Santehnik написав:

jj1981ua написав: давайте ... об этом свое экспертное мнение будут высказывать те, кто, годами ограничивая себя, наскирдовал.

а большая часть поддакивателей, что это возможно таковыми не являются или, как минимум, часть нажитого получили от куда-то. и т.о. просто пытаются оправдать нынешние цены - мол, недорого, че им падать? некуда падать! 1000 - это с/с!

почти все мои знакомые с квартирами в киеве не заработали на них сами, в лучшем случае частично. да, есть исключения, но среди них нет кассиров атб. давайте ... об этом свое экспертное мнение будут высказывать те, кто, годами ограничивая себя, наскирдовал.а большая часть поддакивателей, что это возможно таковыми не являются или, как минимум, часть нажитого получили от куда-то. и т.о. просто пытаются оправдать нынешние цены - мол, недорого, че им падать? некуда падать! 1000 - это с/с!почти все мои знакомые с квартирами в киеве не заработали на них сами, в лучшем случае частично. да, есть исключения, но среди них нет кассиров атб.

Тогда я могу смело высказаться, под эти критерии подхожу)))Если не шляться по ресторанам, а питаться дома. Если покупать вещи на секонде, а не в ТРЦ, если летать лоукостами, а не KLM, если пользоваться метрополитеном, а не машиной, то внезапно окажется что деньги копятся довольно таки быстро и их попросту некуда особо тратить.Когда говорят что в Киеве дорогое жилье мне становится смешно. Дорогое жилье в Мюнхене или Лондоне где даже будучи директором предприятия/подразделения с зарплатой в 5 тыс евро будет вынужден десятилетиями копить на квартиру.Дорогое жилье это Будапешт где. В других странах ЕС всё вобщем-то плюс минус аналогично и там человек зарабатывая 1.5-3 тыс евро в месяц не может впринципе позволить себе купить и вынужден всю жизнь скитаться по аренде.Посмотрите сколько европейцев имеют свое жилье - там всё очень очень грустно.По ЕС исключение составляет лишь Польша где цены не сильно далеко ушли от наших и на окраине Варшавы можно отовариться за 1300-1400$, а в городах попроще и вовсе по киевским ценам. Вот за счет этого Польша и порвет забюрократизированную западную Европу, которая загнала людей в рабство корпораций и вечное скитание по аренде.В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц, при этом недвига стоит на уровне каких-то Киргизий или Молдов.В Украине есть реальная возможность за 2-3 года накопить на однушку в Киеве в хорошем комплексе недалеко от метро.В крайнем случае, если уж совсем ничего не получается делать головой, то в Украине есть возможность свалить на пару лет на заработки (но не клубника в Польше, а где-то позападнее, или сильно повосточнее) и привезти оттуда деньги на квартиру.А вот жителю условного Парижа или Брюсселя уехать на заработки некуда)