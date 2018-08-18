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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:57
flyman написав:
лічно мнє, навєрно, за час язди с Хріщатіка в Бучу пєрєхотєлось би
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:58
а гт - это васенька шоль?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 23:04
kingkongovets написав:
а гт - это васенька шоль?
і xio13 пропав, совпадєніє?
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Додано: Вів 30 чер, 2020 23:53
Vlad442 написав: Hotab написав:Vlad442
, то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину.
Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?
Молодая семья без детей, которая поставила себе задачу накопить на свою квартиру? Почему бы и нет?5 лет
скромной жизни и своя квартира. Когда такое было?
Это средняя семья в аренде. А если они живут с родителями, а если получают больше средней, а если родители заначкой помогут?
Влад, ну это уже перебор, натягивать свой жизненный опыт и способность к самоограничению на среднюю молодую семью, коих на самом деле всё меньше и меньше т.к. молодёжь сейчас совсем не спешит вступать в брак. Далее, если такая семья и создана, то по статистике у неё овердофига шансов распасться за эти 5 лет, особенно если их не связывают общие дети да еще и живут они с родителями
Ну и далеко не все родители помогут заначкой, даже если её имеют-посмотри на КК, не бедный человек, но грит о своих детях: сами, все сами. Да и вполне возможно, что родителям самим нужно будет помогать!
Вы описываете какой то идеальный случай, который выпадет ну может в 2-3 процентах случаев. Смотрю по однокласниках, одногрупниках, коллегах и просто знакомых своего дитяти: при среднем возрасте 25-30 лет, семейных единицы из минимум сотни человек о которых знаю и о лично купивших жильё не слышал (за всеми конечно не слежу но тем не менее) даже среди айтишников. Все что зарабатывают, тут же спускается.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 00:20
jj1981ua написав: Елена8 написав: jj1981ua написав:
я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.
Почему 90% населения должна быть подходящей цена Киевского жилья? Ведь в Киеве всего около 1082 тыс. квартир, а в стране порядка 40 миллионов населения.
потому, что интересы и возможности 90% важнее 1-5% - это называется справедливость.
я не говорю о жителях всей страны, только о тех, кто хотят жить в столице.
я не понимаю почему все должны переплатить в угоду этим 1-5%.
и вы исходите, что все 30 млн (я думаю эта цифра ближе к истине, но не утверждаю) хотят в Киев переехать? это не так и это другая тема - конечно, нужно развивать и регионы.
Недвижимость не картошка. Цены определяются в первую очередь спросом. Если текущий объём покупают по текущим ценам, то все участники получают что хотели, это и есть справедливость. А разговоры про доступность чего-то там 90% - это сказки для пролетариата
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Faceless
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Додано: Сер 01 лип, 2020 00:46
Прохожий написав: adeges написав: Santehnik написав:
В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц,
можно пожалуйста с этого места поподробнее. тут сын как раз на днях на работу выходит. 400 долларов, я ему подскажу, где без напряга
1-2 взять (сейлз не предлагать, не хочет).
подсказываю но "без напряга" не получится...
для начала учиться быть профи в любой "приземленной" области
например: сварщик
рассказываю: нужно было переварить 4 стояка вертикалки отопления(прятали в короба/стены), все было подготовлено(обрезано/выгнуты новые заготовки и подогнаны), приехал ХОРОШИЙ сварщик, работы на 2,5 часа с 1 кофебрэйк, ценник 8 тгрн...занавес...
...ждали свободного окна 4 дня...
... и кстати приехал с своим "хозяйством" на 10летнем МЛ(не бл.ха)
про укладку плитки 1200х1200 ПА600грн/м2 рассказать?
...а "бумажки в офисе перекладывать" за 400 это даже оверпрайс...
Не, если денег совсем не жаль, можно и 8 тыр за 2,5 часа отдать или вы предпочитаете действовать как в бородатом анекдоте про цену галстука в магазине за углом?
Мой кейс: январь месяц, нужно было подключить два напольных газовых котла на производстве по воде и по газу взамен уставших. Работал ХОРОШИЙ сварщик с помощником два дня с перерывами на обед (зима, короткий день, холодно). Трубы резали и подгоняли сами на месте. Взяли 5000 грн. Ждал окно 3 дня.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 08:15
Хомякоид написав: Grand Touring написав:drevlyanin
10 лет копи на квартиру отказывая во всем, 35 лет стажа - чтоб получать минимальную пенсию 1700 грн, дураков нет. Это вы могли ждать 30 лет пока в Европе появится вторая Франция, а молодежь значительно умнее
Плюсанул. Давно никто так емко и кратко не писал.
Так что все идет к обвалу и забитым окнам ?
хомяк, а расскажи как ты на свои чабанчики накопил
поделись опытом, раз уж так уж
сколько лет ушло?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 08:30
Santehnik написав:
В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц, при этом недвига стоит на уровне каких-то Киргизий или Молдов.
скажите для 10 млн трудоспособного населения есть в Украине работа на 1-2 куе в месяц? Можно и президентом стать, но президент один а желающих много. Представляете что будет если все станут дальнобойщиками и сварщиками? Кто будет лечить и учить ваших деток. Если врачи/учителя/коммунальщики/водители трамваев нужны обществу, почему они не имеют возможности (или права?) накопить на свое жильё?
лично вас устраивает такая "справедливость" когда вас будет лечить бездомный врач
Faceless написав:
Если текущий объём покупают по текущим ценам, то все участники получают что хотели, это и есть справедливость
? почему вы считаете что если у вас все в жизни сложилось значит всё справедливо? есть очень много людей квалифицированных специалистов, нужных обществу которые за 30 лет честной работы не смогут накопить на крушу.
Цена на недвижимостью обоснована количеством денег которое крутится в данной местности, а не средними медианными зарплатами. Распределение денег в нашем обществе крайне неравномерное, какие то чиновники получают от 50к, врачам которые рискуют жизнью со скандалами не могут начислить надбавки, а про надбавки скажем для кондукторов (они тоже рискуют подхватить корону) речь вообще не идет. Может сократить всех у кого зп меньше 2куе и посмотреть комфортно ли будет жить в такой стране. Рассуждатели блин.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 01 лип, 2020 08:44, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Додано: Сер 01 лип, 2020 08:37
vitaliian написав: Santehnik написав:
В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц, при этом недвига стоит на уровне каких-то Киргизий или Молдов.
скажите для 10 млн трудоспособного населения есть в Украине работа на 1-2 куе в месяц? Можно и президентом стать, но президент один а желающих много. Представляете что будет если все станут дальнобойщиками и сварщиками? Кто будет лечить и учить ваших деток. Если врачи/учителя/коммунальщики/водители трамваев нужны обществу, почему они не имеют возможности (или права?) накопить на свое жильё?
Faceless написав:
Если текущий объём покупают по текущим ценам, то все участники получают что хотели, это и есть справедливость
вас устаивает такая "справедливость" когда вас будет лечить бездомный врач?
а такі бувають?
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flyman
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Додано: Сер 01 лип, 2020 08:41
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5001720#p5001720
edvardd написав: swan forever написав:
Какое-то странное чуйство вызывает эта ухудшающаяся статистика. Очень играет на руку властям. И ЕС закрыт для гастеров-квартальщиков, нехай асфальт кладут за пять тыщ; и на море только у себя в стране, ибо непуй по всяким адриатикам ездить; и по делам хрен съездишь или сделаешь....
Шо-та подозрительно мне это всё.
потребление хлеба в стране май май уменьшилось на 15%, так что гастеров приросло...
Цікаво, до чого б це?
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