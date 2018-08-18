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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:04
vitaliian написав: Santehnik написав:
В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц, при этом недвига стоит на уровне каких-то Киргизий или Молдов.
скажите для 10 млн трудоспособного населения есть в Украине работа на 1-2 куе в месяц? Можно и президентом стать, но президент один а желающих много. Представляете что будет если все станут дальнобойщиками и сварщиками? Кто будет лечить и учить ваших деток. Если врачи/учителя/коммунальщики/водители трамваев нужны обществу, почему они не имеют возможности (или права?) накопить на свое жильё?
лично вас устраивает такая "справедливость" когда вас будет лечить бездомный врач
Faceless написав:
Если текущий объём покупают по текущим ценам, то все участники получают что хотели, это и есть справедливость
? почему вы считаете что если у вас все в жизни сложилось значит всё справедливо? есть очень много людей квалифицированных специалистов, нужных обществу которые за 30 лет честной работы не смогут накопить на крушу.
Цена на недвижимостью обоснована количеством денег которое крутится в данной местности, а не средними медианными зарплатами. Распределение денег в нашем обществе крайне неравномерное, какие то чиновники получают от 50к, врачам которые рискуют жизнью со скандалами не могут начислить надбавки, а про надбавки скажем для кондукторов (они тоже рискуют подхватить корону) речь вообще не идет. Может сократить всех у кого зп меньше 2куе и посмотреть комфортно ли будет жить в такой стране. Рассуждатели блин.
Если бы в Киеве была работа на 2куе для 10 млн, то недвига была бы так же недоступна как сейчас, но по другим ценам.
Доступность не вопрос цены, а вопрос 1 млн квартир на 10 млн желающих.
При этом никто на стройку идти не хочет. Предпочитают чтобы кто-то другой на жаре раствор мешал за 5 коп чтобы обеспечить народ доступным жильём
Про врачей, кондукторов и чиновников - кто толерантен к коррупции и этим чиновникам? Эти же врачи и кондуктора, которые сами имеют свой гешефт и им комфортно в этой системе. Они тоже при желании
могут накопить на квартиру. Я приводил пример средней семьи на среднюю ЗП.
Чтобы Украина стала Гермаией, её нужно заселить немцами и подождать 30 лет.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Сер 01 лип, 2020 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:19
Врачи кстати, игроки на РН. Плиточник знакомый ложил плитку врачу с Феофании. Ремонт шел параллельно в шести квартирах. Родственник-стоматолог каждые три года новую недвигу приобретает.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:21
Faceless написав:
Недвижимость не картошка. Цены определяются в первую очередь спросом. Если текущий объём покупают по текущим ценам, то все участники получают что хотели, это и есть справедливость.
А разговоры про доступность чего-то там 90% - это сказки для пролетариата
покупают т.к. нет вариантов. я приводил пример с электричеством. там тоже все покупают.
и судя по сказанному, вы себя не считаете пролетариатом? и чем же занимаетесь, если не секрет?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:21
drevlyanin написав: Vlad442 написав: Hotab написав:Vlad442
, то есть в Киеве семья из двух понаехов может прожить на 10 т грн в месяц,включая коммуналку?? И пять лет не ездить не только отдыхать, но и на родину.
Они едят мивину и носят секонд? Мобильный пополняют? Стригутся? Ногти делают?
Молодая семья без детей, которая поставила себе задачу накопить на свою квартиру? Почему бы и нет?5 лет
скромной жизни и своя квартира. Когда такое было?
Это средняя семья в аренде. А если они живут с родителями, а если получают больше средней, а если родители заначкой помогут?
Влад, ну это уже перебор, натягивать свой жизненный опыт и способность к самоограничению на среднюю молодую семью, коих на самом деле всё меньше и меньше т.к. молодёжь сейчас совсем не спешит вступать в брак. Далее, если такая семья и создана, то по статистике у неё овердофига шансов распасться за эти 5 лет, особенно если их не связывают общие дети да еще и живут они с родителями
Ну и далеко не все родители помогут заначкой, даже если её имеют-посмотри на КК, не бедный человек, но грит о своих детях: сами, все сами. Да и вполне возможно, что родителям самим нужно будет помогать!
Вы описываете какой то идеальный случай, который выпадет ну может в 2-3 процентах случаев. Смотрю по однокласниках, одногрупниках, коллегах и просто знакомых своего дитяти: при среднем возрасте 25-30 лет, семейных единицы из минимум сотни человек о которых знаю и о лично купивших жильё не слышал (за всеми конечно не слежу но тем не менее) даже среди айтишников. Все что зарабатывают, тут же спускается.
Это идеальный случай для примера потому что в большинстве случаев детям помогают родители. Поэтому сюда можно приплюсовать и их накопления и способность копить.
То, что многие живут одни и/или в аренде, это их сознательный выбор. Они не хотят
копить и во всем себе отказывать. Будут всю жизнь снимать ближе к работе, а на старости вернутся в условный Харьков, где их ждёт родительская трёшка.
Стереотип, что все хотят купить, сейчас не на 100% соответствует действительности.
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Vlad442
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:28
vitaliian написав:
Кто будет лечить и учить ваших деток. Если врачи/учителя/коммунальщики/водители трамваев нужны обществу, почему они не имеют возможности (или права?) накопить на свое жильё?
ну люди живут моментом и видят себя только сверху пирамиды. остальные - это пыль. печаль в том, что они и детей своих растят в том же духе ... и часто вырастает бы***, которое что-то о себе мнит (новости читаешь, а там только про это бы*** и пишут).
vitaliian написав:лично вас устраивает такая "справедливость" когда вас будет лечить бездомный врач
? почему вы считаете что если у вас все в жизни сложилось значит всё справедливо? есть очень много людей квалифицированных специалистов, нужных обществу которые за 30 лет честной работы не смогут накопить на крушу.
у меня в доме есть семья врачей - им +-45. культурные, спокойные и приятные люди. но квартиру им купили родители - зп врача не предусматривает таких покупок.
система ур**, но некоторых она устраивает. как по мне тут еще есть ущербное желание некоторых личностей возвышаться над остальными.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:30
vitaliian написав:
лично вас устраивает такая "справедливость" когда вас будет лечить бездомный врач
Faceless написав:
Если текущий объём покупают по текущим ценам, то все участники получают что хотели, это и есть справедливость
? почему вы считаете что если у вас все в жизни сложилось значит всё справедливо? есть очень много людей квалифицированных специалистов, нужных обществу которые за 30 лет честной работы не смогут накопить на крушу.
То, что кто-то не может накопить на крушу, не делает его бездомным.
То, что есть очень много хороших людей, совсем не означает, что надо взять и между ними все поделить, в частности новые квартиры - это не имеет ничего общего со справедливостью. Всех много, всего - мало, а все попытки распределить директивно приводили и приводят только к коррупции и ещё большей несправедливости
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:36
Faceless написав: vitaliian написав:
лично вас устраивает такая "справедливость" когда вас будет лечить бездомный врач
Faceless написав:
Если текущий объём покупают по текущим ценам, то все участники получают что хотели, это и есть справедливость
? почему вы считаете что если у вас все в жизни сложилось значит всё справедливо? есть очень много людей квалифицированных специалистов, нужных обществу которые за 30 лет честной работы не смогут накопить на крушу.
То, что кто-то не может накопить на крушу, не делает его бездомным.
То, что есть очень много хороших людей, совсем не означает, что надо взять и между ними все поделить, в частности новые квартиры - это не имеет ничего общего со справедливостью. Всех много, всего - мало, а все попытки распределить директивно приводили и приводят только к коррупции и ещё большей несправедливости
вы перекручиваете. я тоже категорически против раздачи чего-либо, особенно квартир - кубло коррупции.
и отнимать тоже не стоит - вопрос не в этом. вопрос в том, что цены завышены и раздуты в интересах узкой прослойки людей.
правда в том, что при капитализме больше всех получают те, чье направление генерит больше прибыли. и чтобы врачи получали много нужна система как в сша, когда врачи жируют, а все остальные за это платят. а пока у нас врачи (я про всех в этой системе, а не отдельных) не генерят денежный поток - будут столько и получать. но это не нормально и, как следствие, наша медицина разваливается.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:57
Vlad442 написав:
Это идеальный случай для примера потому что в большинстве случаев детям помогают родители.
Заблуждение. Возможно в вашем лендлордском кругу так. В моем, менее обеспеченном, в лучшем случае помощь пока учишься. Потом сам, а в последствии на твоём же горбу родители с минимальной пенсией.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:59
Santehnik написав:
В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц,
можно список профессий с постоянным доходом 1-2 тыс. долл? Но такой, чтоб это было правило, а не исключение.
На днях слушал одного парня, ехал на клубнику в Германию. 0,75 евро за кило платят. Говорит, что если работать по 12 часов то за 50 дней можно заработать 3000 евро.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:59
Faceless написав:
То, что кто-то не может накопить на крушу, не делает его бездомным.
вы можете ответить на пару простых вопросов без манипуляций? 1. сколько получает санитарка которая присматривает за больными после операции (кормит с ложечки, выносит биологические жидкости)? 2. по вашей моделе справедливости где она должна жить если например родители живут в селе, мужа нет, зарплаты на аренду квартиры не хватает, шансов собрать на свое жилье меньше нуля.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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