Додано: Сер 01 лип, 2020 10:14



роттердам, торговлю на крови и свинарчуков?

кто теперь виноват в вашем плачевном положении?

пандемия и мировая рецессия?

жадные лендлорды и рылы?

может все же прислушаетесь к совету стараться работать больше и лучше, прекратите размазывать бесконечные сопли по страницам форума и нести бред?

не умеешь работать головой - работай руками, ну получается руками - есть еще куча других членов тела

кива вон рекомендует по "по крышам бегать, ловить воробьев и голубей и продавать их в цирк, или почки с печенью продавать" (привет электорату опзж)

тема не о тяжкой доли невдах и не о несправедливости мира

