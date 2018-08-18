Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
шановни обвалишки, а почему никто давно уже не упоминает коррупцию и барыг? роттердам, торговлю на крови и свинарчуков? кто теперь виноват в вашем плачевном положении? пандемия и мировая рецессия? жадные лендлорды и рылы? может все же прислушаетесь к совету стараться работать больше и лучше, прекратите размазывать бесконечные сопли по страницам форума и нести бред? не умеешь работать головой - работай руками, ну получается руками - есть еще куча других членов тела кива вон рекомендует по "по крышам бегать, ловить воробьев и голубей и продавать их в цирк, или почки с печенью продавать" (привет электорату опзж) тема не о тяжкой доли невдах и не о несправедливости мира тема о тенденциях кржн
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 01 лип, 2020 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
О - які цікаві розмови на соціальні теми пішли ... Кожний дивиться на ситуацію з власного досвіду . А молодь вибудовує стратегію життя так само . Якщо у мене спільне життя з батьками не задалося - то я і дітям допоміг не втрапити в таку ж халепу . Ну а про доходи на житло ... Насправді переважна більшість хоче жити в країні соціального типу ( у нас такі приклади - Швеція чи Канада ) . Але для цього треба , щоб абсолютно всі заробляли багато грошей - а для цього треба мати дуже прибуткове виробництво - яке всіх годуватиме . От хтось може на пальцях пояснити , за рахунок чого живуть такі країни , як Греція , Португалія чи там Словаччина і Фінляндія - чого вони так багато виробляють і продають кудись , що вистачає на все і всіх ?
Faceless написав:Недвижимость не картошка. Цены определяются в первую очередь спросом.
Это справедливо при условии, что цена продажи не ниже себестоимости или не на много ниже себестоимости. Та справедливость, о которой Вы говорите больше применима к определению прибыльности. При себестоимости 500 у.е.. продать за 600 или 1200.
Если текущий объём покупают по текущим ценам, то все участники получают что хотели, это и есть справедливость
ага...Если в договоре рассрочка с привязкой к баксу в одну сторону-в сторону роста бакса, то это как раз то, что Вы хотели... если дом разваливается, денег нет и приходится брать взаймы, то это то, что Вы хотели. Если основная масса квартир-однушки, хотя семье надо 2-3 комнаты, то это то, что Вы хотели
kingkongovets написав:тема не о тяжкой доли невдах и не о несправедливости мира тема о тенденциях кржн
вот это и обсуждаем. по мнению интеллектуально ущербных, врачи и учителя - это невдахи, а кржн - для избранных. представляю с какими "ценностями" вырастут ваши дети.
зы: и чем же ты, успешный клоун, занимаешься? обычно такая риторика свойственна людям, которые, если копнуть глубже, ничего из себя не представляют и 90% того, что они имеют основано на их родителях или удачном стечении обстоятельств (начиная от "удачно женился" и заканчивая "умерла бабушка - досталась квартирка".
Востаннє редагувалось jj1981ua в Сер 01 лип, 2020 10:29, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Faceless написав:То, что кто-то не может накопить на крушу, не делает его бездомным.
вы можете ответить на пару простых вопросов без манипуляций? 1. сколько получает санитарка которая присматривает за больными после операции (кормит с ложечки, выносит биологические жидкости)? 2. где она должна жить если например родители живут в селе, мужа нет, зарплаты на аренду квартиры не хватает, шансов собрать на свое жилье меньше нуля? Я не подталкиваю никого к мысли что она обязательно должна бомжевать, просто интересно ваше мнение на какую жизнь заслуживает этот человек в вашей моделе справедливого мира?
А чего тут непонятного. Если она не может заработать санитаркой, то - должна пойти в платную клинику (ее не возьмут, ибо ей 50, старая уже, но кого это интересует), может выучиться на айтишника ( ), ну или хотя бы в таксисты. В любом случае, она должна встать и ПОЙТИ РАБОТАТЬ, а не заниматься какой-то фигней.
kingkongovets написав:тема не о тяжкой доли невдах и не о несправедливости мира тема о тенденциях кржн
вот это и обсуждаем. по мнению интеллектуально ущербных, врачи и учителя - это невдахи, а кржн - для избранных. представляю с какими "ценностями" вырастут ваши дети.
только ущербные могут считать, врачей и учителей невдахами для интереса посмотри на автопарки под больницами и поинтересуйся сколько может заработать хороший учитель диплом учителя, врача, или инженера - это не пропуск в мир обеспеченных людей и не показатель того, что его обладатель на самом деле является тем, что там написано я был женат на враче и имел тещу врача) поверь - многие бизнесмены могут только позавидовать таким доходам
зы: кстати мои дети УЖЕ выросли и стали успешными, сами зарабатывают себе на аренду, сами купили машины и сами копят на свою недвигу и я ими горжусь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:тема не о тяжкой доли невдах и не о несправедливости мира тема о тенденциях кржн
вот это и обсуждаем. по мнению интеллектуально ущербных, врачи и учителя - это невдахи, а кржн - для избранных. представляю с какими "ценностями" вырастут ваши дети.
только ущербные могут считать, врачей и учителей невдахами для интереса посмотри на автопарки под больницами и поинтересуйся сколько может заработать хороший учитель диплом учителя, врача, или инженера - это не пропуск в мир обеспеченных людей и не показатель того, что его обладатель на самом деле является тем, что там написано я был женат на враче и имел тещу врача) поверь - многие бизнесмены могут только позавидовать таким доходам
из 186т врачей (на 2018 год) сколько нормально зарабатывают? в этом мире далеко не все с бизнес жилкой.
kingkongovets написав:зы: кстати мои дети УЖЕ выросли и стали успешными, сами зарабатывают себе на аренду, сами купили машины и сами копят на свою недвигу и я ими горжусь
рад за вас, у меня еще все впереди.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua написав:из 186т врачей (на 2018 год) сколько нормально зарабатывают? в этом мире далеко не все с бизнес жилкой.
это жесткий офтоп, ты абсолютно не в теме как и сколько зарабатывают врачи и я не буду здесь это объяснять, но сам факт того, что ты приводишь в пример именно врачей наиболее красноречиво говорит насколько ты далек от реалий
зы: попробуй предложить врачу из медгородка на метростровской, или акушеру из 7го роддмома, работающим на 0.25 ставки перейти в частную клинику на з/п в 50 тыс грн
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 01 лип, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.