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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4589459045914592

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:57

  flyman написав:лічно мнє, навєрно, за час язди с Хріщатіка в Бучу пєрєхотєлось би
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:58

а гт - это васенька шоль?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:04

  kingkongovets написав:а гт - это васенька шоль?

і xio13 пропав, совпадєніє?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:53

  Vlad442 написав:
  Hotab написав:Vlad442 , то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину.
Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?

Молодая семья без детей, которая поставила себе задачу накопить на свою квартиру? Почему бы и нет?
5 лет скромной жизни и своя квартира. Когда такое было?

Это средняя семья в аренде. А если они живут с родителями, а если получают больше средней, а если родители заначкой помогут?



Влад, ну это уже перебор, натягивать свой жизненный опыт и способность к самоограничению на среднюю молодую семью, коих на самом деле всё меньше и меньше т.к. молодёжь сейчас совсем не спешит вступать в брак. Далее, если такая семья и создана, то по статистике у неё овердофига шансов распасться за эти 5 лет, особенно если их не связывают общие дети да еще и живут они с родителями :shock:
Ну и далеко не все родители помогут заначкой, даже если её имеют-посмотри на КК, не бедный человек, но грит о своих детях: сами, все сами. Да и вполне возможно, что родителям самим нужно будет помогать!
Вы описываете какой то идеальный случай, который выпадет ну может в 2-3 процентах случаев. Смотрю по однокласниках, одногрупниках, коллегах и просто знакомых своего дитяти: при среднем возрасте 25-30 лет, семейных единицы из минимум сотни человек о которых знаю и о лично купивших жильё не слышал (за всеми конечно не слежу но тем не менее) даже среди айтишников. Все что зарабатывают, тут же спускается.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:12

drevlyanin 10 лет копи на квартиру отказывая во всем, 35 лет стажа - чтоб получать минимальную пенсию 1700 грн, дураков нет. Это вы могли ждать 30 лет пока в Европе появится вторая Франция, а молодежь значительно умнее
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  Елена8 написав:
  jj1981ua написав:я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.

Почему 90% населения должна быть подходящей цена Киевского жилья? Ведь в Киеве всего около 1082 тыс. квартир, а в стране порядка 40 миллионов населения.

потому, что интересы и возможности 90% важнее 1-5% - это называется справедливость.

я не говорю о жителях всей страны, только о тех, кто хотят жить в столице.
я не понимаю почему все должны переплатить в угоду этим 1-5%.

и вы исходите, что все 30 млн (я думаю эта цифра ближе к истине, но не утверждаю) хотят в Киев переехать? это не так и это другая тема - конечно, нужно развивать и регионы.
Недвижимость не картошка. Цены определяются в первую очередь спросом. Если текущий объём покупают по текущим ценам, то все участники получают что хотели, это и есть справедливость. А разговоры про доступность чего-то там 90% - это сказки для пролетариата
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:46

  Прохожий написав:
  adeges написав:
  Santehnik написав:В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц,


можно пожалуйста с этого места поподробнее. тут сын как раз на днях на работу выходит. 400 долларов, я ему подскажу, где без напряга 1-2 взять (сейлз не предлагать, не хочет).

подсказываю но "без напряга" не получится...
для начала учиться быть профи в любой "приземленной" области
например: сварщик
рассказываю: нужно было переварить 4 стояка вертикалки отопления(прятали в короба/стены), все было подготовлено(обрезано/выгнуты новые заготовки и подогнаны), приехал ХОРОШИЙ сварщик, работы на 2,5 часа с 1 кофебрэйк, ценник 8 тгрн...занавес...
...ждали свободного окна 4 дня...

... и кстати приехал с своим "хозяйством" на 10летнем МЛ(не бл.ха)

про укладку плитки 1200х1200 ПА600грн/м2 рассказать?

...а "бумажки в офисе перекладывать" за 400 это даже оверпрайс...



Не, если денег совсем не жаль, можно и 8 тыр за 2,5 часа отдать или вы предпочитаете действовать как в бородатом анекдоте про цену галстука в магазине за углом?
Мой кейс: январь месяц, нужно было подключить два напольных газовых котла на производстве по воде и по газу взамен уставших. Работал ХОРОШИЙ сварщик с помощником два дня с перерывами на обед (зима, короткий день, холодно). Трубы резали и подгоняли сами на месте. Взяли 5000 грн. Ждал окно 3 дня.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 07:14

  Grand Touring написав:drevlyanin 10 лет копи на квартиру отказывая во всем, 35 лет стажа - чтоб получать минимальную пенсию 1700 грн, дураков нет. Это вы могли ждать 30 лет пока в Европе появится вторая Франция, а молодежь значительно умнее


Плюсанул. Давно никто так емко и кратко не писал.
Так что все идет к обвалу и забитым окнам ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 07:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Так что все идет к обвалу и забитым окнам ?
сначала забьют окна в Виннице, потом очередь и до Киева дойдёт, когда некому будет жить. Старики вымрут а молодёжь выедет. Думаю лет 20-30 еще есть.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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