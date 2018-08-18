ну куда мне, понаеху херсонскому, тягаться с повелителем (или повелительницей - хз кто оно) круш
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:52
ну куда мне, понаеху херсонскому, тягаться с повелителем (или повелительницей - хз кто оно) круш
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:53
лічно мнє, навєрно, за час язди с Хріщатіка в Бучу пєрєхотєлось би...
в Лавіну, теж надо за батоном і кєфіром, а не в бліжайший АТБ/Екомеркет/Фору, так как в Лавінє особий вкус випєчки і молочки (30кгрн в міс. на 4х)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 30 чер, 2020 22:56, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:53
надо попросить трайбеку составить свод правил (защитных штампов) понаеха, мечтающего о квартире в киеве - я так не смогу написать как она при всем желании
одно ж и тоже все пишут скока существует ветка, одно и то же ж
типа:
1) киев переоценен
2) киев никому не нужен
3) в киеве невозможно жить
4) если квартиру не может купить кассир из атб - значит киевское жилье никому недоступно
и т д
трайбека, замутишь? хоть поржем)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 30 чер, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:57
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:58
а гт - это васенька шоль?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:04
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:53
Влад, ну это уже перебор, натягивать свой жизненный опыт и способность к самоограничению на среднюю молодую семью, коих на самом деле всё меньше и меньше т.к. молодёжь сейчас совсем не спешит вступать в брак. Далее, если такая семья и создана, то по статистике у неё овердофига шансов распасться за эти 5 лет, особенно если их не связывают общие дети да еще и живут они с родителями
Ну и далеко не все родители помогут заначкой, даже если её имеют-посмотри на КК, не бедный человек, но грит о своих детях: сами, все сами. Да и вполне возможно, что родителям самим нужно будет помогать!
Вы описываете какой то идеальный случай, который выпадет ну может в 2-3 процентах случаев. Смотрю по однокласниках, одногрупниках, коллегах и просто знакомых своего дитяти: при среднем возрасте 25-30 лет, семейных единицы из минимум сотни человек о которых знаю и о лично купивших жильё не слышал (за всеми конечно не слежу но тем не менее) даже среди айтишников. Все что зарабатывают, тут же спускается.
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:12
drevlyanin 10 лет копи на квартиру отказывая во всем, 35 лет стажа - чтоб получать минимальную пенсию 1700 грн, дураков нет. Это вы могли ждать 30 лет пока в Европе появится вторая Франция, а молодежь значительно умнее
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Недвижимость не картошка. Цены определяются в первую очередь спросом. Если текущий объём покупают по текущим ценам, то все участники получают что хотели, это и есть справедливость. А разговоры про доступность чего-то там 90% - это сказки для пролетариата
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:46
Не, если денег совсем не жаль, можно и 8 тыр за 2,5 часа отдать или вы предпочитаете действовать как в бородатом анекдоте про цену галстука в магазине за углом?
Мой кейс: январь месяц, нужно было подключить два напольных газовых котла на производстве по воде и по газу взамен уставших. Работал ХОРОШИЙ сварщик с помощником два дня с перерывами на обед (зима, короткий день, холодно). Трубы резали и подгоняли сами на месте. Взяли 5000 грн. Ждал окно 3 дня.
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