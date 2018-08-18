Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:тема не о тяжкой доли невдах и не о несправедливости мира тема о тенденциях кржн
вот это и обсуждаем. по мнению интеллектуально ущербных, врачи и учителя - это невдахи, а кржн - для избранных. представляю с какими "ценностями" вырастут ваши дети.
зы: и чем же ты, успешный клоун, занимаешься? обычно такая риторика свойственна людям, которые, если копнуть глубже, ничего из себя не представляют и 90% того, что они имеют основано на их родителях или удачном стечении обстоятельств (начиная от "удачно женился" и заканчивая "умерла бабушка - досталась квартирка".
Faceless написав:То, что кто-то не может накопить на крушу, не делает его бездомным.
вы можете ответить на пару простых вопросов без манипуляций? 1. сколько получает санитарка которая присматривает за больными после операции (кормит с ложечки, выносит биологические жидкости)? 2. где она должна жить если например родители живут в селе, мужа нет, зарплаты на аренду квартиры не хватает, шансов собрать на свое жилье меньше нуля? Я не подталкиваю никого к мысли что она обязательно должна бомжевать, просто интересно ваше мнение на какую жизнь заслуживает этот человек в вашей моделе справедливого мира?
А чего тут непонятного. Если она не может заработать санитаркой, то - должна пойти в платную клинику (ее не возьмут, ибо ей 50, старая уже, но кого это интересует), может выучиться на айтишника ( ), ну или хотя бы в таксисты. В любом случае, она должна встать и ПОЙТИ РАБОТАТЬ, а не заниматься какой-то фигней.
Що за бредятина ... Будь-яка робота повинна оплачуватися як мінімім на рівні необхідного для відтворення подальшого . Що Ви будете робити , якщо раптом всі малооплачувані робітники не вийдуть не роботу взагалі ? Чомусь молодшого медичного персоналу у всіх розвинених країнах катастрофічно не вистачає - хоч у них по нашим міркам дуже непогані зарплати ... Ну і взагалі-то вся медицина - це послуги , причому необов"язкові по суті - просто суспільство вирішило , що лікарі покращують життя . І виділяє гроші на них ... Якщо має ...
jj1981ua написав:я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.
Почему 90% населения должна быть подходящей цена Киевского жилья? Ведь в Киеве всего около 1082 тыс. квартир, а в стране порядка 40 миллионов населения.
потому, что интересы и возможности 90% важнее 1-5% - это называется справедливость.
я не говорю о жителях всей страны, только о тех, кто хотят жить в столице. я не понимаю почему все должны переплатить в угоду этим 1-5%.
и вы исходите, что все 30 млн (я думаю эта цифра ближе к истине, но не утверждаю) хотят в Киев переехать? это не так и это другая тема - конечно, нужно развивать и регионы.
Вы же написали, что хотите цену подходящую 90% населения- этим вы предлагаете 90% Украины переехать в Киев, а кто будет жить в Кривом Роге, Херсоне, Житомире? И кто из этих Кривых Рогов, Херсоном и Житомира предпочтет остаться в своём городе при наличии возможности жить в Киеве?
Faceless написав:То, что кто-то не может накопить на крушу, не делает его бездомным.
вы можете ответить на пару простых вопросов без манипуляций? 1. сколько получает санитарка которая присматривает за больными после операции (кормит с ложечки, выносит биологические жидкости)? 2. где она должна жить если например родители живут в селе, мужа нет, зарплаты на аренду квартиры не хватает, шансов собрать на свое жилье меньше нуля? Я не подталкиваю никого к мысли что она обязательно должна бомжевать, просто интересно ваше мнение на какую жизнь заслуживает этот человек в вашей моделе справедливого мира?
А чего тут непонятного. Если она не может заработать санитаркой, то - должна пойти в платную клинику (ее не возьмут, ибо ей 50, старая уже, но кого это интересует), может выучиться на айтишника ( ), ну или хотя бы в таксисты. В любом случае, она должна встать и ПОЙТИ РАБОТАТЬ, а не заниматься какой-то фигней.
вона може поїхати в Польщу, жити в бабушки-дєдушки, доглядаючи за ними, та відкладати руки 400..500 ойро щомісяця, а якщо не полінується ще займатися прибиранням у вільний день, то ще плюс 100 в місяцью.
Якщо поїде в Італію, то матиме від 800 ойро.
Я так і не зрозумів, що Вано хоче сказати? Що життя не справедливе? Чи всі 40 млн мають мати по квартирів в Києві? Але в Трайбеки стояк Круш, знову несправедливість.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 лип, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:Що за бредятина ... Будь-яка робота повинна оплачуватися як мінімім на рівні необхідного для відтворення подальшого . Що Ви будете робити , якщо раптом всі малооплачувані робітники не вийдуть не роботу взагалі ? Чомусь молодшого медичного персоналу у всіх розвинених країнах катастрофічно не вистачає - хоч у них по нашим міркам дуже непогані зарплати ... Ну і взагалі-то вся медицина - це послуги , причому необов"язкові по суті - просто суспільство вирішило , що лікарі покращують життя . І виділяє гроші на них ... Якщо має ...
Должна, ну и? Кто ее будет оплачивать? Видишь же идею - тебе не хватает, иди работай лучше и больше и тогда у тебя, как и у нас, все будет. А если не можешь, знач ты тупой неудачник. Поэтому все семейники с медсестрами из мухосранска должны пойти в акушеры в 7-ю больницу.
Та ладно - просто у нас ще йде процес розшарування суспільства , а у них це вже пройдений етап ... Хоча насправді є про що подумати ... ---- Яке розшарування суспільства? Ти про що? Там про рівні можливості.
При "рівних можливостях" (поставити в рядок) 100% гарантія, що негр прибіжить першим.
ТИ прослухай добре, що дає молодим людям фору, там про розшарування 0.