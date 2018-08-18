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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:44
Yuri_T написав:
сорри.
практика показывает, что лучше нах такую девушку. которая сразу готова куда-то ехать
от хорошего воспитания, наверное
чем раньше нах - тем дешевле получается.
посетители ЮБК так не считают, а там люди зарабатывающие 1-2 штуки баксов (элита нации) и и являются игроками кржн
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:48
Grand Touring написав: Yuri_T написав: Grand Touring написав:
Мне интересно, из того ЮБК кто-то из девчонок согласится поехать в Бучу на порыве сексуального влечения?
по бл..дям можно как-то мерять настроения КРЖН?
да причем тут б, если обычная воспитанная девушка перехотела пока ехала из ЮБК в Бучу, может ну ее нафиг эту Бучу?
в Тулу з своїм самоваром?
мсьє збоченець.
Якщо тре дєвувшка в Бучу, то шукається в Бучі (або Ірпені), а чого пертися на Хрещатик, без поняття, там шо, луччє цєна/качєство?
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2
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:48
Grand Touring написав: Yuri_T написав:
сорри.
практика показывает, что лучше нах такую девушку. которая сразу готова куда-то ехать
от хорошего воспитания, наверное
чем раньше нах - тем дешевле получается.
посетители ЮБК так не считают, а там люди зарабатывающие 1-2 штуки баксов (элита нации) и и являются игроками кржн
Ти б пивко без чекушки брав. Можливо б брєду менше писав.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:49
jj1981ua написав: pesikot написав:
Вся Украина в вашем распоряжении, можно жильё даже бесплатно получить в каком-нить селе. Что соответствует вашим 90%
А в столице - нет.
Если вы тратите 30 000 гривен на семью и не можете накопить на жильё, значит вам надо думать о повышении доходов и оптимизации расходов, а не размышлять о справедливости цен
$1 000x12x5 = $60 000. Начали бы эту формулу использовать года этак с 2015 года, вы уже игрок на рынке КРНЖ.
Но по сути, вы тупо проедаете всё заработанное
слышал звон...
я на семью больше трачу, 30т на магазины выходит только (и думаю не только у меня). и у меня 2 детей.
и я уже все накопил (как минимум на такую, которую снимаю по текущей цене), но речь не обо мне.
и 90% не страны, а речь о киевлянах или приезжих, желающих купить квартиру.
я утверждаю, что цены на кржн раздуты и им пора сдуться. и не считаю нормальным завышение цен.
простая аналогия - мы все понимаем, что цена на электроэнергию надута кое-кем умышленно (в государственно энергоатоме 1квт стоит около 50 коп, а мы платим больше гривны + будет повышение).
да, мы ничего не можем изменить. но речь идет о том, что это умышленное раздутие цены в чьих-то конкретных интересах.
и я не считаю это нормальным. вы считаете?
кржн тоже самое, только не 1 человек всех нагибает, а узкая группа интересантов.
Слабак, Трайбека тратить більше, і в неї стояк Круш, а в тебе орендований угол.
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2
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:51
flyman написав: Grand Touring написав: Yuri_T написав:
по бл..дям можно как-то мерять настроения КРЖН?
да причем тут б, если обычная воспитанная девушка перехотела пока ехала из ЮБК в Бучу, может ну ее нафиг эту Бучу?
в Тулу з своїм самоваром?
мсьє збоченець.
Якщо тре дєвувшка в Бучу, то шукається в Бучі (або Ірпені), а чого пертися на Хрещатик, без поняття, там шо, луччє цєна/качєство?
конечно, цена/качество лучше. Флай, не мое дело, но пора захватывать не только пригороды Киева, но и центральную часть )))
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:52
flyman написав:
Слабак, Трайбека тратить більше, і в неї стояк Круш, а в тебе орендований угол.
ну куда мне, понаеху херсонскому, тягаться с повелителем (или повелительницей - хз кто оно) круш
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:53
Grand Touring написав: flyman написав: Grand Touring написав:
да причем тут б, если обычная воспитанная девушка перехотела пока ехала из ЮБК в Бучу, может ну ее нафиг эту Бучу?
в Тулу з своїм самоваром?
мсьє збоченець.
Якщо тре дєвувшка в Бучу, то шукається в Бучі (або Ірпені), а чого пертися на Хрещатик, без поняття, там шо, луччє цєна/качєство?
конечно, цена/качество лучше. Флай, не мое дело, но захватывать не только пригороды Киева, но и центральную часть )))
лічно мнє, навєрно, за час язди с Хріщатіка в Бучу пєрєхотєлось би...
в Лавіну, теж надо за батоном і кєфіром, а не в бліжайший АТБ/Екомеркет/Фору, так как в Лавінє особий вкус випєчки і молочки (30кгрн в міс. на 4х)
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 30 чер, 2020 22:56, всього редагувалось 4 разів.
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2
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:53
надо попросить трайбеку составить свод правил (защитных штампов) понаеха, мечтающего о квартире в киеве - я так не смогу написать как она при всем желании
одно ж и тоже все пишут скока существует ветка, одно и то же ж
типа:
1) киев переоценен
2) киев никому не нужен
3) в киеве невозможно жить
4) если квартиру не может купить кассир из атб - значит киевское жилье никому недоступно
и т д
трайбека, замутишь? хоть поржем)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 30 чер, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:57
flyman написав:
лічно мнє, навєрно, за час язди с Хріщатіка в Бучу пєрєхотєлось би
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:58
а гт - это васенька шоль?
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