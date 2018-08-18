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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4591459245934594>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 117
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
15%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:44

  Yuri_T написав:сорри.
практика показывает, что лучше нах такую девушку. которая сразу готова куда-то ехать :mrgreen: от хорошего воспитания, наверное :mrgreen:
чем раньше нах - тем дешевле получается.
посетители ЮБК так не считают, а там люди зарабатывающие 1-2 штуки баксов (элита нации) и и являются игроками кржн
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:48

  Grand Touring написав:
  Yuri_T написав:
  Grand Touring написав:Мне интересно, из того ЮБК кто-то из девчонок согласится поехать в Бучу на порыве сексуального влечения?

по бл..дям можно как-то мерять настроения КРЖН?
да причем тут б, если обычная воспитанная девушка перехотела пока ехала из ЮБК в Бучу, может ну ее нафиг эту Бучу?

в Тулу з своїм самоваром?
мсьє збоченець.
Якщо тре дєвувшка в Бучу, то шукається в Бучі (або Ірпені), а чого пертися на Хрещатик, без поняття, там шо, луччє цєна/качєство?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:48

  Grand Touring написав:
  Yuri_T написав:сорри.
практика показывает, что лучше нах такую девушку. которая сразу готова куда-то ехать :mrgreen: от хорошего воспитания, наверное :mrgreen:
чем раньше нах - тем дешевле получается.
посетители ЮБК так не считают, а там люди зарабатывающие 1-2 штуки баксов (элита нации) и и являются игроками кржн

Ти б пивко без чекушки брав. Можливо б брєду менше писав.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:49

  jj1981ua написав:
  pesikot написав:Вся Украина в вашем распоряжении, можно жильё даже бесплатно получить в каком-нить селе. Что соответствует вашим 90%

А в столице - нет.
Если вы тратите 30 000 гривен на семью и не можете накопить на жильё, значит вам надо думать о повышении доходов и оптимизации расходов, а не размышлять о справедливости цен

$1 000x12x5 = $60 000. Начали бы эту формулу использовать года этак с 2015 года, вы уже игрок на рынке КРНЖ.
Но по сути, вы тупо проедаете всё заработанное

слышал звон...
я на семью больше трачу, 30т на магазины выходит только (и думаю не только у меня). и у меня 2 детей.
и я уже все накопил (как минимум на такую, которую снимаю по текущей цене), но речь не обо мне.
и 90% не страны, а речь о киевлянах или приезжих, желающих купить квартиру.

я утверждаю, что цены на кржн раздуты и им пора сдуться. и не считаю нормальным завышение цен.
простая аналогия - мы все понимаем, что цена на электроэнергию надута кое-кем умышленно (в государственно энергоатоме 1квт стоит около 50 коп, а мы платим больше гривны + будет повышение).
да, мы ничего не можем изменить. но речь идет о том, что это умышленное раздутие цены в чьих-то конкретных интересах.
и я не считаю это нормальным. вы считаете?
кржн тоже самое, только не 1 человек всех нагибает, а узкая группа интересантов.

Слабак, Трайбека тратить більше, і в неї стояк Круш, а в тебе орендований угол.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:51

  flyman написав:
  Grand Touring написав:
  Yuri_T написав:по бл..дям можно как-то мерять настроения КРЖН?
да причем тут б, если обычная воспитанная девушка перехотела пока ехала из ЮБК в Бучу, может ну ее нафиг эту Бучу?

в Тулу з своїм самоваром?
мсьє збоченець.
Якщо тре дєвувшка в Бучу, то шукається в Бучі (або Ірпені), а чого пертися на Хрещатик, без поняття, там шо, луччє цєна/качєство?
конечно, цена/качество лучше. Флай, не мое дело, но пора захватывать не только пригороды Киева, но и центральную часть )))
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:52

  flyman написав:Слабак, Трайбека тратить більше, і в неї стояк Круш, а в тебе орендований угол.

ну куда мне, понаеху херсонскому, тягаться с повелителем (или повелительницей - хз кто оно) круш
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:53

      Grand Touring написав:
      flyman написав:
      Grand Touring написав: да причем тут б, если обычная воспитанная девушка перехотела пока ехала из ЮБК в Бучу, может ну ее нафиг эту Бучу?

    в Тулу з своїм самоваром?
    мсьє збоченець.
    Якщо тре дєвувшка в Бучу, то шукається в Бучі (або Ірпені), а чого пертися на Хрещатик, без поняття, там шо, луччє цєна/качєство?
    конечно, цена/качество лучше. Флай, не мое дело, но захватывать не только пригороды Киева, но и центральную часть )))

    лічно мнє, навєрно, за час язди с Хріщатіка в Бучу пєрєхотєлось би...
    в Лавіну, теж надо за батоном і кєфіром, а не в бліжайший АТБ/Екомеркет/Фору, так как в Лавінє особий вкус випєчки і молочки (30кгрн в міс. на 4х)
    Востаннє редагувалось flyman в Вів 30 чер, 2020 22:56, всього редагувалось 4 разів.
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    flyman
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:53

    надо попросить трайбеку составить свод правил (защитных штампов) понаеха, мечтающего о квартире в киеве - я так не смогу написать как она при всем желании
    одно ж и тоже все пишут скока существует ветка, одно и то же ж
    типа:
    1) киев переоценен
    2) киев никому не нужен
    3) в киеве невозможно жить
    4) если квартиру не может купить кассир из атб - значит киевское жилье никому недоступно
    и т д
    трайбека, замутишь? хоть поржем)
    Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 30 чер, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:57

      flyman написав:лічно мнє, навєрно, за час язди с Хріщатіка в Бучу пєрєхотєлось би
    Grand Touring
     
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:58

    а гт - это васенька шоль?
    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
    kingkongovets
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