jj1981ua написав:

pesikot написав: Вся Украина в вашем распоряжении, можно жильё даже бесплатно получить в каком-нить селе. Что соответствует вашим 90%



А в столице - нет.

Если вы тратите 30 000 гривен на семью и не можете накопить на жильё, значит вам надо думать о повышении доходов и оптимизации расходов, а не размышлять о справедливости цен



$1 000x12x5 = $60 000. Начали бы эту формулу использовать года этак с 2015 года, вы уже игрок на рынке КРНЖ.

Но по сути, вы тупо проедаете всё заработанное Вся Украина в вашем распоряжении, можно жильё даже бесплатно получить в каком-нить селе. Что соответствует вашим 90%А в столице - нет.Если вы тратите 30 000 гривен на семью и не можете накопить на жильё, значит вам надо думать о повышении доходов и оптимизации расходов, а не размышлять о справедливости цен$1 000x12x5 = $60 000. Начали бы эту формулу использовать года этак с 2015 года, вы уже игрок на рынке КРНЖ.Но по сути, вы тупо проедаете всё заработанное

слышал звон...я на семью больше трачу, 30т на магазины выходит только (и думаю не только у меня). и у меня 2 детей.и я уже все накопил (как минимум на такую, которую снимаю по текущей цене), но речь не обо мне.и 90% не страны, а речь о киевлянах или приезжих, желающих купить квартиру.я утверждаю, что цены на кржн раздуты и им пора сдуться. и не считаю нормальным завышение цен.простая аналогия - мы все понимаем, что цена на электроэнергию надута кое-кем умышленно (в государственно энергоатоме 1квт стоит около 50 коп, а мы платим больше гривны + будет повышение).да, мы ничего не можем изменить. но речь идет о том, что это умышленное раздутие цены в чьих-то конкретных интересах.и я не считаю это нормальным. вы считаете?кржн тоже самое, только не 1 человек всех нагибает, а узкая группа интересантов.