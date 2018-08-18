Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:давайте ... об этом свое экспертное мнение будут высказывать те, кто, годами ограничивая себя, наскирдовал. а большая часть поддакивателей, что это возможно таковыми не являются или, как минимум, часть нажитого получили от куда-то. и т.о. просто пытаются оправдать нынешние цены - мол, недорого, че им падать? некуда падать! 1000 - это с/с! почти все мои знакомые с квартирами в киеве не заработали на них сами, в лучшем случае частично. да, есть исключения, но среди них нет кассиров атб.
Тогда я могу смело высказаться, под эти критерии подхожу))) Если не шляться по ресторанам, а питаться дома. Если покупать вещи на секонде, а не в ТРЦ, если летать лоукостами, а не KLM, если пользоваться метрополитеном, а не машиной, то внезапно окажется что деньги копятся довольно таки быстро и их попросту некуда особо тратить. Когда говорят что в Киеве дорогое жилье мне становится смешно. Дорогое жилье в Мюнхене или Лондоне где даже будучи директором предприятия/подразделения с зарплатой в 5 тыс евро будет вынужден десятилетиями копить на квартиру. Дорогое жилье это Будапешт где смарт в доме 50+ летней давности стоит 100 тысяч евро. В других странах ЕС всё вобщем-то плюс минус аналогично и там человек зарабатывая 1.5-3 тыс евро в месяц не может впринципе позволить себе купить и вынужден всю жизнь скитаться по аренде. Посмотрите сколько европейцев имеют свое жилье - там всё очень очень грустно. По ЕС исключение составляет лишь Польша где цены не сильно далеко ушли от наших и на окраине Варшавы можно отовариться за 1300-1400$, а в городах попроще и вовсе по киевским ценам. Вот за счет этого Польша и порвет забюрократизированную западную Европу, которая загнала людей в рабство корпораций и вечное скитание по аренде.
В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц, при этом недвига стоит на уровне каких-то Киргизий или Молдов. В Украине есть реальная возможность за 2-3 года накопить на однушку в Киеве в хорошем комплексе недалеко от метро. В крайнем случае, если уж совсем ничего не получается делать головой, то в Украине есть возможность свалить на пару лет на заработки (но не клубника в Польше, а где-то позападнее, или сильно повосточнее) и привезти оттуда деньги на квартиру. А вот жителю условного Парижа или Брюсселя уехать на заработки некуда)
Про 1-2 тыс.бакинских уже примерно написали, а жители ЕС могут как и украинские заробитчане съездить к богатым арабам на Б-В, можно в Африку или ещё какую-то ж*** где можно подорвать здоровье. Есть и горизонтальные перемещения из Великобритании в Австралию
PS: Vlad442, в мае средняя зарплата в Киеве продолжила падение, и составляет уже не 16500, как вы взяли в своих расчетах, а 15191. Снижение к докарантинному уровню - 15,5% номинальная и 16,7% - реальная.
Скорость падения зарплат в Киеве в 2 раза выше, чем в регионах, о чем вас предупреждал не один я... Но вы с Натахой и Максом продолжали ехидничать...
pesikot написав:Вся Украина в вашем распоряжении, можно жильё даже бесплатно получить в каком-нить селе. Что соответствует вашим 90%
А в столице - нет. Если вы тратите 30 000 гривен на семью и не можете накопить на жильё, значит вам надо думать о повышении доходов и оптимизации расходов, а не размышлять о справедливости цен
$1 000x12x5 = $60 000. Начали бы эту формулу использовать года этак с 2015 года, вы уже игрок на рынке КРНЖ. Но по сути, вы тупо проедаете всё заработанное
слышал звон... я на семью больше трачу, 30т на магазины выходит только (и думаю не только у меня). и у меня 2 детей. и я уже все накопил (как минимум на такую, которую снимаю по текущей цене), но речь не обо мне. и 90% не страны, а речь о киевлянах или приезжих, желающих купить квартиру.
я утверждаю, что цены на кржн раздуты и им пора сдуться. и не считаю нормальным завышение цен. простая аналогия - мы все понимаем, что цена на электроэнергию надута кое-кем умышленно (в государственно энергоатоме 1квт стоит около 50 коп, а мы платим больше гривны + будет повышение). да, мы ничего не можем изменить. но речь идет о том, что это умышленное раздутие цены в чьих-то конкретных интересах. и я не считаю это нормальным. вы считаете? кржн тоже самое, только не 1 человек всех нагибает, а узкая группа интересантов.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
zРадио написав: Еще более профанский бред. Оценка размера теневой экономики происходит по методике МЭРТ, разработанной и утвержденной еще в 2009-м году. Методы оценки там комбинируются - и финансовые, и монетарные, и сопоставительные, и косвенные.
Первый написав:Сантехнік написав про витрати в тіні. Мерт це підтвердив. Послуга намазати товар (масло) на половину в тіні. зРадіо такий смішний:-)
Врешь! Хлеб с маслом и суп с вермишелью к тени имеют очень опосредованное отношение. Основная часть потребительской тени - это импорт, не проходящий корректное таможенное оформление. Это одежда, обувь и электроника! Продукты питания из "итальянских бусиков" - маргинальная часть потребления