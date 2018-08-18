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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4589459045914592

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:52

  flyman написав:Слабак, Трайбека тратить більше, і в неї стояк Круш, а в тебе орендований угол.

ну куда мне, понаеху херсонскому, тягаться с повелителем (или повелительницей - хз кто оно) круш
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:53

      Grand Touring написав:
      flyman написав:
      Grand Touring написав: да причем тут б, если обычная воспитанная девушка перехотела пока ехала из ЮБК в Бучу, может ну ее нафиг эту Бучу?

    в Тулу з своїм самоваром?
    мсьє збоченець.
    Якщо тре дєвувшка в Бучу, то шукається в Бучі (або Ірпені), а чого пертися на Хрещатик, без поняття, там шо, луччє цєна/качєство?
    конечно, цена/качество лучше. Флай, не мое дело, но захватывать не только пригороды Киева, но и центральную часть )))

    лічно мнє, навєрно, за час язди с Хріщатіка в Бучу пєрєхотєлось би...
    в Лавіну, теж надо за батоном і кєфіром, а не в бліжайший АТБ/Екомеркет/Фору, так как в Лавінє особий вкус випєчки і молочки (30кгрн в міс. на 4х)
    Востаннє редагувалось flyman в Вів 30 чер, 2020 22:56, всього редагувалось 4 разів.
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:53

    надо попросить трайбеку составить свод правил (защитных штампов) понаеха, мечтающего о квартире в киеве - я так не смогу написать как она при всем желании
    одно ж и тоже все пишут скока существует ветка, одно и то же ж
    типа:
    1) киев переоценен
    2) киев никому не нужен
    3) в киеве невозможно жить
    4) если квартиру не может купить кассир из атб - значит киевское жилье никому недоступно
    и т д
    трайбека, замутишь? хоть поржем)
    Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 30 чер, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:57

      flyman написав:лічно мнє, навєрно, за час язди с Хріщатіка в Бучу пєрєхотєлось би
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:58

    а гт - это васенька шоль?
    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
    kingkongovets
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:04

      kingkongovets написав:а гт - это васенька шоль?

    і xio13 пропав, совпадєніє?
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    flyman
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    Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:53

      Vlad442 написав:
      Hotab написав:Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину.
    Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?

    Молодая семья без детей, которая поставила себе задачу накопить на свою квартиру? Почему бы и нет?
    5 лет скромной жизни и своя квартира. Когда такое было?

    Это средняя семья в аренде. А если они живут с родителями, а если получают больше средней, а если родители заначкой помогут?



    Влад, ну это уже перебор, натягивать свой жизненный опыт и способность к самоограничению на среднюю молодую семью, коих на самом деле всё меньше и меньше т.к. молодёжь сейчас совсем не спешит вступать в брак. Далее, если такая семья и создана, то по статистике у неё овердофига шансов распасться за эти 5 лет, особенно если их не связывают общие дети да еще и живут они с родителями :shock:
    Ну и далеко не все родители помогут заначкой, даже если её имеют-посмотри на КК, не бедный человек, но грит о своих детях: сами, все сами. Да и вполне возможно, что родителям самим нужно будет помогать!
    Вы описываете какой то идеальный случай, который выпадет ну может в 2-3 процентах случаев. Смотрю по однокласниках, одногрупниках, коллегах и просто знакомых своего дитяти: при среднем возрасте 25-30 лет, семейных единицы из минимум сотни человек о которых знаю и о лично купивших жильё не слышал (за всеми конечно не слежу но тем не менее) даже среди айтишников. Все что зарабатывают, тут же спускается.
    drevlyanin
     
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:12

    drevlyanin 10 лет копи на квартиру отказывая во всем, 35 лет стажа - чтоб получать минимальную пенсию 1700 грн, дураков нет. Это вы могли ждать 30 лет пока в Европе появится вторая Франция, а молодежь значительно умнее
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:20

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    jj1981ua написав:
      Елена8 написав:
      jj1981ua написав:я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.

    Почему 90% населения должна быть подходящей цена Киевского жилья? Ведь в Киеве всего около 1082 тыс. квартир, а в стране порядка 40 миллионов населения.

    потому, что интересы и возможности 90% важнее 1-5% - это называется справедливость.

    я не говорю о жителях всей страны, только о тех, кто хотят жить в столице.
    я не понимаю почему все должны переплатить в угоду этим 1-5%.

    и вы исходите, что все 30 млн (я думаю эта цифра ближе к истине, но не утверждаю) хотят в Киев переехать? это не так и это другая тема - конечно, нужно развивать и регионы.
    Недвижимость не картошка. Цены определяются в первую очередь спросом. Если текущий объём покупают по текущим ценам, то все участники получают что хотели, это и есть справедливость. А разговоры про доступность чего-то там 90% - это сказки для пролетариата
    Faceless
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:46

      Прохожий написав:
      adeges написав:
      Santehnik написав:В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц,


    можно пожалуйста с этого места поподробнее. тут сын как раз на днях на работу выходит. 400 долларов, я ему подскажу, где без напряга 1-2 взять (сейлз не предлагать, не хочет).

    подсказываю но "без напряга" не получится...
    для начала учиться быть профи в любой "приземленной" области
    например: сварщик
    рассказываю: нужно было переварить 4 стояка вертикалки отопления(прятали в короба/стены), все было подготовлено(обрезано/выгнуты новые заготовки и подогнаны), приехал ХОРОШИЙ сварщик, работы на 2,5 часа с 1 кофебрэйк, ценник 8 тгрн...занавес...
    ...ждали свободного окна 4 дня...

    ... и кстати приехал с своим "хозяйством" на 10летнем МЛ(не бл.ха)

    про укладку плитки 1200х1200 ПА600грн/м2 рассказать?

    ...а "бумажки в офисе перекладывать" за 400 это даже оверпрайс...



    Не, если денег совсем не жаль, можно и 8 тыр за 2,5 часа отдать или вы предпочитаете действовать как в бородатом анекдоте про цену галстука в магазине за углом?
    Мой кейс: январь месяц, нужно было подключить два напольных газовых котла на производстве по воде и по газу взамен уставших. Работал ХОРОШИЙ сварщик с помощником два дня с перерывами на обед (зима, короткий день, холодно). Трубы резали и подгоняли сами на месте. Взяли 5000 грн. Ждал окно 3 дня.
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