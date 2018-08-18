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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45924593459445954596 ... 4598>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:14

шановни обвалишки, а почему никто давно уже не упоминает коррупцию и барыг?
роттердам, торговлю на крови и свинарчуков?
кто теперь виноват в вашем плачевном положении?
пандемия и мировая рецессия?
жадные лендлорды и рылы?
может все же прислушаетесь к совету стараться работать больше и лучше, прекратите размазывать бесконечные сопли по страницам форума и нести бред?
не умеешь работать головой - работай руками, ну получается руками - есть еще куча других членов тела
кива вон рекомендует по "по крышам бегать, ловить воробьев и голубей и продавать их в цирк, или почки с печенью продавать" (привет электорату опзж) :mrgreen:
тема не о тяжкой доли невдах и не о несправедливости мира
тема о тенденциях кржн
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 01 лип, 2020 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О - які цікаві розмови на соціальні теми пішли ...
Кожний дивиться на ситуацію з власного досвіду . А молодь вибудовує стратегію життя так само . Якщо у мене спільне життя з батьками не задалося - то я і дітям допоміг не втрапити в таку ж халепу .
Ну а про доходи на житло ... Насправді переважна більшість хоче жити в країні соціального типу ( у нас такі приклади - Швеція чи Канада ) . Але для цього треба , щоб абсолютно всі заробляли багато грошей - а для цього треба мати дуже прибуткове виробництво - яке всіх годуватиме .
От хтось може на пальцях пояснити , за рахунок чого живуть такі країни , як Греція , Португалія чи там Словаччина і Фінляндія - чого вони так багато виробляють і продають кудись , що вистачає на все і всіх ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:тема о тенденциях кржн

По которой ты не написал ни слова ни разу.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Недвижимость не картошка. Цены определяются в первую очередь спросом.

Это справедливо при условии, что цена продажи не ниже себестоимости или не на много ниже себестоимости. Та справедливость, о которой Вы говорите больше применима к определению прибыльности. При себестоимости 500 у.е.. продать за 600 или 1200.

Если текущий объём покупают по текущим ценам, то все участники получают что хотели, это и есть справедливость

ага...Если в договоре рассрочка с привязкой к баксу в одну сторону-в сторону роста бакса, то это как раз то, что Вы хотели...
если дом разваливается, денег нет и приходится брать взаймы, то это то, что Вы хотели.
Если основная масса квартир-однушки, хотя семье надо 2-3 комнаты, то это то, что Вы хотели
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:25

  kingkongovets написав:тема не о тяжкой доли невдах и не о несправедливости мира
тема о тенденциях кржн

вот это и обсуждаем. по мнению интеллектуально ущербных, врачи и учителя - это невдахи, а кржн - для избранных.
представляю с какими "ценностями" вырастут ваши дети.

зы: и чем же ты, успешный клоун, занимаешься? обычно такая риторика свойственна людям, которые, если копнуть глубже, ничего из себя не представляют и 90% того, что они имеют основано на их родителях или удачном стечении обстоятельств (начиная от "удачно женился" и заканчивая "умерла бабушка - досталась квартирка".
Востаннє редагувалось jj1981ua в Сер 01 лип, 2020 10:29, всього редагувалось 1 раз.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:28

      Puente написав:Якщо у мене спільне життя з батьками не задалося - то я і дітям допоміг не втрапити в таку ж халепу .

    Я добавлю:
    если родители не могли или не хотели помогать мне, то я прикладываю максимум усилий, чтобы мои дети стартовали с лучшей позиции.


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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:29

      vitaliian написав:
      Faceless написав:То, что кто-то не может накопить на крушу, не делает его бездомным.
    вы можете ответить на пару простых вопросов без манипуляций? 1. сколько получает санитарка которая присматривает за больными после операции (кормит с ложечки, выносит биологические жидкости)? 2. где она должна жить если например родители живут в селе, мужа нет, зарплаты на аренду квартиры не хватает, шансов собрать на свое жилье меньше нуля? Я не подталкиваю никого к мысли что она обязательно должна бомжевать, просто интересно ваше мнение на какую жизнь заслуживает этот человек в вашей моделе справедливого мира?


    А чего тут непонятного. Если она не может заработать санитаркой, то - должна пойти в платную клинику (ее не возьмут, ибо ей 50, старая уже, но кого это интересует), может выучиться на айтишника ( :mrgreen: ), ну или хотя бы в таксисты.
    В любом случае, она должна встать и ПОЙТИ РАБОТАТЬ, а не заниматься какой-то фигней.
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:30

      jj1981ua написав:
      kingkongovets написав:тема не о тяжкой доли невдах и не о несправедливости мира
    тема о тенденциях кржн

    вот это и обсуждаем. по мнению интеллектуально ущербных, врачи и учителя - это невдахи, а кржн - для избранных.
    представляю с какими "ценностями" вырастут ваши дети.


    только ущербные могут считать, врачей и учителей невдахами
    для интереса посмотри на автопарки под больницами и поинтересуйся сколько может заработать хороший учитель
    диплом учителя, врача, или инженера - это не пропуск в мир обеспеченных людей
    и не показатель того, что его обладатель на самом деле является тем, что там написано
    я был женат на враче и имел тещу врача) поверь - многие бизнесмены могут только позавидовать таким доходам

    зы: кстати мои дети УЖЕ выросли и стали успешными, сами зарабатывают себе на аренду, сами купили машины и сами копят на свою недвигу
    и я ими горжусь
    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
    kingkongovets
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:37

      kingkongovets написав:
      jj1981ua написав:
      kingkongovets написав:тема не о тяжкой доли невдах и не о несправедливости мира
    тема о тенденциях кржн

    вот это и обсуждаем. по мнению интеллектуально ущербных, врачи и учителя - это невдахи, а кржн - для избранных.
    представляю с какими "ценностями" вырастут ваши дети.


    только ущербные могут считать, врачей и учителей невдахами
    для интереса посмотри на автопарки под больницами и поинтересуйся сколько может заработать хороший учитель
    диплом учителя, врача, или инженера - это не пропуск в мир обеспеченных людей
    и не показатель того, что его обладатель на самом деле является тем, что там написано
    я был женат на враче и имел тещу врача) поверь - многие бизнесмены могут только позавидовать таким доходам


    из 186т врачей (на 2018 год) сколько нормально зарабатывают? в этом мире далеко не все с бизнес жилкой.
      kingkongovets написав:зы: кстати мои дети УЖЕ выросли и стали успешными, сами зарабатывают себе на аренду, сами купили машины и сами копят на свою недвигу
    и я ими горжусь

    рад за вас, у меня еще все впереди.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:40

        jj1981ua написав:из 186т врачей (на 2018 год) сколько нормально зарабатывают? в этом мире далеко не все с бизнес жилкой.


      это жесткий офтоп, ты абсолютно не в теме как и сколько зарабатывают врачи и я не буду здесь это объяснять, но сам факт того, что ты приводишь в пример именно врачей наиболее красноречиво говорит насколько ты далек от реалий :mrgreen:

      зы: попробуй предложить врачу из медгородка на метростровской, или акушеру из 7го роддмома, работающим на 0.25 ставки перейти в частную клинику на з/п в 50 тыс грн :mrgreen:
      Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 01 лип, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
      Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
      kingkongovets
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