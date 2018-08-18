Додано: Вів 30 чер, 2020 23:53

Vlad442 написав: Hotab написав: Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину.

Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают? , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину.Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?

Молодая семья без детей, которая поставила себе задачу накопить на свою квартиру? Почему бы и нет?

5 лет скромной жизни и своя квартира. Когда такое было?



Это средняя семья в аренде. А если они живут с родителями, а если получают больше средней, а если родители заначкой помогут? Молодая семья без детей, которая поставила себе задачу накопить на свою квартиру? Почему бы и нет?скромной жизни и своя квартира. Когда такое было?Это средняя семья в аренде. А если они живут с родителями, а если получают больше средней, а если родители заначкой помогут?

Влад, ну это уже перебор, натягивать свой жизненный опыт и способность к самоограничению на среднюю молодую семью, коих на самом деле всё меньше и меньше т.к. молодёжь сейчас совсем не спешит вступать в брак. Далее, если такая семья и создана, то по статистике у неё овердофига шансов распасться за эти 5 лет, особенно если их не связывают общие дети да еще и живут они с родителямиНу и далеко не все родители помогут заначкой, даже если её имеют-посмотри на КК, не бедный человек, но грит о своих детях: сами, все сами. Да и вполне возможно, что родителям самим нужно будет помогать!Вы описываете какой то идеальный случай, который выпадет ну может в 2-3 процентах случаев. Смотрю по однокласниках, одногрупниках, коллегах и просто знакомых своего дитяти: при среднем возрасте 25-30 лет, семейных единицы из минимум сотни человек о которых знаю и о лично купивших жильё не слышал (за всеми конечно не слежу но тем не менее) даже среди айтишников. Все что зарабатывают, тут же спускается.