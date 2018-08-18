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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:57
flyman написав:
лічно мнє, навєрно, за час язди с Хріщатіка в Бучу пєрєхотєлось би
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:58
а гт - это васенька шоль?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 30 чер, 2020 23:04
kingkongovets написав:
а гт - это васенька шоль?
і xio13 пропав, совпадєніє?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 30 чер, 2020 23:53
Vlad442 написав: Hotab написав:Vlad442
, то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину.
Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?
Молодая семья без детей, которая поставила себе задачу накопить на свою квартиру? Почему бы и нет?5 лет
скромной жизни и своя квартира. Когда такое было?
Это средняя семья в аренде. А если они живут с родителями, а если получают больше средней, а если родители заначкой помогут?
Влад, ну это уже перебор, натягивать свой жизненный опыт и способность к самоограничению на среднюю молодую семью, коих на самом деле всё меньше и меньше т.к. молодёжь сейчас совсем не спешит вступать в брак. Далее, если такая семья и создана, то по статистике у неё овердофига шансов распасться за эти 5 лет, особенно если их не связывают общие дети да еще и живут они с родителями
Ну и далеко не все родители помогут заначкой, даже если её имеют-посмотри на КК, не бедный человек, но грит о своих детях: сами, все сами. Да и вполне возможно, что родителям самим нужно будет помогать!
Вы описываете какой то идеальный случай, который выпадет ну может в 2-3 процентах случаев. Смотрю по однокласниках, одногрупниках, коллегах и просто знакомых своего дитяти: при среднем возрасте 25-30 лет, семейных единицы из минимум сотни человек о которых знаю и о лично купивших жильё не слышал (за всеми конечно не слежу но тем не менее) даже среди айтишников. Все что зарабатывают, тут же спускается.
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drevlyanin
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Додано: Сер 01 лип, 2020 00:12
drevlyanin 10 лет копи на квартиру отказывая во всем, 35 лет стажа - чтоб получать минимальную пенсию 1700 грн, дураков нет. Это вы могли ждать 30 лет пока в Европе появится вторая Франция, а молодежь значительно умнее
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Додано: Сер 01 лип, 2020 00:20
jj1981ua написав: Елена8 написав: jj1981ua написав:
я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.
Почему 90% населения должна быть подходящей цена Киевского жилья? Ведь в Киеве всего около 1082 тыс. квартир, а в стране порядка 40 миллионов населения.
потому, что интересы и возможности 90% важнее 1-5% - это называется справедливость.
я не говорю о жителях всей страны, только о тех, кто хотят жить в столице.
я не понимаю почему все должны переплатить в угоду этим 1-5%.
и вы исходите, что все 30 млн (я думаю эта цифра ближе к истине, но не утверждаю) хотят в Киев переехать? это не так и это другая тема - конечно, нужно развивать и регионы.
Недвижимость не картошка. Цены определяются в первую очередь спросом. Если текущий объём покупают по текущим ценам, то все участники получают что хотели, это и есть справедливость. А разговоры про доступность чего-то там 90% - это сказки для пролетариата
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Faceless
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Додано: Сер 01 лип, 2020 00:46
Прохожий написав: adeges написав: Santehnik написав:
В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц,
можно пожалуйста с этого места поподробнее. тут сын как раз на днях на работу выходит. 400 долларов, я ему подскажу, где без напряга
1-2 взять (сейлз не предлагать, не хочет).
подсказываю но "без напряга" не получится...
для начала учиться быть профи в любой "приземленной" области
например: сварщик
рассказываю: нужно было переварить 4 стояка вертикалки отопления(прятали в короба/стены), все было подготовлено(обрезано/выгнуты новые заготовки и подогнаны), приехал ХОРОШИЙ сварщик, работы на 2,5 часа с 1 кофебрэйк, ценник 8 тгрн...занавес...
...ждали свободного окна 4 дня...
... и кстати приехал с своим "хозяйством" на 10летнем МЛ(не бл.ха)
про укладку плитки 1200х1200 ПА600грн/м2 рассказать?
...а "бумажки в офисе перекладывать" за 400 это даже оверпрайс...
Не, если денег совсем не жаль, можно и 8 тыр за 2,5 часа отдать или вы предпочитаете действовать как в бородатом анекдоте про цену галстука в магазине за углом?
Мой кейс: январь месяц, нужно было подключить два напольных газовых котла на производстве по воде и по газу взамен уставших. Работал ХОРОШИЙ сварщик с помощником два дня с перерывами на обед (зима, короткий день, холодно). Трубы резали и подгоняли сами на месте. Взяли 5000 грн. Ждал окно 3 дня.
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drevlyanin
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Додано: Сер 01 лип, 2020 07:14
Grand Touring написав:drevlyanin
10 лет копи на квартиру отказывая во всем, 35 лет стажа - чтоб получать минимальную пенсию 1700 грн, дураков нет. Это вы могли ждать 30 лет пока в Европе появится вторая Франция, а молодежь значительно умнее
Плюсанул. Давно никто так емко и кратко не писал.
Так что все идет к обвалу и забитым окнам ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Сер 01 лип, 2020 07:28
Хомякоид написав:
Так что все идет к обвалу и забитым окнам ?
сначала забьют окна в Виннице, потом очередь и до Киева дойдёт, когда некому будет жить. Старики вымрут а молодёжь выедет. Думаю лет 20-30 еще есть.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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vitaliian
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