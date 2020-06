Додано: Вів 30 чер, 2020 22:53

надо попросить трайбеку составить свод правил (защитных штампов) понаеха, мечтающего о квартире в киеве - я так не смогу написать как она при всем желании

одно ж и тоже все пишут скока существует ветка, одно и то же ж

типа:

1) киев переоценен

2) киев никому не нужен

3) в киеве невозможно жить

4) если квартиру не может купить кассир из атб - значит киевское жилье никому недоступно

и т д

трайбека, замутишь? хоть поржем)

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 30 чер, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.