куда-то. и т.о. просто пытаются оправдать нынешние цены - мол, недорого, че им падать? некуда падать! 1000 - это с/с!
почти все мои знакомые с квартирами в киеве не заработали на них сами, в лучшем случае частично. да, есть исключения, но среди них нет кассиров атб.

Тогда я могу смело высказаться, под эти критерии подхожу)))
Если не шляться по ресторанам, а питаться дома. Если покупать вещи на секонде, а не в ТРЦ, если летать лоукостами, а не KLM, если пользоваться метрополитеном, а не машиной, то внезапно окажется что деньги копятся довольно таки быстро и их попросту некуда особо тратить.
Когда говорят что в Киеве дорогое жилье мне становится смешно. Дорогое жилье в Мюнхене или Лондоне где даже будучи директором предприятия/подразделения с зарплатой в 5 тыс евро будет вынужден десятилетиями копить на квартиру.
Дорогое жилье это Будапешт где смарт в доме 50+ летней давности стоит 100 тысяч евро. В других странах ЕС всё вобщем-то плюс минус аналогично и там человек зарабатывая 1.5-3 тыс евро в месяц не может впринципе позволить себе купить и вынужден всю жизнь скитаться по аренде.
Посмотрите сколько европейцев имеют свое жилье - там всё очень очень грустно.
По ЕС исключение составляет лишь Польша где цены не сильно далеко ушли от наших и на окраине Варшавы можно отовариться за 1300-1400$, а в городах попроще и вовсе по киевским ценам. Вот за счет этого Польша и порвет забюрократизированную западную Европу, которая загнала людей в рабство корпораций и вечное скитание по аренде.

В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц, при этом недвига стоит на уровне каких-то Киргизий или Молдов.
В Украине есть реальная возможность за 2-3 года накопить на однушку в Киеве в хорошем комплексе недалеко от метро.
В крайнем случае, если уж совсем ничего не получается делать головой, то в Украине есть возможность свалить на пару лет на заработки (но не клубника в Польше, а где-то позападнее, или сильно повосточнее) и привезти оттуда деньги на квартиру.
А вот жителю условного Парижа или Брюсселя уехать на заработки некуда)

Про 1-2 тыс.бакинских уже примерно написали, а жители ЕС могут как и украинские заробитчане съездить к богатым арабам на Б-В, можно в Африку или ещё какую-то ж*** где можно подорвать здоровье. Есть и горизонтальные перемещения из Великобритании в Австралию
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:28

  Grand Touring написав:Мне интересно, из того ЮБК кто-то из девчонок согласится поехать в Бучу на порыве сексуального влечения?

по бл..дям можно как-то мерять настроения КРЖН?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:29

  zРадио написав:Чикага па1985, кому интересно:
https://www.nextrealty.com.ua/realties/5052


PS: Vlad442, в мае средняя зарплата в Киеве продолжила падение, и составляет уже не 16500, как вы взяли в своих расчетах, а 15191. Снижение к докарантинному уровню - 15,5% номинальная и 16,7% - реальная.

Скорость падения зарплат в Киеве в 2 раза выше, чем в регионах, о чем вас предупреждал не один я... Но вы с Натахой и Максом продолжали ехидничать...

Подробности здесь:
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/78.pdf

Зато

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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:30

  pesikot написав:Вся Украина в вашем распоряжении, можно жильё даже бесплатно получить в каком-нить селе. Что соответствует вашим 90%

А в столице - нет.
Если вы тратите 30 000 гривен на семью и не можете накопить на жильё, значит вам надо думать о повышении доходов и оптимизации расходов, а не размышлять о справедливости цен

$1 000x12x5 = $60 000. Начали бы эту формулу использовать года этак с 2015 года, вы уже игрок на рынке КРНЖ.
Но по сути, вы тупо проедаете всё заработанное

слышал звон...
я на семью больше трачу, 30т на магазины выходит только (и думаю не только у меня). и у меня 2 детей.
и я уже все накопил (как минимум на такую, которую снимаю по текущей цене), но речь не обо мне.
и 90% не страны, а речь о киевлянах или приезжих, желающих купить квартиру.

я утверждаю, что цены на кржн раздуты и им пора сдуться. и не считаю нормальным завышение цен.
простая аналогия - мы все понимаем, что цена на электроэнергию надута кое-кем умышленно (в государственно энергоатоме 1квт стоит около 50 коп, а мы платим больше гривны + будет повышение).
да, мы ничего не можем изменить. но речь идет о том, что это умышленное раздутие цены в чьих-то конкретных интересах.
и я не считаю это нормальным. вы считаете?
кржн тоже самое, только не 1 человек всех нагибает, а узкая группа интересантов.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:33

      Yuri_T написав:
      Grand Touring написав:Мне интересно, из того ЮБК кто-то из девчонок согласится поехать в Бучу на порыве сексуального влечения?

    по бл..дям можно как-то мерять настроения КРЖН?
    да причем тут б, если обычная воспитанная девушка перехотела пока ехала из ЮБК в Бучу, может ну ее нафиг эту Бучу?
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:33

      pesikot написав:
      zРадио написав:
    Еще более профанский бред. Оценка размера теневой экономики происходит по методике МЭРТ, разработанной и утвержденной еще в 2009-м году. Методы оценки там комбинируются - и финансовые, и монетарные, и сопоставительные, и косвенные.

    Вот на - кури:
    https://me.gov.ua/Documents/Download?id ... 7ab6d47685

    Тебе лучше-то знать, графики там.

    Опять же, опыт работы в тени, не правда ли ? :)


    Сантехнік написав про витрати в тіні. Мерт це підтвердив. Послуга намазати товар (масло) на половину в тіні. зРадіо такий смішний:-)
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:38

      Grand Touring написав:
      Yuri_T написав:
      Grand Touring написав:Мне интересно, из того ЮБК кто-то из девчонок согласится поехать в Бучу на порыве сексуального влечения?

    по бл..дям можно как-то мерять настроения КРЖН?
    да причем тут б, если обычная воспитанная девушка перехотела пока ехала из ЮБК в Бучу, может ну ее нафиг эту Бучу?

    сорри.
    практика показывает, что лучше нах такую девушку. которая сразу готова куда-то ехать :mrgreen: от хорошего воспитания, наверное :mrgreen:
    чем раньше нах - тем дешевле получается.
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
    Yuri_T
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:42

      Прохожий написав:приехал ХОРОШИЙ сварщик, работы на 2,5 часа с 1 кофебрэйк, ценник 8 тгрн...занавес...

    про укладку плитки 1200х1200 ПА600грн/м2 рассказать?


    это из серии - вас кинули: такой же за углом можно купить на 5000 дороже

      Прохожий написав:...а "бумажки в офисе перекладывать" за 400 это даже оверпрайс...


    именно поэтому зарплата СЕО в 100-500 раз выше зарплаты сварщика сравнимой квалификации
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:43

      Первый написав:Сантехнік написав про витрати в тіні. Мерт це підтвердив. Послуга намазати товар (масло) на половину в тіні. зРадіо такий смішний:-)


    Врешь! Хлеб с маслом и суп с вермишелью к тени имеют очень опосредованное отношение. Основная часть потребительской тени - это импорт, не проходящий корректное таможенное оформление. Это одежда, обувь и электроника! Продукты питания из "итальянских бусиков" - маргинальная часть потребления
    zРадио
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