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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:04
kingkongovets написав:
а гт - это васенька шоль?
і xio13 пропав, совпадєніє?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
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